Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Артрит локтя запускать нельзя
Любое воспаление суставов, не влекущее за собой необратимых анатомических изменений, имеет общее название артрит, пишет moisustavy.ru. Если воспаление возникло в локте и сопровождается болью, отеком и ограничением подвижности, можно диагностировать артрит локтевого сустава.
Нельзя указать одну определенную причину артрита, так как каждый случай его возникновения индивидуален и вызвать заболевание может их сочетание. Считается, что основными причинами являются попавшая в сустав инфекция, травма сустава, нарушение обмена веществ, осложнения после инфекционных болезней, злокачественные опухоли, системные заболевания, вызванные нарушениями в работе иммунной системы.
Кроме этого, существуют еще некоторые причины, которые реже вызывают воспаление локтевого сустава, но когда видимых оснований для воспаления в суставе распознать не удается, диагностируется артрит идиопатический.
Симптомы
Как и любой воспалительный процесс, артрит проявляется в повышенной температуре тела, недомоганием и плохим самочувствием. У больного пропадает аппетит, появляются головные боли, тошнота, и в некоторых случаях рвота. Но эти симптомы могут проявляться в разной степени, в зависимости от причины возникновения воспаления. Определяющим симптомом является боль в локте, которая проявляется по-разному в разных ситуациях. Так, если в локте происходят ревматические процессы, она может быть интенсивной и резкой, ограничивающей движения, а воспаление в суставе подагрического происхождения проявляются тупой ноющей болью и ощущением дискомфорта в области локтевого сустава.
Наиболее яркое проявление симптомов бывает вызвано попавшей в сустав инфекцией, когда речь идет о гнойном артрите. Область локтя в этом случае остро болезненна, появляется отек и покраснение, кожа вокруг него становится горячей. Попытки сделать какое либо движение рукой вызывают резкую боль. Ограничение подвижности в суставе может быть вызвано и скоплением излишка синовиальной жидкости в капсуле, и быть реакцией на травму, например, при ушибе. Из-за этого капсула сустава бывает чрезмерно растянута, и у больного возникает ощущение тяжести в локте и чувство дискомфорта. Если болезнь вызвана сепсисом, гнойные скопления могут быть обнаружены и на других участках тела.
Консервативное лечение
До выяснения доктором причин локтевого артрита лечение заключается в снятии воспаления и болевых ощущений и сводится к назначению нестероидных болеутоляющих и противовоспалительных препаратов: мази, гели и таблетки. Локтевой сустав должен находиться в покое, а нагрузки и движения ограничиваются до минимума. Можно зафиксировать локоть в согнутом положении, подвесив его в повязке, перекинутой через шею. При остром артрите понадобится применение стероидных гормонов.
Если воспаление локтевого сустава является сопутствующим заболеванием, наряду с артритом назначается лечение основной болезни.
Оперативное лечение
Оперативное лечение начинается с пункции локтевого сустава, которая проводится как лечебная процедура и с целью дополнительного диагностирования. Удалив из синовиальной сумки жидкость, тем самым достигается снижение давления в полости капсулы, восстанавливается подвижность локтя и снимается воспаление. Исследовав содержащуюся в синовиальной сумке жидкость, медики могут точнее определить причину воспаления и скорректировать дальнейшее лечение.
При стойком артрите, плохо поддающемуся консервативному лечению, проводится синовэктомия, позволяющая увеличить диапазон движений рукой и убрать болевые симптомы. Синовэктомия подразумевает иссечение синовиальной сумки и иногда затрагивает часть прилежащей кости и чаще проводится при туберкулезных или других инфекционных поражениях сустава. После удаления синовиальной оболочки со временем происходит ее восстановление, и рука может работать как прежде.
Более сложное оперативное вмешательство по замене локтевого сустава назначается только в том случае, если к нему имеются серьезные показания. На восстановление функциональной способности руки может потребоваться длительное время, но известны случаи, когда пациент не смог реабилитироваться и руке не удалось вернуть подвижность. Поэтому рекомендуется как можно раньше начать лечение артрита консервативными методами и не запускать заболевание.
Восстановительный период можно проходить в условиях санатория, который специализируется на заболеваниях суставов, и где можно пройти лечение грязью, массаж, лечебную физкультуру и другие физиопроцедуры. Этот вид лечения уменьшит частоту рецидивов и позволит больному вести полноценную активную жизнь.
Новости тематики
- Боли при артрозе коленного сустава поможет облегчить гимнастика
- Артрит локтя запускать нельзя
- Собираем домашнюю аптечку
- В Приморье откроются кабинеты для "особых" детей
- На пути к Светлой Пасхе
- Вирус косит наши ряды
- Успеть в "терапевтическое окно"
- В Находке стало проще попасть на прием к врачу
- Больница Михайловского района получит новое диагностическое оборудование
- Диспансеризация по новым правилам
Новости раздела
- Боли при артрозе коленного сустава поможет облегчить гимнастика
- Артрит локтя запускать нельзя
- Собираем домашнюю аптечку
- В Приморье откроются кабинеты для "особых" детей
- На пути к Светлой Пасхе
- Вирус косит наши ряды
- Успеть в "терапевтическое окно"
- В Приморском крае началась вакцинация от клещевого энцефалита
- В Находке стало проще попасть на прием к врачу
- Больница Михайловского района получит новое диагностическое оборудование
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вновь избранный президент Владимир Путин сразу после победы подписал первый указ
- На одном из участков в Приморье Павел Грудинин набрал 80% голосов
- Грудинин в Приморье едва не взял четверть всех голосов
- Один из крупнейших ретейлеров электроники страны готовится совершить переворот
- Экс-губернатора Приморья Миклушевского уже начали обвинять. Пока в бездействии
- Помидоры, выращенные в "льготных" ТОРах, приморцам предлагаются по 300-400 рублей за кило
- Дмитрия Медведева может сменить женщина
- Администрация Владивосток просит горожан быть бдительными во время проведения президентских выборов
- "Конкуренция – это весело"
- Приморье находится в тяжелой ситуации, возглавляя сомнительный рейтинг регионов