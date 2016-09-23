www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 64.15 р. 100 JPY: 63.76 р.
EUR: 72.06 р. 10 CNY: 96.18 р.
Индексы ( )

1998,59 | -0,66%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Распечатать

Информационные технологии в медицине обсудили в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса

23 Сентября 2016, 05:24 | Приморье

В последнее время несмотря на кризис государство продолжает уделять много внимания здравоохранению.

Идет реструктуризация медицинских учреждений, повышается требования к уровню знаний персонала, идет контроль эффективности предоставления медицинских услуг населению.

Все эти тенденции просто невозможно реализовать без организационных и технологических изменений медицинского сообщества.

Для достижений этих целей очень важно регулярно проводить "образовательную деятельность" в области информационных технологий среди руководителей разных медицинских учреждений. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет находится в центре данного процессе, не только как образовательная площадка, но и как учебное заведение задающее вектор развития медицинского кластера в Дальневосточном федеральном округе.

Об участии в IT-днях в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса рассказал Региональный представитель ЕМС на ДФО Подоба Антон Сергеевич:

«Сегодня Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет в соответствии с приказом Минздрава России назначен координатором научно – образовательного медицинского кластера «Восточный», который объединяет медицинские образовательные организации высшего образования и учреждения науки Дальнего востока и Восточной Сибири. Именно поэтому столь важно объединиться и помочь данной площадке не просто собрать представителей медицинского сообщества, но и донести те перспективы и особенности развития информационных технологий, которые сейчас внедряются в мире и РФ. Наша компания Dell EMC многие годы занимается внедрением и развитием специализированных решений в области медицины: 

это специальные аппаратные комплексы позволяющие эффективно работать текущим информационным системам, новые информационные системы для аналитики медицинских данных для лучшего контроля административно хозяйственной деятельности, аналитики данных по пациентам мед. Учреждений и многое другое.

Каждый год мы выбираем ключевую региональную площадку для демонстрации наших передовых технологий. В этом году мы выбрали Тихоокеанский Медицинский конгресс

Мы надеемся, что столь значимое медицинское событие для Дальневосточного региона найдет своих слушателей и позволит улучшить медицинские услуги для нашего населения».

Интересный диалог с профессионалами состоится в рамках IT-дней на площадке ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, по адресу: г. Владивосток, пр. Острякова, 2. Ознакомиться с программой и пройти регистрацию

http://primkongress.ru/

До встречи на днях информационных технологий в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: конгресс  медицинский конгресс 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru