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Китайская медицина предлагает жителям Приморья эксклюзивные услуги по доступным ценам
Недавно открывшаяся Народная больница в городе Суйфэньхэ распахнула свои двери для приморских туристов, желающих поправить здоровье. Презентация медицинского центра, который еще называют Больницей русско-китайской дружбы, прошла во Владивостоке 20 марта в офисе Страхового Дома «ВСК». На ней присутствовали заместитель секретаря горкома провинции Хэйлунцзян Ян ШУ, главврач Народной больницы Чэнь МАНЬЧАН, представители крупнейших компаний медицинского страхования Приморского края, а также страховые брокеры и партнеры организатора мероприятия СОАО «ВСК».
- Новая больница – это хорошая площадка для сотрудничества Приморского края и города Суйфэньхэ. Она будет способствовать развитию сторон как экономических партнеров, - отметил г-н Ян Шу.
Больничный комплекс введен в эксплуатацию в декабре 2013 года, численность медицинского персонала составляет 390 человек, стационар рассчитан на 500 койко-мест и включает в себя 70 отделений. Весь больничный комплекс занимает площадь в 50 тысяч квадратных метров, площадь основных медподразделений больницы составляет 38 тысяч квадратных метров, общий объем инвестиций составил 300 млн юаней (из которых 200 млн юаней ушли на строительство больничного комплекса и 100 млн на закупку медицинского оборудования).
Главврач Народной больницы г-н Чэнь Маньчан заявил:
- За последние годы здравоохранение в Китае значительно улучшилось. Путем медицинского туризма мы хотим показать гостям, какими должны быть действительно качественные медицинские услуги. Больница будет стараться делать вклад в развитие отношений между двумя нашими странами.
Также главврач сообщил, что в новой больнице используется передовое американское и немецкое оборудование для диагностики и обследований.
- Открытие народной больницы на границе двух государств поможет наладить здоровую конкуренцию между системами здравоохранения двух стран и поспособствует повышению уровня лечения в приморском крае, - отметил профессор Виктор ФЕРШТ, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). - Мы посетили больницу в городе Суйфэньхэ и обнаружили, что она полностью соответствует стандартам ВОЗ по оказанию медицинской помощи.
Медицинского оснащения в больнице в городе Суйфэньхэ достаточно, чтобы оказывать пациентам паллиативную помощь, также планируется развитие реабилитационного направления – по традиционным методам и с помощью физиотерапии в больнице будут выхаживать больных после инсультов и инфарктов. Руководство медцентра не исключает, что впоследствии он также будет работать в направлении хосписной деятельности.
Борис ЯКОВЛЕВ, вице-президент–директор Дальневосточного филиала Страхового Дома «ВСК», заметил, что гражданин Приморья может поехать за рубеж подлечиться как через туристическое агентство, так и через страховую компанию – по программе добровольного медицинского страхования (ДМС), в которую может включаться любое обследование и лечение, которое он захочет пройти. Полис ДМС позволяет получить своевременную и качественную медицинскую помощь в тех клиниках и лечебных учреждениях, с которыми сотрудничает страховая компания. Причем потребитель может получить услугу и как физическое лицо, так и за счет предприятия, если оно застраховало своих сотрудников.
- У нас заключены контракты с лучшими сингапурскими, корейскими, израильскими клиниками, - сообщил Борис Яковлев. – Сотрудничество с больницей в Суйфэньхэ выгодно для приморцев прежде всего ценовой политикой, поскольку не нужно переплачивать за авиабилет. В ближайшее время мы планируем проверить в ней качество медицинских услуг, чтобы они как минимум отвечали нормативам и стандартам, которые существуют в европейских клиниках.
Виктор Фершт сообщил: «Мы договорились с Союзом туроператоров России, который объединяет все фирмы, занятые в сфере медицинского туризма, о рекомендациях направлять туристов в Китай по программам добровольного медицинского страхования. Скорее всего, с новой больницей в городе Суйфэньхэ будет работать целый ряд крупнейших страховщиков. Это будет централизованная система с полной ответственностью и определенными гарантиями от непредвиденных случаев».
Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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