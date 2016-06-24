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На всероссийский форум в Приморье приехали более 100 врачей

24 Июня 2016, 17:07 | Приморье

Более 100 врачей со всего Дальнего Востока собрал всероссийский образовательный форум «Теория и практика анестезиологии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии», который проходил в Приморье 3-­4 июня.

В течение двух дней специалисты обсудили актуальные вопросы анестезии и интенсивной терапии в акушерстве с учетом современного этапа развития перинатальных центров и внедрения новых технологий диагностики и лечения. Организаторы мероприятия - Ассоциация акушерских анестезиологов­реаниматологов и департамент здравоохранения Приморского края .

Как подчеркнул в своем приветственном слове директор департамента здравоохранения Приморья Андрей КУЗЬМИН, Служба материнства и детства в крае активно развивается: «Внедряются современные технологии, закупается новое оборудование, вводятся новые протоколы лечения. Все это дает свои положительные результаты - в регионе более чем на 20% снизилась младенческая смертность».

- В ходе мероприятия были затронуты вопросы, касающиеся преждевременных родов, профилактики и лечения послеродовых осложнений, инноваций в применении анестезии, методов борьбы с сепсисом в акушерской практике, обезболивания родов, ошибок в акушерской анестезиологии и интенсивной терапии и множество других не менее важных тем, - рассказала главный специалист­эксперт ведомства Евгения ШУТКА.

Основная задача форума - повысить квалификацию специалистов здравоохранения региона. Среди лекторов форума - ведущие специалисты в области анестезиологии, в том числе и д. м. н., профессор Ефим ШИФМАН, д.м.н., профессор Александр КУЛИКОВ и многие другие.

Сегодня в Приморском крае большое внимание уделяется вопросам развития и совершенствования Службы материнства и детства. По итогам первого квартала 2016 года отмечается снижение младенческой смертности как в городах, так и в сельской местности.

Екатерина КАЗАНКОВА. "Журнал здоровья", N3, июнь, 2016.

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Теги: доступная медицина 






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