Автопарк скорой помощи пополняется ускоренными темпами

Скорая медицинская помощь (СМП) является главным связующим звеном между пациентом и медицинским учреждением. От мобильности бригады скорой часто зависит не только здоровье, но и жизнь человека. Поэтому наличие новых современных автомобилей в СМП необходимо как воздух, пишет «Журнал Здоровья».

В этой связи особенно приятно отметить достаточное обеспечение машинами скорой помощи практически всех станций и отделений в Приморском крае в рамках программы «Развития здравохранения Приморского края на 2013 - 2020 гг.». И автопарк продолжает ежегодно обновляться.

Напомним, по данным администрации Приморского края, в 2018 году автопарк Службы скорой помощи региона был пополнен 11 автомобилями марки ГАЗ и УАЗ, а также семью полноприводными машинами класса «В» для работы на северных и малодоступных территориях. Средства на приобретение скорых направлены из резервного фонда Правительства РФ.

Так, новая полноприводная автомашина «Соболь» для работы на острове Русском поступила на станцию СМП совсем недавно. За счет комплектации самым современным медицинским оборудованием и своей высокой проходимости этот автомобиль способен максимально уменьшить время ожидания пациентам, а врачи имеют возможность спасти жизнь находящимся в экстренном состоянии людям прямо во время транспортировки в медучреждение.

Также в июне текущего года новыми автомашинами пополнился автопарк Службы скорой медицинской помощи Уссурийского и Спасского городских округов. Автомобили стали подарком от спонсоров - двух социально ответственных компаний региона - ООО «Ратимир» и сети супермаркетов «Фреш 25».

Главный специалист департамента здравоохранения по развитию службы скорой медицинской помощи края, главный врач СМП Уссурийска Александр Федейкин рассказал, что комплектация данных автомашин - на самом высоком уровне.

Каждый автомобиль оборудован дефибриллятором, аппаратом искусственной вентиляции легких, ингалятором и другим современным оборудованием. Также в них установлены системы видеорегистрации, сейф для хранения лекарственных препаратов, дополнительные приборы отопления, система кондиционирования.

Главный врач Спасской городской больницы Светлана Забудская выразила признательность спонсорам за участие в социальных проектах.

«Машина Скорой медицинской помощи нам крайне необходима, и мы благодарны за такой подарок. Автомобиль в ближайшее время заступит на дежурство и будет спасать жизни людей», - подчеркнула главврач, добавив, что радиус обслуживания у скорой Спасска большой и машина будет задействована практически круглосуточно.

Напомним, что в мае нынешнего года компания «Приморский уголь» также преподнесла приморскому здравоохранению в подарок три современных реанимобиля класса «С». Теперь они задействованы в транспортировке и эвакуации тяжелобольных пациентов, в том числе и тех, которые доставляются санитарной авиацией.

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, вручая ключи от новых машин представителям Центра медицины катастроф, отметил важность качественной, оперативной и доступной медицинской помощи для жителей края.

«Важно, когда крупные компании, представители бизнес­сообщества в регионе не только успешные, но и социально­ответственные», - сказал глава региона.

Более 600 миллионов рублей - на ремонт и закупку оборудования

В Приморском крае активно ведется работа, нацеленная на улучшение качества и доступности медицинской помощи. Так, более 600 миллионов рублей из регионального бюджета было направлено на ремонт и закупку оборудования для лечебных учреждений края в текущем году. И мероприятия в этом направлении продолжают разрабатываться и реализовываться.

В Спасской городской больнице после капитального ремонта наконец открылись и принимают пациентов из Спасска­Дальнего, Спасского и Черниговского районов первичное сосудистое отделение и отделение кардиологии.

Более 15,5 миллионов рублей из регионального бюджета было направлено на ремонт сразу нескольких этажей главного корпуса больницы, сообщили в краевом департаменте здравоохранения.

Главный врач больницы Светлана Забудская рассказала:

«Новое первичное сосудистое отделение рассчитано на 36 коек, из которых шесть - это реанимационные койки. Благодаря капремонту, оба отделения сейчас находятся рядом. Это очень важно для соблюдения правила «золотого» часа в медицине».

Забудская добавила, что после ремонта наполняемость отделения очень быстро приблизилась к 100%.

Напомним, согласно комплексному плану социально­экономического развития Приморского края в ближайшие три года запланировано строительство многопрофильной диагностической поликлиники в Артеме и детской поликлиники в Большом Камне, а также установка восьми фельдшерско­акушерских пунктов в шести муниципалитетах края - селах Суходол, Рождественка, Дальнее, Дубки, Песчаное, Луговой, Каймановка, на железнодорожной станции Фридман.

Реализация данных проектов будет профинансирована из федерального и краевого бюджетов в соотношении 99% на 1% соответственно.

Информатизация набирает темпы

Поэтапная информатизация здравоохранения в Приморском крае, направленная на доступную и качественную медпомощь пациентам, набирает темпы.

Услуга электронной записи на прием к врачу с каждым месяцем становится все более популярной. С начала года ею воспользовались более 102 тысяч приморцев.

Также на территории Приморья эффективно работает региональный портал записи на прием к врачу, который интегрирован с порталом Госуслуг. Оперативно записаться на прием к врачу позволяют и инфоматы, которые уже установлены в количестве 100 штук.

Среди востребованных у приморцев нововведений стали приложения для мобильных телефонов на базе Android и iOS. С помощью данного сервиса также можно записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Почти 600 жителей края воспользовались этой услугой с начала года.

По сообщению краевого департамента, также в рамках программы информатизации здравоохранения, ежемесячно увеличивается и число проводимых теле­ЭКГ.

«С начала года врачи Службы скорой медицинской помощи Приморья выполнили 29,7 тысяч дистанционных консультаций по кардиологии, помогли выявить почти 600 случаев инфаркта», - подчеркнул вице­губернатор Павел Серебряков.

Как отметил Павел Серебряков, главой региона Андреем Тарасенко поставлена задача на ближайшую перспективу - сделать так, чтобы не только руководители учреждений здравоохранения, врачи и медсестры владели цифровыми технологиями, но и пациенты активно ими пользовались.

Младенческая смертность пошла на убыль

На реализацию проекта «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017­2021 годы» государство отводит несколько лет, но большинство мероприятий планируется полностью реализовать уже в 2018 году.





Так, в рамках информатизации здравоохранения, вводимый поэтапно с 2017 года электронный мониторинг беременных, а также другие мероприятия, приносят заметные результаты. Например, важным показателем эффективной работы программ стал индекс младенческой смертности в Приморье, который с начала года снизился на 24,2% - с 6,6 до 5,0, и сейчас ниже, чем в среднем по России.

Приморские медики достигли положительных результатов в выхаживании младенцев с экстремально низкой массой тела. Кроме того, в Приморском крае были внедрены новые формы перинатального и неонатального скринингов. В целом современные методики дают возможность выявлять у новорожденных более 40 заболеваний.

Вице­губернатор Павел Серебряков отметил, что на информатизацию здравоохранения Дальнего Востока правительством дополнительно выделено 175 млн рублей, из которых 52 миллиона будут направлены нашему региону.

О кавалеровцах позаботились краевые медики

В Кавалерово 8 июля прибыл автопоезд «Забота» врачами из краевого центра. Как сообщили в департаменте здравоохранения, передвижная поликлиника будут работать здесь по 18 июля включительно.

В районе врачи побывают в семи населенных пунктах, среди них два поселка - Горнореченский и Фабричный, где до этого автопоезд не бывал.

Посетить специалистов автопоезда «Забота» смогли все желающие.

9 июля врачи работали в селе Зеркальное, 10 июля - в селе Богополь, 11 июля - в Синегорье. Двухдневные остановки, 12­13 июля, «Забота» сделаела в п. Горнореченский, 14­15 июля - в п.Фабричный, 16­17 июля - в селе Рудный. В последний день работы в районе, 18 июля, врачи вели прием в селе Высокогорск.

Напомним, социальный проект автопоезд «Забота» создан в 2015 году по инициативе губернатора Приморья для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края в рамках Программы «Развитие здравоохранения Приморского края на 2013­2020 годы».

Как подчеркнул куратор здравоохранения - вице­губернатор Павел Серебряков, цель проекта - сделать качественную медпомощь доступнее для жителей отдаленных сел Приморья: «Сегодня в крае развиваются разные формы доступности медицинских услуг. Для первичной помощи в сельских районах открываются новые фельдшерско­акушерские пункты. Однако в Приморье, как и в других регионах России, есть кадровый дефицит, особенно врачей узкой специализации в глубинке. И работа автопоездов “Забота”, наряду с другими, помогает решать эту проблему прямо сейчас».

В составе врачебных бригад - терапевты, педиатры, хирург, невролог, офтальмолог, аллерголог, стоматолог, эндокринолог, врач УЗИ­диагностики и другие специалисты, помощь которых особенно востребована в сельской местности. В автопоезде оборудованы кабинеты клинической лабораторной диагностики, функциональной диагностики (ЭКГ).

Состав мобильной бригады определяется индивидуально, в зависимости от потребностей территорий, где проходит обследование.

Мобильные диагностические комплексы оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения и соответствующим медицинским оборудованием, которые могут применяться в любых климатических и географических условиях. Всю медицинскую помощь жители Приморья получают бесплатно в рамках полиса ОМС.

Анжела ПАВЛОВА, фото Натальи КОМИССАРОВОЙ.

"Журнал Здоровья", № 4, июль, 2018 г.