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Детские лагеря в Приморье признаны одними из лучших в стране

24 Марта 2016, 09:50 | Приморье

Московское агентство организации отдыха и туризма (Мосгортур) опубликовало всероссийский рейтинг загородных детских лагерей, составленный по инициативе департамента культуры Москвы. В списке представлены 800 детских учреждений из 78 регионов России, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

За рамками мониторинга оказались Карачаево-Черкесия, Адыгея, Карелия, Дагестан, Мордовия, Забайкальский край, Архангельская и Оренбургская области — причиной стала скудность информации о лагерях в этих регионах в открытых источниках.

Все участвующие в мониторинге лагеря разбиты на три группы — у моря, у иного водоема (озеро или река), не у водоема — и на две подгруппы — санаторного типа или спортивные. Составители рейтинга учитывали такие параметры, как организация питания, кадровые ресурсы лагеря, медицинское обслуживание, а также отзывы родителей и детей на форумах и сайтах туроператоров.

Регионами, лидирующими по числу представленных в рейтинге учреждений, стали Крым и Севастополь (10%), Краснодарский край (8%) и Московская область (4%). По количеству лагерей, набравших наибольшее число баллов, на первых местах оказались Московская область, Краснодарский и Приморский края.

Авторы рейтинга рассчитывают, что руководители лагерей будут прилагать усилия, чтобы их заведения заняли более высокие позиции, а те лагеря, которые не попали в список, в будущем непременно там окажутся.

Среди лагерей, расположенных у моря, традиционно лидирует «Артек», еще в советские времена признанный самым престижным местом детского отдыха. На втором месте оказался знаменитый «Орленок» под Туапсе, на третьем — «Смена» под Анапой. Все эти лагеря заняли также топовые позиции в общем зачете.

В рейтинге лагерей возле рек и озер лидируют учреждения Сибири. Первое место заняли тюменские «Алые паруса» — кстати, это единственный лагерь не у моря, попавший в десятку в общем рейтинге. На второй строчке оказался «Спутник» в Пермском крае, третье место досталось лагерю «Жемчужина Малаши» под Череповцом.

Лидирующие позиции в списке лагерей, где нет моря и рек, занимают подмосковные «Горки», «Команда» в Истринском районе Московской области и «Смена» в Смоленской области.

— Всероссийский рейтинг представления загородных детских лагерей — развивающийся проект, который будет обновляться несколько раз в год, — заявила стратегический директор Мосгортура Наталья Лосева. — Так, вторая версия рейтинга с учетом комментариев экспертов рынка и родителей, а также обновленная информация о лагерях появятся в ноябре 2016 года. Рейтинг не преследует никаких коммерческих целей, и войти в него могут любые детские загородные лагеря, которые имеют собственные сайты и информационно представлены в интернете.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: дети  топ  санаторий  лагерь  отдых  рейтинг  пионер 



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Комментарии

  • Кристи врх20812:13, 24.03.2016#

    А где Приморский Край то?????? Журналисты вы в себе вобще?

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