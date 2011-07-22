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Приморцы лечиться будут ездить на остров Русский
Малопонятная ситуация с созданием в Приморском крае высокотехнологичных медицинских центров, похоже, разрешилась. "Золотой Рог" в своем издании "Журнал Здоровья" № 3 уже освещал эту непростую ситуацию.
Премьер-министр Владимир Путин подписал постановление, в котором определяются источники финансирования и основные получатели средств на строительство в крае современных центров. Причем основные деньги получит будущий медцентр Дальневосточного федерального университета.
В постановлении подписанном 15 июля, в частности говорится, что госкорпорации «Ростехнологии» предписывается направить средства имущественного взноса Российской Федерации на осуществление мероприятий, связанных с завершением строительства и вводом в эксплуатацию федеральных центров высоких медицинских технологий, в размере 4,8 млрд рублей. Деньги пойдут на закупку оборудования и оснащение медицинского центра Дальневосточного федерального университета с выделением на эти цели до 2,5 млрд рублей. Также средства выделяются на строительство гостиницы с реабилитационным центром ДВФУ с выделением на эти цели до 1 млрд рублей.
Деньги пойдут и на софинансирование совместно с администрацией Приморского края строительства краевого медицинского первоначально предназначенного для федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Владивостоке, и его оснащения медицинским оборудованием с выделением на эти цели до 1,3 млрд рублей.
Кроме того, министерству регионального развития совместно с министерством образования и науки и «Ростехнологии» с привлечением закрытого акционерного общества «Крокус Интернэшнл» в месячный срок предлагается разработать техническое задание на проектирование строительства гостиницы с реабилитационным центром ДВФУ и определить спецификацию оборудования и имущества для оснащения медицинского центра университета.
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