Информационные технологии в медицине обсудили в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса

В последнее время несмотря на кризис государство продолжает уделять много внимания здравоохранению.

Идет реструктуризация медицинских учреждений, повышается требования к уровню знаний персонала, идет контроль эффективности предоставления медицинских услуг населению.

Все эти тенденции просто невозможно реализовать без организационных и технологических изменений медицинского сообщества.

Для достижений этих целей очень важно регулярно проводить "образовательную деятельность" в области информационных технологий среди руководителей разных медицинских учреждений. Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет находится в центре данного процессе, не только как образовательная площадка, но и как учебное заведение задающее вектор развития медицинского кластера в Дальневосточном федеральном округе.

Об участии в IT-днях в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса рассказал Региональный представитель ЕМС на ДФО Подоба Антон Сергеевич:

«Сегодня Тихоокеанский Государственный Медицинский Университет в соответствии с приказом Минздрава России назначен координатором научно – образовательного медицинского кластера «Восточный», который объединяет медицинские образовательные организации высшего образования и учреждения науки Дальнего востока и Восточной Сибири. Именно поэтому столь важно объединиться и помочь данной площадке не просто собрать представителей медицинского сообщества, но и донести те перспективы и особенности развития информационных технологий, которые сейчас внедряются в мире и РФ. Наша компания Dell EMC многие годы занимается внедрением и развитием специализированных решений в области медицины:

это специальные аппаратные комплексы позволяющие эффективно работать текущим информационным системам, новые информационные системы для аналитики медицинских данных для лучшего контроля административно хозяйственной деятельности, аналитики данных по пациентам мед. Учреждений и многое другое.

Каждый год мы выбираем ключевую региональную площадку для демонстрации наших передовых технологий. В этом году мы выбрали Тихоокеанский Медицинский конгресс

Мы надеемся, что столь значимое медицинское событие для Дальневосточного региона найдет своих слушателей и позволит улучшить медицинские услуги для нашего населения».

Интересный диалог с профессионалами состоится в рамках IT-дней на площадке ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, по адресу: г. Владивосток, пр. Острякова, 2. Ознакомиться с программой и пройти регистрацию

http://primkongress.ru/

До встречи на днях информационных технологий в рамках XIII Тихоокеанского Медицинского Конгресса.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.