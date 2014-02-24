В Приморье обнаружен мутирующий вид вируса свиного гриппа H3N2

Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ и гриппом выше порогового значения почти на 30 % среди совокупного населения и практически во всех возрастных группах.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на отчетной неделе методом ПЦР обследовано 177 больных, в 52 случаях (29,37%), выделен антиген вируса гриппа А (H1N1)2009, в 1 случае (0,56 %) выделен антиген вируса гриппа В, в 1 случае (0,56 %) выделен антиген вируса гриппа А (H3N2).

«Вирус H3N2. Это мутация гриппа свиного происхождения. Новый грипп является тройным реассортантом – состоит сразу из трех вирусов, которые ранее уже циркулировали», – рассказал «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Напомним, в России в прошлом году было зарегистрировано 10 летальных исходов от свиного гриппа A/H1N1 у лиц от 20 до 53 лет, осложненного пневмониями. В большинстве случаев имело место позднее обращение заболевших за медицинской помощью (на 3-5 сутки от начала заболевания) при значительном ухудшении состояния, развитии пневмонии и инфекционно-токсического шока.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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