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В ФАПа Приморья появятся рентген-кабинеты и аптеки
В Приморье продолжается строительство фельдшерско-акушерских пунктов. В этом году в дополнение к существующей сети ФАПов 23 современных пункта появились в восьми муниципальных и трех городских образованиях края.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, полностью завершено строительство ФАПов в Анучинском, Кировском, Надеждинском и Октябрьском районах. А также в селах, относящихся к Владивостокскому, Уссурийскому и Лесозаводскому городским округам. Подходит к завершению возведение фельдшерско-акушерских пунктов в селах Ханкайского, Хасанского, Хорольского и Шкотовского районов.
Сегодня новые ФАПы уже есть в селах Богатырка, Марьяновка, Береговое, Тихменево, Гражданка, Рисовое, Смольное, Тихоречное, Шекляево, Кипарисово-2, Новогеоргиевка, Константиновка, Струговка, Ильинка, Троицкое, Новоселище, Занадворовка, Цуканово, а также поселках Горные Ключи, Девятый Вал, Оленевод и Ярославский.
Как сообщил вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ, в настоящее время строительно-монтажные работы новых ФАПов ведутся на всех объектах, которые запланированы к установке в 2014 году.
Напомним, новые ФАПы представляют собой современный сельский дом общей площадью 120 квадратных метров. В нем предусмотрены холл для посетителей, кабинет приема, процедурный кабинет, смотровой, перевязочная, а также ряд технических помещений. Одно из главных новшеств – возможность подключения рентгенологического оборудования. В фельдшерско-акушерских пунктах созданы все условия для работы выездных врачебных бригад центральной районной больницы и краевых учреждений здравоохранения. В будущем на базе ФАПов планируется открытие еще и аптечных пунктов.
Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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