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На ремонт больниц в Приморье дополнительно направят более 70 миллионов рублей

23 Июня 2016, 19:13 | Приморье

Дополнительные средства на ремонт больниц и сельских поликлиник в сумме более 70 млн рублей предусмотрены в результате корректировки бюджета Приморского края на 2016 год.

Изменения расходов краевого бюджета, представленные заместителем директора департамента финансов Натальей СНИТКО, депутат одобрили. Наталья Снитко подчеркнула, что корректировки бюджета связаны с увеличением доходной части на 392 млн рублей - за счет поступления налогов и федеральных субсидий и расходной части - на социальные статьи бюджета и сферу здравоохранения.

- Почти 44 миллиона рублей будет направлено на компенсацию расходов за капитальный ремонт в многоквартирных домах пенсионерам, достигшим возраста 70 лет. Миллион рублей - на оснащение рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья, - сообщила она.

Предусмотрено также предоставление дополнительных средств на исполнение поручений губернатора в районах Приморья. Так, на ремонт Чугуевской центральной районной больницы будет направлено 34,5 млн рублей, Спасской центральной городской больницы - 15,7 млн рублей. Еще 15 миллионов рублей предусмотрено на ремонт сельских поликлиник, почти три миллиона рублей - на дооснащение фельдшерско­акушерских пунктов в Лазовском районе. Кроме того, пять миллионов рублей направят на приобретение современного медицинского оборудования Партизанской детской городской больнице. Также в этом году планируют пополнить автопарк санитарного транспорта - на эти цели предусмотрели 1,2 млн рублей.

Екатерина КАЗАНКОВА.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2016.

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Теги: доступная медицина 













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