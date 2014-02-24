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Во Владивостоке скрывают эпидемию гриппа?
Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ и гриппом выше порогового значения почти на 29,35 % среди совокупного населения и практически во всех возрастных группах. В сравнении с уровнем предыдущей недели отмечается рост заболеваемости во всех возрастных группах, кроме детской (0-6 лет). В другие районах Приморья также отмечается рост уровня заболеваемости на 4,1 % среди совокупного населения и практически во всех возрастных группах,
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на отчетной неделе методом ПЦР обследовано 177 больных, в 52 случаях (29,37%), выделен антиген вируса гриппа А (H1N1)2009, в 1 случае (0,56 %) выделен антиген вируса гриппа В, в 1 случае (0,56 %) выделен антиген вируса гриппа А (H3N2).
Из вирусов не гриппозной этиологии в 11 случаях выделен антиген риновируса, в 4 случаях – антиген метапневмовируса, в 2 случаях - антиген бокавируса, в 14 случаях – антиген вируса парагриппа.
За предыдущую неделю с целью разобщения детей и профилактики эпидемического распространения гриппа и ОРВИ было полностью приостановлено функционирование 1 школы (МКОУ СОШ п. Ольга Ольгинского района, списочный состав 404 чел.), частично приостановлено функционирование 15 классов в 6 школах (отсутствующих 156 чел.):
- Артемовский ГО: МБОУ СОШ №7 закрыто 3 класса, отс.39 чел.;
- г. Владивосток СОШ №57 закрыто 2 класса, отс.34 ребенка;
- Дальнереченский ГО: МБОУ "Лицей" закрыто 2 класса, отс.15 чел.;
- Дальнегорский ГО: МБОУ СОШ №17 закрыто 7 классов, отс. 59; МБОУ СОШ №3 с. Рудная пристань, закрыт 1 класс, отс. 9 чел.
Также было полностью приостановлено функционирование 2 дошкольных образовательных учреждений (Пожарский район дошкольная группа при МОБУ СОШ №10, списочный состав 16 чел.; Ольгинский район МКДОУ «Детский сад №2» п. Ольга списочный состав 130 детей), частично приостановлено функционирование 27 групп в 20 дошкольных образовательных учреждениях (отсутствующих 318 чел.):
- Артемовский ГО: МБДОУ №20 закрыта 1 гр. отс.7 чел;
- Надеждинский район: МБДОУ №33, закрыто 5 групп, отс.53 чел.;
- г. Арсеньев: МДОБУ №4 закрыта 1 группа отс. 17чел.;
- Дальнегорский ГО: МДОБУ ЦРР "Надежда" закрыта 1 группа, отс.15 чел;
- Кавалеровский район МКДОУ №10 п. Хрустальный закрыта 1 гр., отс 19 детей, МКДОУ №22 закрыта 1 группа, отс.10 чел.;
- Находкинский ГО: МБДОУ №58 закрыта 1 группа, отс.16 чел.,МБДОУ №46 закрыто 2 группы, отс.18 чел., МБДОУ №54 закрыта 1 группа, отс.17 чел., МБДОУ №27 закрыто 2 группы, отс.24 чел., МБДОУ №33 закрыта 1 группа, отс.10 чел., МБДОУ №53 закрыто 2 группы, отс.17 чел., МБДОУ №37 закрыта 1 группа, отс.17 чел., МБДОУ №63 закрыта 1 группа, отс.13 чел., МБДОУ №57 закрыта 1 группа, отс.12 чел., МБДОУ №47 закрыто 2 группы, отс.30 чел.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю при этом продолжает расценивать эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости ОРВИ и гриппом как обычную и лишь напоминает гражданам о мерах личной и общественной профилактики заболеваний гриппом.
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Комментарии
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Псевдоним13:56, 24.02.2014#
Ситуация обычная, однако все больницы на карантине, очереди к терапефту не пробиться, даже коммерческие структуры забиты больными! И это обычная ситуация? А лечащий терапевт при вызове на дом при температуре под 40 3 день ставит ОРЗ?! А в больницах отправляют тех у кого температура держится более 2-х дней на рентген с подозрением на пневмонию?! Это нормально!?
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Какая обычная ситуация - все врачи говорят, что сильнейшая эпидемия. Ребенка еле вытащили, неделю под 40 темп. , обычные антибиоткик не берут. В больнице нет мест - в коридоре лежать отказались. Находка !