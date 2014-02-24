www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Во Владивостоке скрывают эпидемию гриппа?

24 Февраля 2014, 12:49 | Приморье

Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ и гриппом выше порогового значения почти на 29,35 % среди совокупного населения и практически во всех возрастных группах. В сравнении с уровнем предыдущей недели отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детской (0-6 лет). В другие районах Приморья также отмечается рост уровня заболеваемости на 4,1 % среди совокупного населения и практически во всех возрастных группах,

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на отчетной неделе методом ПЦР обследовано 177 больных, в 52 случаях (29,37%), выделен антиген вируса гриппа А (H1N1)2009, в 1 случае (0,56 %) выделен антиген вируса гриппа В, в 1 случае (0,56 %) выделен антиген вируса гриппа А (H3N2).

Из вирусов не гриппозной этиологии в 11 случаях выделен антиген риновируса, в 4 случаях – антиген метапневмовируса, в 2 случаях - антиген бокавируса, в 14 случаях – антиген вируса парагриппа.

За предыдущую неделю с целью разобщения детей и профилактики эпидемического распространения гриппа и ОРВИ было полностью приостановлено функционирование 1 школы (МКОУ СОШ п. Ольга Ольгинского района, списочный состав 404 чел.), частично приостановлено функционирование 15 классов в 6 школах (отсутствующих 156 чел.):

- Артемовский ГО: МБОУ СОШ №7 закрыто 3 класса, отс.39 чел.;

- г. Владивосток СОШ №57 закрыто 2 класса, отс.34 ребенка;

- Дальнереченский ГО: МБОУ "Лицей" закрыто 2 класса, отс.15 чел.;

- Дальнегорский ГО: МБОУ СОШ №17 закрыто 7 классов, отс. 59; МБОУ СОШ №3 с. Рудная пристань, закрыт 1 класс, отс. 9 чел.         

Также было полностью приостановлено функционирование 2 дошкольных образовательных учреждений (Пожарский район дошкольная группа при МОБУ СОШ №10, списочный состав 16 чел.; Ольгинский район МКДОУ «Детский сад №2» п. Ольга списочный состав 130 детей), частично приостановлено функционирование 27 групп в 20 дошкольных образовательных учреждениях (отсутствующих 318 чел.):

- Артемовский ГО: МБДОУ №20 закрыта 1 гр. отс.7 чел;

- Надеждинский район: МБДОУ №33, закрыто 5 групп, отс.53 чел.;

- г. Арсеньев: МДОБУ №4 закрыта 1 группа отс. 17чел.;

- Дальнегорский ГО: МДОБУ ЦРР "Надежда" закрыта 1 группа, отс.15 чел;

- Кавалеровский район МКДОУ №10 п. Хрустальный закрыта 1 гр., отс 19 детей, МКДОУ №22 закрыта 1 группа, отс.10 чел.;

- Находкинский ГО: МБДОУ №58 закрыта 1 группа, отс.16 чел.,МБДОУ №46 закрыто 2 группы, отс.18 чел., МБДОУ №54 закрыта 1 группа, отс.17 чел., МБДОУ №27 закрыто 2 группы, отс.24 чел., МБДОУ №33 закрыта 1 группа, отс.10 чел., МБДОУ №53 закрыто 2 группы, отс.17 чел., МБДОУ №37 закрыта 1 группа, отс.17 чел., МБДОУ №63 закрыта 1 группа, отс.13 чел., МБДОУ №57 закрыта 1 группа, отс.12 чел., МБДОУ №47 закрыто 2 группы, отс.30 чел.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю при этом продолжает расценивать эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом как обычную и лишь напоминает гражданам о мерах личной и общественной профилактики заболеваний гриппом.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: пандемия  эпидемия  грипп 



Новости тематики











Комментарии

  • Псевдоним13:42, 24.02.2014#

    Какая обычная ситуация - все врачи говорят, что сильнейшая эпидемия. Ребенка еле вытащили, неделю под 40 темп. , обычные антибиоткик не берут. В больнице нет мест - в коридоре лежать отказались. Находка !

  • Настя16:25, 24.02.2014#

    Простите, конечно, а зачем вы грипп антибиотиками лечите?

  • Псевдоним13:56, 24.02.2014#

    Ситуация обычная, однако все больницы на карантине, очереди к терапефту не пробиться, даже коммерческие структуры забиты больными! И это обычная ситуация? А лечащий терапевт при вызове на дом при температуре под 40 3 день ставит ОРЗ?! А в больницах отправляют тех у кого температура держится более 2-х дней на рентген с подозрением на пневмонию?! Это нормально!?

  • Псевдоним 201421:35, 26.02.2014#

    Вторую неделю гриппую температура от 35. 9 до 40, 7. К врачам не ображался, поэтому в статистике участие принять не могу!

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru