Боли при артрозе коленного сустава поможет облегчить гимнастика

Артроз относится к дегенеративно-дистрофическим заболеваниям суставов и обусловлен преждевременным изнашиванием суставного хряща. Артроз считается возрастным заболеванием, поражающим преимущественно женщин в зрелом возрасте или спортсменов, которые испытывают ежедневные повышенные нагрузки на сустав.

Гонартроз хрящевой ткани очень коварен, так как может привести к полному обездвиживанию сустава, поэтому при первых признаках данного заболевания следует обязательно обратиться к врачу, пишет moisustavy.ru.

Характерные симптомы:

• болевые ощущения, особенно вечером или ночью;

• скованность суставов в утренние часы после пробуждения;

• возникновение воспалительного процесса;

• гиперемия и повышение температуры в пораженной области;

• появление характерного хруста при сгибании сустава;

• ограничение подвижности;

• постепенная деформация сустава.

Артроз считается хроническим заболеванием, поэтому полностью не излечивается. Однако обнаружение его симптомов на ранней стадии помогает замедлить происходящие патологические процессы и сохранить подвижность сустава.

Причины заболевания:

• Инфекционные заболевания хрящевых тканей.

• Частые ушибы, вывихи, переломы.

• Постоянные физические нагрузки.

• Избыточный вес.

• Генетическая предрасположенность.

Традиционная лечебная гимнастика

Лечебно-физкультурный комплекс при артрозе коленного сустава – это один из видов терапии после медикаментозного лечения и в период ремиссии. Он предполагает комплекс определенных упражнений, направленных на нормализацию кровообращения, релаксацию, укрепление и восстановление мышц. В процессе таких занятий происходит увеличение суставной щели, что приводит к уменьшению болевого синдрома.

Существует ряд рекомендаций во время проведения лечебной гимнастики. Упражнения необходимо делать в положении сидя или лежа. Тренировка длится не более 20 минут, три раза в день. Отдых между упражнениями осуществляется на спине с выпрямленными и чуть разведенными в стороны ногами. Гимнастика проходит в медленном темпе. Упражнения статические, а не силовые.

Категорически запрещено выполнять гимнастические упражнения в период обострения. Острая боль в суставе – это противопоказание к выполнению ЛФК.

Комплекс упражнений

Лечь на спину и поочередно сгибать коленные суставы, руками прижимая колени к груди. Увеличивать количество упражнений, постепенно доведя их до 10.

Исходное положение остается прежним, руки лежат вдоль туловища, чередуя поднимать ровные ноги под углом в 45 градусов, удерживать ногу в таком состоянии на протяжении 5 секунд. Максимальное количество упражнений до 20 раз.

«Велосипед»: крутим педали, лежа на спине 2-3 минуты. Постепенно наращивая темп вращения воображаемых педалей.

Перевернуться на живот, поочередно поднимать ноги согнутые в суставах. Максимальное количество упражнений до 50 раз для каждого сустава.

В положении сидя, согнуть ногу в колене, обхватить стопу руками, и максимально попытаться выпрямить ногу не размыкая запястий. Максимальное количество упражнений – до 5 раз.

Лечебная гимнастика по методике Попова

Лечебная гимнастика по методике доктора Попова направлена на разогрев мышц и подготовку их к ходьбе. Основной комплекс упражнений выполняется в положении сидя на краю стула. Медленными монотонными движениями человек выполняет поглаживание коленных суставов и выполняет упражнение, похожее на ходьбу в положении сидя.

Следующий комплекс упражнений выполняется также на стуле, но уже с выпрямленными ногами и направлен на небольшую растяжку мышц. Слегка нагибаясь вперед, нужно поочередно вытягивать ноги и сгибать их в суставе.

Следующий комплекс проходит в положении стоя с опорой на подоконник или спинку стула. Ноги поочередно отводятся назад, носки выполняют круговые, расслабляющие движения.

Водная гимнастика

Эффективной при лечении данного заболевания является водная гимнастика. Особенно она хороша для людей с избыточным весом и больных испытывающих болевые ощущения.

Уже через месяц вы увидите реальные результаты своих трудов, болевой синдром пройдет практически полностью. Главное помнить, что комплексы упражнений нужно выполнять постоянно, только тогда вам удастся справиться с болезнью.

Баня при артрозе

Нужно помнить: посещать парную баню следует только с разрешения лечащего врача!

В некоторых случаях прогревание больного сустава категорически противопоказано, так как это может нанести непоправимый вред здоровью. Банные процедуры противопоказаны, если у пациента:

1. ревматическая болезнь, протекающая в острой активной форме;

2. обострения болезней опорно-двигательного аппарата;

3. симптомы острого спондилита;

4. выявлена воспалительная природа заболевания.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.