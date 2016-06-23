Проект "Доступная медицина" продолжается

«Журнал Здоровья» продолжает проект «Доступная медицина», начатый в прошлом году при поддержке Департамента информационной политики Приморского края. В 2016 году наше издание вновь стало одним из победителей конкурсного отбора СМИ, осуществляющих производство и распространение социально значимой информации, который проводил Департамент информационной политики края.

В рамках проекта мы рассказываем о развитии системы здравоохранения региона, новых методиках и технологиях лечения, доступных теперь приморцам, правах на получение бесплатной медицинской помощи. По традиции страницы журнала предоставлены приморским врачам, которые рассказывают о методах профилактики различных заболеваний, отвечают на вопросы читателей. Как всегда, в сфере нашего внимания - здоровый образ жизни. Материалы проекта читайте под рубрикой «Доступная медицина».

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2016.