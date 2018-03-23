Собираем домашнюю аптечку

Аптечка есть в доме каждого россиянина. Однако при этом часто она составлена хаотично, и из-за этого нужных препаратов может попросту не оказаться под рукой

Умение составлять домашнюю аптечку – довольно важное. Многие неприятные ситуации со здоровьем вполне можно было бы скорректировать при помощи достаточно банальных препаратов, которые можно хранить дома.

Правила комплектации

При сборе аптечки можно ориентироваться на такое правило, как «И.Б.К» (инфекция, боль, кровотечение). Причём стоит понимать, что именно эти патологии нередко оказываются смертельно опасными.

Также следует помнить и про возможность развития аллергических реакций. Если учесть тот факт, что аллергия бывает неожиданной и достаточно быстро развивающейся, как, например, отёк Квинке, то можно понять, что помощь следует оказать как можно скорее.

Конечно же, не стоит забывать и о специализированных препаратах, например, если в доме есть сердечники. Без таких капель или таблеток может быть проблематично предотвратить надвигающийся приступ.

Итак, в домашней аптечке должен быть целый ряд категорий препаратов и материалов.

Перевязка

В числе первых нередко называют перевязочные. Вата, бинты, марля, пластыри – всё это позволит быстро справиться как с мелкими, так и с глубокими травмами. И не стоит недооценивать опасность банального пореза консервной банкой. Ведь можно задеть кожу очень глубоко, а бывают и случаи, когда затрагивается даже сухожилие. Потеря крови чревата серьёзным ухудшением состояния здоровья человека. А если она становится критической, например, в случае с артериальным кровотечением, то и вовсе счёт идёт на минуты.

Кроме того, важно вовремя и правильно обрабатывать раны. Пластырь убережёт небольшую, казалось бы, царапинку от попадания инфекции. А заражение может быть чревато развитием серьёзных осложнений, в результате которых можно стать инвалидом.

Медприборы

Стоит заранее приобрести себе различные медицинские приборы. В числе обязательных называют тонометр и термометр. Такие два простых устройства позволят вовремя определить наличие проблемы и дадут возможность определить, какую терапию следует применять.

Средства для обезболивания и понижения жара

Естественно, жаропонижающие должны быть в каждой аптечке. Такие средства сегодня довольно распространены и продаются в каждой аптеке без рецепта. При этом они делятся на 2 большие группы на основании действующего вещества в них. Жаропонижающие необходимы, т. к. когда у человека резко поднимается температура до высоких значений, идти в аптеку за такими средствами ему не с руки. Кроме того, многие из таких препаратов обладают противовоспалительным эффектом, что даёт возможность немного ослабить болевой синдром, если такой у человека есть.

Антисептические препараты

Антисептики также должны быть в каждой аптечке. Тем более что их сегодня много, и стоят они недорого. Обработать ранку, чтобы дезинфицировать её и защитить от инфекций, стало очень просто. С помощью таких лекарств можно не только обрабатывать кожу, допускается ещё и использование их в качестве средств для обработки больного горла, при воспалении глаз и т. д.

Препараты от аллергии

Антигистаминные средства нужны не только тем, у кого аллергические реакции отмечаются регулярно. Их желательно всегда иметь дома про запас.

Сорбенты

Переедания, отравления, проблемы со стулом – всё это можно постараться скорректировать приёмом ряда препаратов. Единственное – назначать их себе самостоятельно не стоит. Лучше заранее проконсультироваться с врачом о том, какие средства считаются универсальными и что можно купить заранее на всякий случай.

Важным требованием является выбор такого места для медпрепаратов, чтобы у детей не было к ним доступа. Медикаменты должны быть с инструкциями, чтобы вовремя и быстро можно было изучить правила их использования. Баночки – плотно закрытыми. После того как вы соберёте аптечку, стоит её раз в полгода перетряхивать, проверяя сроки годности препаратов. Всё просроченное следует безжалостно выбрасывать.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.