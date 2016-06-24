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Летние детские лагеря к сезону готовы

24 Июня 2016, 13:00 | Приморье

Перед тем как отправить ребенка в детский лагерь, родители традиционно интересуются вопросом медицинского обеспечения в летних загородных лагерях. По закону в каждом из них должен быть квалифицированный медперсонал, который следит за здоровьем отдыхающих ребятишек. На профилактику заболеваемости нацеливает медицинских работников краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 году.

- Организация медицинского сопровождения лагерей - процедура строго регламентированная, - рассказывает заведующая педиатрическим отделением КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника №5» Ольга ГОРЛОВА. - Медпомощь детям в летних загородных лагерях оказывается в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 16 апреля 2012 г. № 363 «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха». Согласно рекомендуемым штатным нормам данного приказа, на каждый летний лагерь положено иметь: врач (врач­педиатр/врач общей практики) - одна штатная единица на 200 детей (2 на более чем 200 детей), медицинская сестра - 4,5 (для обеспечения круглосуточного поста), медицинская сестра диетическая - одна на 200 детей, врач­стоматолог - один (при наличии стоматологического кабинета), младшая медицинская сестра - 0,5 штатной единицы. Медпункт должен включать в себя кабинеты врача, медсестры, процедурный кабинет и изолятор с числом коек 1,5 - 2% от числа детей в учреждении и двумя одноместными палатами. Также хочется отметить, что с 2016 года все загородные лагеря обязательно должны иметь лицензию на оказание медицинской помощи.

В соответствии с этим приказом медицинская служба детского лагеря осуществляет следующие функции: организует и проводит профилактическую, лечебно­оздоровительную, противоэпидемическую и санитарно­гигиеническую работу в лагере; осуществляет контроль за работой пищеблока (контроль за качеством поступающих продуктов, условиями их хранения, соблюдением сроков реализации, технологией приготовления блюд, выполнением норм питания детей и пр.). Она также несет ответственность за своевременность и качество оказания медицинской помощи; осуществляет текущий санитарный контроль за чистотой и порядком на территории детского лагеря; несет ответственность за медицинское обслуживание спортивно­оздоровительных мероприятий (включая спортивные соревнования, походы, купания, экскурсии) и др.

По данным Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в летний период 2016 года на территории Приморского края будут работать 624 оздоровительных учреждения, во время работы которых планируется оздоровить более 95 тыс. детей.

В летний период 2016 года на территории Приморского края будут работать 624 оздоровительных учреждения, во время работы которых планируется оздоровить более 95 тыс. детей

 

Как сообщили в ведомстве, с целью соблюдения требований санитарного законодательства при проведении летней оздоровительной кампании, профилактики острых кишечных и вирусных инфекций Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю в 32 муниципальных образований края организовано проведение обучающих семинаров с персоналом детских оздоровительных организаций по санитарно­гигиеническим и противоэпидемическим вопросам, медицинскому обслуживанию детей, организации питания. Также проведена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация работников летних оздоровительных учреждений. Кроме этого, предварительно проведено совещание с руководителями организаций, занимающихся изготовлением, хранением и поставкой продовольственного сырья и пищевых продуктов в детские оздоровительные учреждения Приморского края, и руководителями детских летних оздоровительных учреждений края.

В настоящее время специалистами Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» проводится проверка подготовленности летних оздоровительных учреждений к приему детей, контроль выполнения предписаний.

По состоянию на конец мая 98% предписаний ведомства выполнено, закуплены мебель и инвентарь в 36 лагерях, оборудование для пищеблоков в 37 лагерях; приобретено оборудование для медицинских блоков в 16 лагерях; проведен капитальный ремонт в двух загородных лагерях, косметический - 98%: в 115 лагерях.

При проверке готовности лагерей к приему детей особое внимание уделяется подготовленности пищеблоков, систем водоснабжения, канализации, организации медицинского обслуживания лагерей, своевременности прохождения медицинского осмотра, гигиенического обучения персонала. Контролируется состояние спальных корпусов, состояние территории, в том числе спортивных и игровых площадок, проведение противоклещевых обработок, дератизационных мероприятий.

Марина ШЕСТАКОВА. Фото Юрия ТАНИЧА.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2016.

 

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Теги: доступная медицина 













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