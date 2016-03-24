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Детские лагеря в Приморье признаны одними из лучших в стране
Московское агентство организации отдыха и туризма (Мосгортур) опубликовало всероссийский рейтинг загородных детских лагерей, составленный по инициативе департамента культуры Москвы. В списке представлены 800 детских учреждений из 78 регионов России, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
За рамками мониторинга оказались Карачаево-Черкесия, Адыгея, Карелия, Дагестан, Мордовия, Забайкальский край, Архангельская и Оренбургская области — причиной стала скудность информации о лагерях в этих регионах в открытых источниках.
Все участвующие в мониторинге лагеря разбиты на три группы — у моря, у иного водоема (озеро или река), не у водоема — и на две подгруппы — санаторного типа или спортивные. Составители рейтинга учитывали такие параметры, как организация питания, кадровые ресурсы лагеря, медицинское обслуживание, а также отзывы родителей и детей на форумах и сайтах туроператоров.
Регионами, лидирующими по числу представленных в рейтинге учреждений, стали Крым и Севастополь (10%), Краснодарский край (8%) и Московская область (4%). По количеству лагерей, набравших наибольшее число баллов, на первых местах оказались Московская область, Краснодарский и Приморский края.
Авторы рейтинга рассчитывают, что руководители лагерей будут прилагать усилия, чтобы их заведения заняли более высокие позиции, а те лагеря, которые не попали в список, в будущем непременно там окажутся.
Среди лагерей, расположенных у моря, традиционно лидирует «Артек», еще в советские времена признанный самым престижным местом детского отдыха. На втором месте оказался знаменитый «Орленок» под Туапсе, на третьем — «Смена» под Анапой. Все эти лагеря заняли также топовые позиции в общем зачете.
В рейтинге лагерей возле рек и озер лидируют учреждения Сибири. Первое место заняли тюменские «Алые паруса» — кстати, это единственный лагерь не у моря, попавший в десятку в общем рейтинге. На второй строчке оказался «Спутник» в Пермском крае, третье место досталось лагерю «Жемчужина Малаши» под Череповцом.
Лидирующие позиции в списке лагерей, где нет моря и рек, занимают подмосковные «Горки», «Команда» в Истринском районе Московской области и «Смена» в Смоленской области.
— Всероссийский рейтинг представления загородных детских лагерей — развивающийся проект, который будет обновляться несколько раз в год, — заявила стратегический директор Мосгортура Наталья Лосева. — Так, вторая версия рейтинга с учетом комментариев экспертов рынка и родителей, а также обновленная информация о лагерях появятся в ноябре 2016 года. Рейтинг не преследует никаких коммерческих целей, и войти в него могут любые детские загородные лагеря, которые имеют собственные сайты и информационно представлены в интернете.
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А где Приморский Край то?????? Журналисты вы в себе вобще?