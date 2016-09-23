Приморские здравницы станут еще дороже

В России введут налоговый сбор в учреждениях санаторно-курортного типа. Такое распоряжение дал Владимир Путин Правительству РФ накануне, 22 сентября, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Президент страны поручил Правительству Российской Федерации внести ряд поправок в законодательство для развития санаторно-Курортного комплекса.

Во-первых, все курорты и подобные учреждения внесут в специальный реестр. Планируется, что продвигать этот турпродукт в России и за её пределами будет Федеральное агентство по туризму после наделения соответствующими полномочиями. Также законом будет прописана государственная экологическая экспертиза проектной документации объектов, которые будут строиться на курортах.

Кроме того, на российских курортах введут новый налог – так называемый санаторный сбор, доходы от которого пойдут на развитие санаторно-курортного комплекса. Предложение о введении курортного сбора Владимир Путин поддержал на совещании, посвящённом развитию санаторно-курортного комплекса России, состоявшегося в августе этого года в Алтайском курорте Белокуриза.

По словам Президента, для модернизации российских санаториев необходимо около 37 миллиардов рублей. Целевые средства помогут быстрее решить эту задачу. Размер курортного сбора пока неизвестен, разговор вёлся о символической сумме в размере около 100 рублей.

Президент поручил Правительству внести соответствующие поправки в законодательство, а также разработать и утвердить стратегию развития санаторно-курортного комплекса России до 1 марта 2017 года.

Отметим, такая система успешно работает во многих странах мира. Курортный сбор рассчитывается посуточно.

В Приморье работает 12 санаториев. Учитывая природный и рекреационный потенциал региона, это одна из точек роста для развития внутреннего и въездного туризма, считают эксперты.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.