Жителей Владивостока приглашают на акцию "Стоп ВИЧ/СПИД"

Два мероприятия пройдет во Владивостоке в рамках всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к международному дню памяти умерших от СПИДа, отмечаемого 21 мая, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Так 25 мая в редакции «Комсомольской правды» стоится круглый стол на тему «Профилактика ВИЧ». Об этой опасной инфекции расскажут врач Центра Спид Елена Войтовская, а также выступит равный консультант Олеся Куркина.

Внимание к проблемам ВИЧ инфекции в России обусловлена увеличением количества инфицированных. Между тем, департамент здравоохранения Приморского края акцентирует внимание жителей региона, что медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию носит добровольный характер и является бесплатным в медицинских организациях Приморского края. Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию можно также пройти при диспансеризации.

Как отмечают в Центре СПИД: «Диагностика проводится после получения информированного согласия. Перед получением согласия медицинский работник разъяснит пациенту суть обследования, возможные риски, право отказа, и ответит на все интересующие вопросы, касающиеся обследования».

Приморский края второй год принимает участие в мероприятиях данной всероссийской акции, организованной по инициативе Министерства здравоохранения РФ при поддержке Фонда социально-культурных инициатив. Возглавляет приморский Центр СПИД доктор медицинских наук, профессор Лидия Скляр. В прошлом году почти 3,5 тысячи приморцев стали участниками широкомасштабной акции по профилактике ВИЧ. Представители Центра СПИД Приморья провели экспресс-диагностику в 42 организациях. Были обследованы трудовые коллективы в отдаленных районах Приморского края. Была проведена большая работа, направленная на информирование молодежи и студентов.

В этом году работа продолжается. 27 мая в 13.00 на Набережной Спортивной гавани будет проводиться акция. Приглашабются все жители и гости города. На мероприятии будут выступать артисты. Также в шатрах можно будет пройти экспресс диагностику на ВИЧ посредством слюнового теста.

Цель акции – привлечь внимание общественности к проблемам распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. В 2017 году основное направление всероссийской акции – информирование по вопросам ВИЧ-инфекции, прежде всего, молодежи, учащихся средне-специальных и высших учебных заведений с проведением освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в этих группах. Это связано с тем, что среднее начало половой жизни в России начинается с 14 лет, а вступление в брак – в 30 лет. Поэтому усиленная профилактическая работа с данной категорией молодёжи просто необходима.

Напомним, что в крае работает телефон «горячей линии» по ВИЧ-инфекции: 8-908-993-14-14.

Ежегодно, в третье воскресенье мая люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от ВИЧ-инфекции. Это делается, в том числе, и для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме ВИЧ-инфекции.