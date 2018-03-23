Артрит локтя запускать нельзя

Любое воспаление суставов, не влекущее за собой необратимых анатомических изменений, имеет общее название артрит, пишет moisustavy.ru. Если воспаление возникло в локте и сопровождается болью, отеком и ограничением подвижности, можно диагностировать артрит локтевого сустава.

Нельзя указать одну определенную причину артрита, так как каждый случай его возникновения индивидуален и вызвать заболевание может их сочетание. Считается, что основными причинами являются попавшая в сустав инфекция, травма сустава, нарушение обмена веществ, осложнения после инфекционных болезней, злокачественные опухоли, системные заболевания, вызванные нарушениями в работе иммунной системы.

Кроме этого, существуют еще некоторые причины, которые реже вызывают воспаление локтевого сустава, но когда видимых оснований для воспаления в суставе распознать не удается, диагностируется артрит идиопатический.

Симптомы

Как и любой воспалительный процесс, артрит проявляется в повышенной температуре тела, недомоганием и плохим самочувствием. У больного пропадает аппетит, появляются головные боли, тошнота, и в некоторых случаях рвота. Но эти симптомы могут проявляться в разной степени, в зависимости от причины возникновения воспаления. Определяющим симптомом является боль в локте, которая проявляется по-разному в разных ситуациях. Так, если в локте происходят ревматические процессы, она может быть интенсивной и резкой, ограничивающей движения, а воспаление в суставе подагрического происхождения проявляются тупой ноющей болью и ощущением дискомфорта в области локтевого сустава.

Наиболее яркое проявление симптомов бывает вызвано попавшей в сустав инфекцией, когда речь идет о гнойном артрите. Область локтя в этом случае остро болезненна, появляется отек и покраснение, кожа вокруг него становится горячей. Попытки сделать какое либо движение рукой вызывают резкую боль. Ограничение подвижности в суставе может быть вызвано и скоплением излишка синовиальной жидкости в капсуле, и быть реакцией на травму, например, при ушибе. Из-за этого капсула сустава бывает чрезмерно растянута, и у больного возникает ощущение тяжести в локте и чувство дискомфорта. Если болезнь вызвана сепсисом, гнойные скопления могут быть обнаружены и на других участках тела.

Консервативное лечение

До выяснения доктором причин локтевого артрита лечение заключается в снятии воспаления и болевых ощущений и сводится к назначению нестероидных болеутоляющих и противовоспалительных препаратов: мази, гели и таблетки. Локтевой сустав должен находиться в покое, а нагрузки и движения ограничиваются до минимума. Можно зафиксировать локоть в согнутом положении, подвесив его в повязке, перекинутой через шею. При остром артрите понадобится применение стероидных гормонов.

Если воспаление локтевого сустава является сопутствующим заболеванием, наряду с артритом назначается лечение основной болезни.

Оперативное лечение

Оперативное лечение начинается с пункции локтевого сустава, которая проводится как лечебная процедура и с целью дополнительного диагностирования. Удалив из синовиальной сумки жидкость, тем самым достигается снижение давления в полости капсулы, восстанавливается подвижность локтя и снимается воспаление. Исследовав содержащуюся в синовиальной сумке жидкость, медики могут точнее определить причину воспаления и скорректировать дальнейшее лечение.

При стойком артрите, плохо поддающемуся консервативному лечению, проводится синовэктомия, позволяющая увеличить диапазон движений рукой и убрать болевые симптомы. Синовэктомия подразумевает иссечение синовиальной сумки и иногда затрагивает часть прилежащей кости и чаще проводится при туберкулезных или других инфекционных поражениях сустава. После удаления синовиальной оболочки со временем происходит ее восстановление, и рука может работать как прежде.

Более сложное оперативное вмешательство по замене локтевого сустава назначается только в том случае, если к нему имеются серьезные показания. На восстановление функциональной способности руки может потребоваться длительное время, но известны случаи, когда пациент не смог реабилитироваться и руке не удалось вернуть подвижность. Поэтому рекомендуется как можно раньше начать лечение артрита консервативными методами и не запускать заболевание.

Восстановительный период можно проходить в условиях санатория, который специализируется на заболеваниях суставов, и где можно пройти лечение грязью, массаж, лечебную физкультуру и другие физиопроцедуры. Этот вид лечения уменьшит частоту рецидивов и позволит больному вести полноценную активную жизнь.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.