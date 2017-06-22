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Забота о зубах важна в любом возрасте
Мальчику четыре годика, и он бесстрашно усаживается в кресло стоматолога. Врач показывает, как он «поднимается в космос» в кресле, в зеркало малыш рассматривает свои зубки, на экране компьютера может увидеть, где он хорошо их почистил, а где плохо (индикатор окрашивает эти места ярко синим цветом).
Мама задает врачу вопросы и удивляется: оказывается, современная детская стоматология разработала целую систему мер, позволяющих вырастить ребенка со здоровыми зубами. Почему же тогда статистика говорит, что кариес - это проблема современных детей, и стоматологическое здоровье подрастающего поколения плачевно? Что надо знать родителям, чтобы сохранить у ребенка здоровые зубы? На эти вопросы «Журнала Здоровья» ответила Елена РУСАКОВА, д.м.н., профессор, главный стоматолог Приморского края по профилактической и детской стоматологии, председатель Экспертного совета Приморского края по вопросам здоровья.
От внутриутробного развития до полутора лет
Зубы начинают формироваться еще до рождения, на 34й неделе развития плода. От питания мамы, от ее здоровья зависит стоматологическое здоровье малыша. Поэтому целесообразно в период закладки зубов (56 месяц внутриутробной жизни ребенка) назначать маме препараты, укрепляющие будущие зубы малыша. Кстати сказать, по срезу выпавшего молочного зуба, как по годовым кольцам сруба дерева, врачи могут сказать, каких необходимых минералов недополучила мама и в какие сроки беременности, болела ли инфекционными заболеваниями, повышалась ли температура тела.
Оказывается, за ротовой полостью надо ухаживать с самого первого дня рождения ребенка, когда зубы еще не выросли. Ребенок рождается со стерильной полостью рта, у него во рту не живут микроорганизмы. Так откуда же они берутся? От родственников! На одном квадратом миллиметре слизистой рта человека уживается до 100 миллионов (!) микробов. Причем, когда вы чистите зубы, щетка отнюдь не убивает микроорганизмы. Мама сварила кашу, попробовала ее ложкой и этой же ложкой накладывает кашу малышу - вместе со своими микробами! У ребенка должна быть своя стерильная посуда, потому что микробы, которые являются причиной развития кариеса (стрептококк), язвы желудка (хеликобактер), герпетического стоматита (вирус герпеса) и многие другие погибают только при температуре выше 60 градусов.
Почему в Европе уровень стоматологической заболеваемости среди населения значительно ниже, чем у нас? Потому что в домах, в кафе и ресторанах используются посудомоечные машины или одноразовая посуда.
На языке ребенка много сосочков, между которыми задерживаются остатки молока. Стрептококк начинает ими питаться, размножаться, и к тому времени, как у малыша появятся первые зубы (возраст 67 месяцев), агрессивная флора уже сформировалась и начинает активно растворять эмаль зубов. Поэтому после каждого приема пищи ребенку моют рот марлевой салфеткой, которую смачивают в кипяченой или в минеральной воде. Такого ребенка потом легче приучать к зубной щетке.
Если ребенок сосет соску больше 15 минут - у него формируется неправильный прикус. Сейчас проблемой стоматологии является бутылочный кариес. Причина его возникновения кроется в длительном пребывании остатков молока в полости рта. После ночного вскармливания рот, конечно же, не обрабатывается, и белок молока беспрепятственно усваивается бактериями. Несомненно, белок и углеводы есть и в мамином молоке, но искусственные смеси провоцируют более агрессивное течение кариеса. Видно, как у ребенка, будто циркулем, прочерчена черная черта на шейке зуба, а коронковой части зуба уже нет. Очень жаль, что таких детей приводят в клинику поздно, когда от зуба остался только корень.
Существует особенность при такой патологии - эмаль зубов рыхлая, мягкая, и при пломбировании зубов не фиксируется пломбировочный материал. Врач сначала укрепляет эмаль или используется специальное детское протезирование, когда надеваются колпачки или коронки, которые защищают зубы.
От полутора лет до трех лет
Большинство детей приобретают кариесогенные микроорганизмы в возрасте от 1,5 до 3 лет. Этот период называется «окном инфицирования». Исследования подтвердили, что Streptococcus mutans передается орально от матери к ребенку, и чем крепче стоматологическое здоровье мамы, тем крепче зубки у ребенка. Доказано, что среди детей, инфицированных Streptococcus mutans, к трем годам жизни 52% страдают кариесом зубов, в то время как у не инфицированных детей кариес наблюдался только в 3% случаев.
Клинические исследования, проведенные в последние годы, показали, что провоцирующие кариес микроорганизмы обнаруживаются в полости рта беззубых младенцев до 6 мес. Однако для возникновения кариеса необходимо практически постоянное присутствие в полости рта углеводов, когда дети часто перекусывают сладостями. Именно кислоты, образовавшиеся при брожении углеводов, приводят к разрушению поверхности эмали.
Многие пищевые продукты, любимые детьми (в том числе и некоторые молочные смеси), содержат легкоферментируемые углеводы. Согласно рекомендациям ВОЗ, дневной рацион детей весом до 10 кг должен содержать сахар в количестве, не превышающем 30 грамм в сутки. Чем больше и чем чаще ребенок потребляет сахар, тем интенсивнее у него кариес.
Слюна частично нейтрализует кислоту, но, вопервых, у детей слюны еще слишком мало (увеличивается ее количество, если малыш жует чтонибудь твердое, например, морковь), вовторых, если ребенок часто перекусывает сладким, то слюна просто не успевает восстановить свои буферные свойства.
Следует ли лечить молочные зубы? Да, обязательно, потому что через каналы временных (молочных) зубов инфекция переходит на зачатки постоянных зубов (сформированные во внутриутробный период), и здоровыми им уже не быть.
От 6 лет до 1213 лет
В 67 лет начинается прорезывание первых постоянных зубов. Родители об этом зачастую не знают, в рот к ребенку не заглядывают, и часто бывает, что к 12 годам у ребенка уже гнилые дальние зубы. А ведь их можно было еще в 6 лет при прорезывании защитить нанесением специального герметика.
В этом же возрасте надо обращать внимание на положение зубов и в случае сомнений обращаться к ортодонту. В 67 лет можно за три месяца с использованием силиконовых аппаратов «поставить» зубы на место. Если же этот период пропустить, то приходится ставить брекетсистемы, и лечение будет занимать уже годы.
Хочу обратить особое внимание на смену зубов. Не все родители знают, что есть зубы, которые сами выпадать не будут. Это зубы боковых отделов, у которых мощная корневая система, длинные три корня и они сами редко рассасываются. К прорезыванию готовятся новые зубы, а место для них не освобождено, и тогда новые зубы начинают расти вверх - в гайморовы пазухи. Это очень тяжелая и болезненная ситуация, избежать которую можно, регулярно посещая стоматолога.
От подростка до юноши
В 1315 лет дети вырастают до 10 см в год. Вытягиваются руки, ноги, и если для построения трубчатых костей организму не хватает кальция, то он его «берет» в том месте, где его много - из зубов. Во время гормональных возрастных изменений потребность в кальции резко возрастает, он нужен для работы сердца и, чтобы покрыть эту потребность, ребенок должен съедать в день не менее 200 граммов творога. Факты таковы: только незначительное число детей употребляют необходимое количество кальцийсодержащих продуктов. Поэтому стоматолог назначает необходимые препараты, специальные зубные пасты, которые содержат в достаточном количестве кальций, фосфор и другие микроэлементы. Этот период длится до 18 лет.
Слишком часты стали случаи, когда дети так и живут с больными зубами… Ребенку выполняют операцию, например, по удалению миндалин или операцию кишечника, и удивляются, что он слишком долго не выздоравливает. А у него в полости рта гнилые зубы! При кариесе не происходит регенерация тканей, кариозная полость является рассадником микроорганизмов, постоянно инфицируя внутренние органы.
Все мамы знают, что есть в педиатрии прививки от кори, дифтерии, и педиатр делает их детям в определенном возрасте. В современной стоматологии тоже имеются препараты, которые действуют, как прививки. Они наносятся на очищенную поверхность зубов, кисточкой втираются, и мы получаем резистентную эмаль.
За полгода этот препарат постепенно вымывается, и процедуру нужно повторить, чтобы поддержать нужный уровень кальция, фосфора, фтора, и других микроэлементов, из которых состоит эмаль. После нанесения современных герметиков прекращается гниение зуба. Многих нежелательных последствий можно избежать, если систематически и грамотно заниматься стоматологическим здоровьем ребенка.
Наталья ДЕКА. Фото автора.
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