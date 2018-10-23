Не шприцем единым

Медицинским учреждениям Приморья в рамках развития медицинского туризма придется в первую очередь подтянуть сервис

Медицинский туризм – одно из самых динамичных направлений отрасли, развивающийся в разных странах мира. В России данный вид туризма пока делает первые шаги – Минздрав в марте 2017 года создал специальный проектный офис, который должен заниматься программой по развитию медицинской помощи иностранцам. Согласно планам ведомства в ближайшие десять лет Россия может войти в пятерку стран, лидирующих по въездному медицинскому туризму. В Приморском крае, по словам экспертов, потенциал медтуризма пока остается нераскрытым – несмотря на большие возможности отрасли, ряд факторов тормозят ее развитие.

В мировой практике организации медицинского туризма, как правило, выполняют три функции: информируют, продвигают и организуют медицинскую помощь и сопровождение пациента на этапе лечения, а также саму поездку и досуг клиента во время пребывания. В зависимости от потребностей клиентов и специфики отдельных стран спектр предоставляемых этими организациями услуг может варьироваться от информирования (как в Германии и Бельгии) до организации лечения «под ключ», как в Южной Корее, Сингапуре и Малайзии.

Туризм двигает цена

Как считают в Минздраве, Россия сможет войти в пятерку стран-лидеров медицинского туризма в ближайшие десять лет. Согласно планам ведомства, после реализации программы по выводу России в страны-лидеры медицинского туризма поток иностранных пациентов в нашу страну может превысить 500 тыс. человек в год. Пока же эти цифры значительно скромнее, и как показывает практика − иностранцев в России интересует обычно специализированная помощь и высокотехнологичная медицинская помощь, поскольку эти виды помощи у нас не менее качественные, чем в других странах, но при этом существенно дешевле стоят.

Досье "Золотого Рога": В 2015 году в России была оказана медицинская помощь примерно 35 тыс. иностранцев, причем 20 тыс. − в федеральных учреждениях. В 2017 году федеральные учреждения приняли уже более 110 тыс. пациентов для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи. По данным Минздрава, в России зарубежные пациенты прибегают к услугам как федеральных, так и частных клиник. В федеральных учреждениях у иностранцев наиболее востребованы следующие профили: онкология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия и нейрохирургия. В частных клиниках − стоматология, гинекология и вспомогательные репродуктивные технологии, а также пластическая хирургия.

Как отмечает главный специалист по реабилитации и остеопатии Минздрава России по Дальнему Востоку, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, заслуженный врач РФ Анатолий БЕЛЯЕВ, медицинский туризм в России развивается достаточно активно, но в основном – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

«Именно в таких городах оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, стоимость которой на фоне падения рубля становится очень привлекательной для иностранцев. В Приморье медицинские услуги тоже пользуются спросом, причем и в частных клиниках, и в государственных учреждениях. Так, медицинский центр ДВФУ и был построен для того, чтобы препятствовать выезду россиян на лечение в другие страны АТР, а также для привлечения иностранной категории пациентов. Сегодня к нам едут лечиться граждане КНР и Республики Корея, которым это выгодно. Прежде всего, они обращаются к высокотехнологичной помощи», − отметил эксперт.

В то же время эксперты уверены – России и Приморскому краю еще есть куда расти в вопросах медицинского туризма. «Лидеры медицинского туризма – Корея и Сингапур – прошли очень долгий путь. Они сначала вложили большие деньги в отрасль: создали современные клиники, обучили за границей персонал, взяли в основу лучшие мировые стандарты, и уже после этого вышли на рынок. России же предстоит много работать – у нас серьезно страдает организация. Для развития медицинского туризма необходима комплексность – так называемое одно окно для пациента. Не обойтись и без изменения отношения к пациенту – иностранные граждане привыкли к более лояльному и эмпатийному отношению медицинских работников к клиентам», − считает Анатолий Беляев.





Курортная отрасль за бортом медтуризма

Помимо высокотехнологичной медицинской помощи, в Приморском крае есть ряд санаторно-курортных учреждений, которые могли бы стать дополнительным фактором в привлечении иностранцев. Так, всего четыре санатория расположены далеко от краевой столицы: «Жемчужина», «Изумрудный», «Шмаковский» и санаторий им. 50-летия Октября. Остальные приморские здравницы в основном сосредоточены в пригородной зоне Владивостока. Среди них – как широко известные санатории («Амурский залив», «Океанский», «Приморье»), так и бывшие ведомственные пансионаты и дома отдыха, нарастившие собственную лечебную базу («Строитель», «Океан» и др.).

В приморских санаториях наряду с природными лечебными факторами - лечебными грязями и минеральными водами - широко применяются методы дието- и физиотерапии, лечебная физкультура, массаж, иглорефлексотерапия. Большинство учреждений специализируется на лечении не какого-то одного, а целого ряда заболеваний, подстраиваясь тем самым под своих отдыхающих. Впрочем, у каждого санатория имеется свой профиль, под который выстраивается лечебная база, подбирается медперсонал. Среди кардиологических лидирует «Амурский залив», пальму первенства среди желудочно-кишечных держат санатории курорта Шмаковка, позвоночник и суставы лечат в пригородах Владивостока с помощью грязи.

Как отмечают участники рынка, общая проблема для всех инвесторов в санаторно-курортный бизнес России – колоссальная нагрузка на инженерную инфраструктуру, высокая стоимость земли в курортных регионах, сложное законодательство о природных ресурсах, пока не работающий в отрасли механизм государственно-частного партнерства, отсутствие «длинных» денег. Поэтому сроки окупаемости крупных инвестиционных проектов находятся в диапазоне 10-14 лет. Конкурентную борьбу за покупателя выигрывают те здравницы, которые внедряют современные технологии управления гостиничным бизнесом, сферой медицинских услуг и имеют ресурсную базу для своего развития (кадры, комплексные или уникальные профильные продукты). К сожалению, такой базой могут похвастаться далеко не все участники рынка. Поэтому в текущем состоянии санатории Приморья не смогут составить сколь-либо серьезной конкуренции иностранным оздоровительным учреждениям.

«Большинство стран немного иначе относится к санаторно-курортному лечению: в Европе и Америке нет таких санаториев, как у нас. Для них здравница – это гостиница в красивой местности, где есть спа, хороший воздух, но нет врачей, которые обеспечивают реабилитационное направление. По пути России пошел Китай – они создают курорты, на базе которых работают медицинские сотрудники. И пока Приморье не может создать им конкуренцию – в КНР курорты лучше организованы, дешевле, предлагают более интересные питание, шопинг и культурную программу. Поэтому большинство приморцев, у которых есть деньги, стараются сами уехать в Хуньчунь или другие города Поднебесной, чтобы пройти там оздоровительный курс», − делится Анатолий Беляев.

Эксперты прогнозируют некий толчок к росту объемов рынка отрасли с предоставлением льготы по налогу на прибыль предпринимателям, направляющим в санаторий (на российские курорты) своих сотрудников: 50 тыс. рублей в год – необлагаемая база. Норма вступает в силу с 01 января 2019 года. Кроме этого, правительство обсуждает ограничение процентной ставки для кредитов до 5% при привлечении денежных средств для инвесторов, реализующих проекты в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма». Уделяется внимание санаторно-курортной отрасли и в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы.

Досье "Золотого Рога": Количество россиян, уехавших на лечение в Республику Корея, по данным Минздрава, неуклонно растет: в 2015 году - 20 856 пациентов, в 2016 − 25 533. По данным «Яндекса», информацию о лечении в Израиле в декабре 2016 года искали 10 600 россиян, а в декабре 2017 года уже 17 300.

На фото: Приморские врачи могут многое. Дело за малым – привести уровень обслуживания к мировым стандартам.

Фото Елена АБАШЕВОЙ.

Наталья КОМИССАРОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.







