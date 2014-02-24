Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье обнаружен мутирующий вид вируса свиного гриппа H3N2
Во Владивостоке заболеваемость ОРВИ и гриппом выше порогового значения почти на 30 % среди совокупного населения и практически во всех возрастных группах.
Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, на отчетной неделе методом ПЦР обследовано 177 больных, в 52 случаях (29,37%), выделен антиген вируса гриппа А (H1N1)2009, в 1 случае (0,56 %) выделен антиген вируса гриппа В, в 1 случае (0,56 %) выделен антиген вируса гриппа А (H3N2).
«Вирус H3N2. Это мутация гриппа свиного происхождения. Новый грипп является тройным реассортантом – состоит сразу из трех вирусов, которые ранее уже циркулировали», – рассказал «Интерфаксу» глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.
Напомним, в России в прошлом году было зарегистрировано 10 летальных исходов от свиного гриппа A/H1N1 у лиц от 20 до 53 лет, осложненного пневмониями. В большинстве случаев имело место позднее обращение заболевших за медицинской помощью (на 3-5 сутки от начала заболевания) при значительном ухудшении состояния, развитии пневмонии и инфекционно-токсического шока.
href
Новости тематики
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- Основной инстинкт
- В Приморском крае успешно прооперировали годовалую девочку
- В новом здании приморского онкодиспансера завершается монтаж оборудования
- Блогеров и журналистов Приморья приглашают к участию в конкурсе
- В Приморском крае началась вакцинация от клещевого энцефалита
- В Приморском крае планируют построить центр замедления старения
- В Приморье ожидают роста заболеваемости гриппом
- В дни новогодних праздников экстренные медицинские службы будут работать в круглосуточном режиме
- Перспективы оказания помощи семьям с детьми с синдромом Дауна обсудили во Владивостоке
Новости раздела
- Милосердие для жизни: подопечные фонда "Сохрани жизнь" нуждаются в срочной помощи
- "Самое серьезное нарушение в системе ОМС - отказ в неотложной медпомощи"
- Основной инстинкт
- Приморье, Японию и Китай свяжет лайнер "Город здоровье"
- Фитнес - путь к оздоровлению
- Бабушка рядышком с дедушкой
- Почему в Приморье жить хорошо
- От хобби до больничной койки - один гриб
- Медицина в восточном стиле
- Наука и лекарство по-приморски
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
Ага. срочно покупаем арбидол.