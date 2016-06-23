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На ремонт больниц в Приморье дополнительно направят более 70 миллионов рублей
Дополнительные средства на ремонт больниц и сельских поликлиник в сумме более 70 млн рублей предусмотрены в результате корректировки бюджета Приморского края на 2016 год.
Изменения расходов краевого бюджета, представленные заместителем директора департамента финансов Натальей СНИТКО, депутат одобрили. Наталья Снитко подчеркнула, что корректировки бюджета связаны с увеличением доходной части на 392 млн рублей - за счет поступления налогов и федеральных субсидий и расходной части - на социальные статьи бюджета и сферу здравоохранения.
- Почти 44 миллиона рублей будет направлено на компенсацию расходов за капитальный ремонт в многоквартирных домах пенсионерам, достигшим возраста 70 лет. Миллион рублей - на оснащение рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщила она.
Предусмотрено также предоставление дополнительных средств на исполнение поручений губернатора в районах Приморья. Так, на ремонт Чугуевской центральной районной больницы будет направлено 34,5 млн рублей, Спасской центральной городской больницы - 15,7 млн рублей. Еще 15 миллионов рублей предусмотрено на ремонт сельских поликлиник, почти три миллиона рублей - на дооснащение фельдшерскоакушерских пунктов в Лазовском районе. Кроме того, пять миллионов рублей направят на приобретение современного медицинского оборудования Партизанской детской городской больнице. Также в этом году планируют пополнить автопарк санитарного транспорта - на эти цели предусмотрели 1,2 млн рублей.
Екатерина КАЗАНКОВА.
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