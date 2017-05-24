www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.56 р. 100 JPY: 50.82 р.
EUR: 63.62 р. 10 CNY: 82.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Жителей Владивостока приглашают на акцию "Стоп ВИЧ/СПИД"

24 Мая 2017, 09:42 | Приморье

Два мероприятия пройдет во Владивостоке в рамках  всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченной к международному дню памяти умерших от СПИДа, отмечаемого 21 мая, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Так 25 мая в редакции «Комсомольской правды» стоится круглый стол на тему «Профилактика ВИЧ». Об этой опасной инфекции расскажут врач Центра Спид Елена Войтовская, а также выступит равный консультант Олеся Куркина.

Внимание к проблемам ВИЧ инфекции в России обусловлена увеличением количества инфицированных. Между тем, департамент здравоохранения Приморского края акцентирует внимание жителей региона, что медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию носит добровольный характер и является бесплатным в медицинских организациях Приморского края. Медицинское освидетельствование на ВИЧ-инфекцию можно также пройти при диспансеризации.

Как отмечают  в Центре СПИД: «Диагностика проводится после получения информированного согласия. Перед получением согласия медицинский работник разъяснит пациенту суть обследования, возможные риски, право отказа, и ответит на все интересующие вопросы, касающиеся обследования».

Приморский края  второй год принимает участие в мероприятиях данной всероссийской акции, организованной по инициативе Министерства здравоохранения РФ при поддержке Фонда социально-культурных инициатив. Возглавляет приморский Центр СПИД  доктор медицинских наук, профессор Лидия Скляр. В прошлом году почти 3,5 тысячи приморцев стали участниками широкомасштабной акции по профилактике ВИЧ. Представители Центра СПИД Приморья провели экспресс-диагностику в 42 организациях. Были обследованы трудовые коллективы в отдаленных районах Приморского  края. Была проведена большая работа, направленная на информирование молодежи и студентов.

В этом году работа продолжается. 27 мая в 13.00 на Набережной Спортивной гавани будет проводиться акция. Приглашабются все жители и гости города. На мероприятии будут выступать артисты. Также в шатрах можно будет пройти экспресс диагностику на ВИЧ посредством слюнового теста.

Цель акции – привлечь внимание общественности к проблемам распространения ВИЧ-инфекции в Российской Федерации. В 2017 году основное направление всероссийской акции – информирование по вопросам ВИЧ-инфекции, прежде всего, молодежи, учащихся средне-специальных и высших учебных заведений с проведением освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в этих группах. Это связано с тем, что среднее начало половой жизни в России начинается с 14 лет, а вступление в брак – в 30 лет. Поэтому усиленная профилактическая работа с данной категорией молодёжи просто необходима.

Напомним, что в крае работает телефон «горячей линии» по ВИЧ-инфекции: 8-908-993-14-14.

Ежегодно, в третье воскресенье мая люди во всем мире вспоминают родных, близких, просто знакомых, умерших от ВИЧ-инфекции. Это делается, в том числе, и для того, чтобы привлечь внимание людей к проблеме ВИЧ-инфекции.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: акция  стоп вич/спид 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru