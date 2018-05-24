В новом здании приморского онкодиспансера завершается монтаж оборудования

Работы по монтажу медицинского оборудования в новом здании краевого онкологического диспансера Приморья выходят на финишную прямую. На этой неделе специалисты завершают установку однофотонного эмиссионного компьютерного томографа (ОФЭКТ) и ОФЭКТ-КТ и приступают к наладке линейных ускорителей.

Как сообщил главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Волков, строительные работы на объекте выполнены почти на 95%.

«Практически все строительно-отделочные работы в здании завершены. Сейчас идет работа по наладке оборудования. В конце мая ждем специалистов по запуску МРТ», – рассказал главный онколог Приморья.

Он отметил, что после проведения монтажных и пуско-наладочных работ, а также благоустройства территории начнется этап сертификации медицинского учреждения.

«Получение всех разрешительных документов займет какое-то время. Но мы планируем, что сроки по запуску медучреждения, которые поставил и перед строителями, и перед нами врио Губернатора Андрей Тарасенко, будут точно соблюдены, и мы откроемся в срок – в сентябре», – сказал Михаил Волков.

Отметим, для приморского онкологического центра закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Это два высокоэнергетических линейных ускорителя для проведения контактной лучевой терапии, два аппарата компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии, однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) и ОФЭКТ-КТ, предназначенные для радиоизотопной диагностики онкозаболеваний.

В соответствии с графиком работ строители должны сдать объект 30 июня, а первых пациентов здесь планируют принять в первой половине сентября 2018 года.

Газета "Золотой Рог", Владивосток