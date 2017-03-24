"Умные телефоны" помогают жителям Приморья вести здоровый образ жизни

Эксперты «МегаФона» представляют ТОП-5 приложений для фитнеса и правильного питания

Весна традиционно - время массового наплыва в спортзалы и фитнес-клубы желающих встретить пляжный сезон во всеоружии. Привести себя в форму, сбросить лишние килограммы сегодня помогает смартфон с полезными мобильными приложениями. Различные программы и приложения предлагают широкий спектр возможностей, главное - не запутаться в их разнообразии и выбрать наиболее эффективные. Эксперты «МегаФона» представляют ТОП-5 приложений для фитнеса и правильного питания, которые позволят всегда быть в форме.

Мобильные приложения существенно облегчают нашу жизнь. Можно скачать хорошие спортивные приложения в свой смартфон и сразу же начать заниматься. А скоростной мобильный интернет от «МегаФон» позволит сделать это в любом месте, где есть связь оператора.

«Смартфоны и фитнес-приложения делают удобней процесс достижения цели и при работе с тренером, и при самостоятельных занятиях, - отмечает Константин Зырянов, персональный тренер, организатор Международного Владивостокского Марафона. - Сегодня не нужно вести массу бумажных тренировочных дневников - все данные всегда с тобой в телефоне, в прямом смысле, «под рукой». А высчитать, показать динамику, помочь определить дальнейшие направления – задача программы. Конечно, есть специализированные фитнес-гаджеты, но использование приложений на смартфоне уступает им немногим, зато существенно экономит бюджет. Различных приложений сегодня множество, и каждый, кто задумывается о красивом теле и правильном образе жизни, может найти свое».

Счетчик калорий от FatSecret. Приложение помогает следить за питанием: высчитывает индивидуальную суточную норму калорий исходя из ваших данных (пол, рост, вес, возраст и образ жизни). FatSecret также рассчитывает количество калорий, процент белков, жиров и углеводов из того списка продуктов, который вы вносите в дневной рацион. Таким образом, приложение позволяет эффективно планировать рацион без вреда для здоровья, а также добиться поставленных целей.

Приложение «Мой тренер по похудению». Главная цель этого приложения – психологическая помощь в борьбе с лишним весом. «Мой тренер» мотивирует, помогает бороться с чувством голода, «заеданиями», искушениями, ленью и другими препятствиями. Приложение содержит мотивирующие аргументы и рекомендации, полезные напоминания, уведомления о цели, мотивирующие фото, график веса и многое другое.

Фитнес 7 минут для женщин. Это приложение подойдет для тех, кто любит здоровый образ жизни, хочет получать удовольствие от занятий и не бросить их после первой тренировки. Идеально подходит для занятых людей, и тех, кто пока не готов посещать спортзал – тренировки эффективны, занимают всего несколько минут в день и не требуют дополнительного оборудования и тренажеров.

Приложение «Похудеть». Это одно из самых универсальных приложений в AppStore и Google Play. С его помощью можно выбрать собственную программу похудения. «Похудеть» включает в себя фитнес-диету для активных людей, вегетарианскую диету, питание для кормящих мам и многое другое. Кроме того, оно содержит 83 вида тренировок, напоминания о приемах пищи, тренировках и питьевом режиме.

Приложение «Вкачалке». Как можно догадаться по названию – это идеальное приложение для тех, кто занимается фитнесом, следит за собой и просто ведет активный и здоровый образ жизни. В нем много упражнений, диет и всего самого нужного и полезного. Есть возможность создавать свой вариант тренировок для опытных спортсменов и также готовые варианты для новичков.

«Умные телефоны» и современные приложения делают нашу жизнь проще и удобней, - отмечает Евгений Ермоленко, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».- Сегодня можно найти массу приложений для человека с любым увлечением, в том числе для того, кто старается вести здоровый образ жизни, занимается физической культурой и спортом. Бесперебойная работа этих приложений возможна при условии качественной связи и быстрого мобильного интернета. Сегодня нашим приморским абонентам доступны скорости мобильного интернета до 300 Мбит/сек. в сети LTE-Advanced, а в салонах оператора можно выбрать различные модели смартфонов, поддерживающих эту технологию».