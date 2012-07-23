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Вице-губернатор Приморья Ирина Василькова: «Здоровью детей из лагеря «Мечта» ничего не угрожает»

23 Июля 2012, 17:54 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 23 июля, ZRPRESS. Вице-губернатор Приморского края Ирина Василькова 22 июля посетила Находкинскую городскую больницу. Здесь она встретилась с детьми из детского оздоровительного лагеря «Мечта», которые в субботу вечером были доставлены в инфекционное отделение больницы с диагнозом – гастроэнтерит (кишечная инфекция), сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщил главный врач Находкинской городской больницы Игорь Понетаев, всего в больницу из детского лагеря, расположенного в поселке Ливадия, было доставлено 27 детей и 1 взрослый. «Сейчас мы ждем результаты анализов. Первые из них будут готовы уже завтра утром. Пока же детям поставлен предварительный диагноз - гастроэнтерит», - рассказал он.

«Данный случай клинически не тяжелый. Детям просто необходимо медицинское наблюдение. Между тем, всем соответствующим службам дано указание усилить контроль за мерами санитарно-эпидемиологической безопасности в крае», - отметил директор департамента здравоохранения Владимир Кузнецов.

Вице-губернатор Приморья Ирина Василькова сегодня лично встретилась с детьми, которые находятся в больнице. «Ситуация находится полностью под контролем. Хочу заверить всех родителей, что здоровью их детей ничего не угрожает. Они веселые и ждут, когда смогут покинуть стены больницы, - рассказала она. – Но еще сутки дети будут находиться под наблюдением врачей».

«Золотой Рог».

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
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