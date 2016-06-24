Ситуация с ВИЧ в стране и Приморье пока не улучшается

Каждый месяц в Приморском крае регистрируется более 100 новых случаев выявления ВИЧ-­инфицированных граждан. Медики характеризуют ситуацию как стабильно ухудшающуюся. Стратегии противодействия ВИЧ­инфекции был посвящен круглый стол, в работе которого приняли участие работники здравоохранения, представители общественных организаций, Владивостокской епархии Русской православной церкви. Краевая программа развития здравоохранения предусматривает организацию различных мероприятий, направленных на широкое информирование граждан об этом заболевании и мерах профилактики.

Как рассказала заместитель главного врача ГБУЗ ККБ № 2 Центр СПИД Лидия СКЛЯР, с 2010 года наблюдается ежегодный прирост вновь выявленных случаев ВИЧ­инфицированных, и это происходит повсеместно: в мире, в России и у нас в Приморском крае. Так, если в 2006 году на всей территории страны было выявлено 40 тыс. новых случаев инфекции, то в 2015 году эта цифра утроилась.

- Ситуация стабильно ухудшается и в нашем регионе. По данным статистики, на территории Приморского края проживает около 9 тысяч людей, у которых официально зарегистрирован диагноз ВИЧ­инфекция, - сообщила Лидия СКЛЯР. - А в общем, если брать с 1989 года, зарегистрировано порядка 14 тыс. человек с ВИЧ­инфекцией. Около 5 тыс. человек уехали с нашей территории либо умерли. Количество вновь выявленных случаев растет: в СПИД Центре мы регистрируем каждый месяц более 100 новых случаев. За 2015 год было выявлено порядка 1200 новых случаев ВИЧ­инфекции, что на 400 больше, чем в 2014 году.

По мнению эпидемиологов, ситуацию осложняют такие факторы, как наличие в крае портовых городов и крупных узловых железнодорожных станций, большие миграционные потоки, близость к границам, через которые осуществляется незаконный наркотрафик, другие социально значимые причины. Но, даже принимая все это во внимание, нельзя забывать о том, что влиять на ситуацию может не только общество в целом, она, по мнению врачей, зависит и от ответственного поведения каждого гражданина в отдельности.

- И сегодня мы должны говорить не только о решении обозначенных проблем, но и о культуре сексуального поведения, о семейных ценностях, о духовности, выступая в различных, в том числе молодежных, аудиториях, только так можно изменить ситуацию в положительную сторону, - считает зам. главного врача Центра СПИД.

В ходе дискуссии прозвучали и другие тревожные факты. В частности заведующий отделом методической и профилактической работы Центра СПИД Илья КРАВЦОВ заметил, что возраст вновь выявленных ВИЧ­инфицированных заметно вырос, если раньше большинство составляла молодежь 20­25 лет, то сегодня ВИЧ­инфекция все чаще впервые выявляется у 30­40­летних приморцев, а порой и у тех, кому 50­60 лет. Но в какой период своей жизни они заразились, сказать сложно, потому что латентный период этого заболевания очень вариабельный, до появления клинических симптомов может пройти от 2­3 до 7­10 лет.

Причем в числе инфицированных все чаще встречаются социально благополучные люди, когда­то в далеком прошлом, по словам медиков, проявившие рисковые формы поведения. Давний курортный роман, один незащищенный половой контакт, одна доза наркотика… Но беда остается навсегда, а порой передается ни в чем неповинным детям.

Так, по словам главного врача детской краевой клинической больницы №2 Инны ЗЕЛЕНКОВОЙ, в медико­социальном отделении больницы, куда попадают дети, оставшиеся без попечения родителей, практически постоянно находится до 20 малышей, рожденных от перинатального контакта, иными словами, - от ВИЧ­инфицированных матерей. В 90% случаев после длительного лечения они уходят из больницы с диагнозом «здоров», но есть среди них и такие, у кого ВИЧ­инфекция подтверждается. Правда, многие из этих детей все­таки обретают семьи, диагноз ВИЧ для потенциальных усыновителей и попечителей становится все менее определяющим. Но для того чтобы общество стало более лояльным к ВИЧ­инфицированным людям, медикам приходится неустанно заниматься и разъяснительной работой.

Участники круглого стола были единодушны во мнении, что только общими усилиями, занимаясь пропагандой здорового образа жизни, семейных ценностей и целомудрия, ответственного отношения к собственному здоровью можно справиться с распространением этого опасного заболевания.

Ирина БАРАННИК. Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2016.