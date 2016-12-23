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В 2017 году в Приморье начнет работать особый медицинский автопоезд
Многим приморцам известны медицинские атопоезда «Забота», которые вот уже два года колесят по краевой глубинке – детский и взрослый. В 2017 году к ним должен добавится еще один – специализированный, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Речь идет о выявлении у приморцев онкологических заболеваний. Как стало известно газете «Золотой Рог» сейчас специалисты проводят все необходимые расчеты и организационные мероприятия.
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на своей Открытой встрече с журналистами и общественностью в прошедший четверг заявил, что онкология является настоящим бичом для Приморья. Увы, наш край – не самое благоприятное место по части этого страшного заболевания. А отдаленность многих населенных пунктов и отсутствие в районах высокопрофессиональных онкологов часто не позволяет выявлять это заболевание на ранних стадиях. Эти проблемы и должен решить новый автопоезд.
Напомним, что проект автопоезд «Забота» создан в 2015 году по инициативе губернатора края Владимира Миклушевского для повышения доступности и качества оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов края. При этом всю медицинскую помощь жители получают совершенно бесплатно в рамках полиса ОМС.
Благодаря автопоездам почти 70 тысяч приморцев прошли обследование и получили консультацию высококвалифицированных медицинских специалистов, не выезжая за пределы своего района. Впервые выявлено заболеваний у 30% от осмотренных.
Мобильные диагностические комплексы оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения и соответствующим медицинским оборудованием, которые могут применяться в любых климатических и географических условиях, обеспечивая комфортные условия для медицинского персонала и пациентов. Они укомплектованы оборудованием для функциональной и лабораторной диагностики, офтальмологических и оториноларингологических исследований, рабочим местом врача акушера-гинеколога, стоматолога и других.
Выездные бригады специалистов в составе автопоезда «Забота» формированы с привлечением врачей ведущих медицинских организаций Приморского края, как амбулаторно-поликлинических, так и стационарных. В среднем в бригаде работает от 7 до 11 специалистов различных профилей.
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да вы охренели, бабки собрали поездами со всех больниц, причём наполовину приписками, теперь решили авто замутить, ну правильно ифа то подороже будет