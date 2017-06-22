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В Приморском крае отмечается снижение младенческой смертности

22 Июня 2017, 13:47 | Приморье

По данным, озвученным вице-губернатором Павлом Серебряковым, за последние четыре месяца показатель младенческой смертности снизился по сравнению с 2016 годом и составляет 5,9 промилле.

«В 2016 году младенческая смертность снизилась на 20% – с 8,0 до 6,4 промилле. На сегодняшний день этот показатель также снизился и составляет 5,9 промилле», – отметил заместитель главы региона.

Специалисты отмечают, что столь значительное снижение одного из важнейших показателей в здравоохранении стало возможным благодаря разработанному и внедренному комплексу мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Так, в регионе с 2014 года начал работать Перинатальный центр, где созданы все необходимые условия для оказания высококвалифицированной медицинской помощи беременным и новорожденным со всего Приморья. В 2016 году на базе детской клинической больницы №1 открыт неонатальный центр с палатами реанимации и интенсивной терапии.

«Большое значение в снижении этого показателя играет маршрутизация беременных и детей, которые своевременно доставляются из самых дальних уголков Приморья в те учреждения, где им призваны помочь. Звенья этой цепочки – и санитарная авиация, и реанимобили, и скриниговые исследования, и многое другое», – отметил Павел Серебряков.

В Приморье за счет средств краевого бюджета установят программный комплекс мониторинга беременных женщин для своевременного выявления патологий новорожденных. Об этом Губернатор Владимир Миклушевский заявил во время посещения краевой детской клинической больницы №1 в среду, 21 июня. На это направят более семи миллионов рублей из краевого бюджета.

Снижение младенческой смертности – задача, которая стоит сегодня перед властями всех регионов России. В Приморье показатель детской смертности – один из самых низких по Дальнему Востоку, сейчас департамент здравоохранения работает над тем, чтобы достичь среднероссийского уровня за счет приобретения высокотехнологичного оборудования для проведения исследований.

«Мы будет продолжать эту работу – в 2017 году, еще 20 миллионов рублей будет направлено на приобретение расходных материалов для проведения дородовой диагностики и скрининга новорожденных», – заявил Владимир Миклушевский.

Кроме того, в планах Администрации Приморья – строительство второго Перинатального центра в Арсеньеве, где смогут получать современную квалифицированную помощь женщины из северных районов края.

 

Фото: пресс-служба администрации Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: Дальний Восток  смертность  беременность  больница  приморский край  рождаемость  перинатальный центр  новорожденный 



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Комментарии

  • Псевдоним16:10, 22.06.2017#

    "Кроме того, в планах Администрации Приморья – строительство второго Перинатального центра в Арсеньеве, где смогут получать современную квалифицированную помощь женщины из северных районов края. " - только сначала с насиженных мест нужно УДАЛИТЬ, как злокачественные опухоли:- Аплюшкину Л. Г. (Главный врач), - Щербинкину И. Б. (Заместитель главного врача по лечебной работе. Врач ультразвуковой диагностики, жена Щербинкина И. А. ), - Костину Г. И. (Заведующий поликлиникой-врач-терапевт. Врач — терапевт участковый, Депутат Думы Арсеньевского городского округа), - Щербинкина И. А (Заведующий отделением. Врач скорой медицинской помощи, муж Щербинкиной И. Б. ), - Ершову Ю. А. (Врач-стоматолог детский, дочь Аплюшкиной Л. Г. )Иначе патовая ситуация с медициной в Арсеньеве останется неизменной. . . .

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