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Гигиена вашего ребенка – в ваших руках
- У дочери (1 год 1 мес.) синехии половых губ. Педиатр сказал, что синехии могут возникнуть из-за того, что родители переусердствовали с гигиеной. Это действительно так? А как правильно проводить гигиенические процедуры?
На вопрос родителей отвечает детский и подростковый гинеколог Приморской краевой детской КБ № 1 Марина Ларионова.
- Для гигиенических процедур лучше всего использовать холодную водопроводную воду, подогретую с помощью титана (качество горячей водопроводной воды вызывает много вопросов). Но если в вашем доме старые трубы, и вода из крана течёт ржавая, мутная, оптимальным вариантом будет подогретая питьевая вода (бутилированная) или водопроводная, пропущенная через бытовой фильтр. Кипячёную воду применять нежелательно - она снижает количество нормальной микрофлоры на слизистых оболочках, делая их более уязвимыми для патогенных бактерий. В качестве моющего средства у детей до 10-12 лет подойдёт детская пенка или гель для купания - это должно быть мягкое pH-сбалансированное гипоаллергенное средство.
В период новорожденности акт дефекации происходит до 6 раз в сутки, и после каждого рекомендуется проводить гигиенические процедуры с моющими средствами. Как правильно подмывать ребёнка, вам покажет детский гинеколог.
Категорически не рекомендуется каждый день использовать для гигиенических процедур влажные салфетки! Салфетка убирает видимые загрязнения, но не снижает количество патогенной флоры, попадающей на половые органы. Ещё одно изобретение цивилизации - памперсы, конечно, очень удобны для родителей, но, к сожалению, создают парниковый эффект, способствуя активизации патогенной флоры, которая может попасть на половые органы вместе с каловыми массами и вызвать воспалительный процесс. Поэтому так важно отслеживать каждый акт дефекации и немедленно проводить гигиенические процедуры.
Девочек постарше, которые уже начинают пользоваться горшком и не носят памперсы, достаточно подмывать дважды: утром - проточной водой, вечером - с использованием моющих средств (при условии дефекации 1-2 раза в день).
Что касается синехии половых губ, то это, с одной стороны, защитная реакция организма на воспалительный процесс: таким образом организм ребёнка создаёт преграду для распространения инфекции, а с другой - осложнение воспалительного процесса, которое нарушает анатомию половых органов и может привести к дизурии и восходящей инфекции мочевыводящих путей.
Причиной воспалительного процесса может быть фоновая патология - прежде всего, речь идёт о вирусных заболеваниях и их осложнениях (отиты, тонзиллиты, фарингиты и пр.) Дисбактериоз кишечника, кишечные инфекции и инвазии также могут привести к инфицированию наружных половых органов. Хочу отметить: не всегда есть необходимость лечения частичных синехий как таковых - иногда достаточно убрать первопричину заболевания (например, дисбактериоз кишечника), тогда иммунитет сможет самостоятельно справиться с этой проблемой и частичные синехии разойдутся самостоятельно.
Большую роль в развитии гинекологических заболеваний у девочек играет материнский биоценоз. Его нарушение, а также наличие воспалительных процессов в организме матери (эрозия шейки матки, цервицит, кольпит и пр.) может послужить фактором воспалительного процесса в организме ребёнка и негативно отразиться на формировании иммунитета наружных половых органов. Поэтому при наличии патологии у девочки мы всегда рекомендуем маме пройти хотя бы минимальное гинекологическое обследование, чтобы выяснить, не связано ли это с микробным фактором материнского организма.
«Журнал здоровья».
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