Решив для себя "Я хочу жить долго!", нужно действовать

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«Что я могу сделать для своего организма, чтобы он служил мне долгие годы?» - Очень важно придерживаться здорового образа жизни! Он включает в себя правильное здоровое питание, физическую активность и регулярные занятия спортом.
Регулярное профилактическое обследование организма, в частности, сердца и сосудов рекомендуется всем людям, особенно тем, которые входят в группу сердечнососудистого риска. Это пациенты с повышенным уровнем холестерина в крови, страдающие сахарным диабетом, пожилые люди, курильщики. Внимательнее относиться к своему здоровью стоит и людям с наследственной предрасположенностью к болезням сердца и сосудов.
Обследование сосудов - комплекс диагностических методов, которые позволяют изучить состояние сосудов и выявить различную патологию, а также предупредить возможные осложнения, такие как инфаркт и инсульт.
Современные и безболезненные методы диагностики сердечнососудистой патологии - эхокардиография (ЭхоКГ или УЗИ сердца) и цветовое дуплексное сканирование (ЦДС) сосудов. Поражение сосудов артериальной и венозной систем может встречаться при множестве различных заболеваний. Это обычно связано с сужением, тромбированием, эмболией, аневризматическим или варикозным расширениями. Метод ЦДС определяет степень сужения просвета сосуда атеросклеротической бляшкой или тромбом. С помощью ультразвуковой допплерографии определяется скорость движения кровотока в артериальной и венозной системах. Благодаря данному методу устанавливают причины имеющихся заболеваний, протекающих бессимптомно.
- Сосудистая диагностика требуется, когда возникает болевой синдром или чувство жжения в области сердца. Стенокардия - один из симптомов ишемической болезни сердца. Вызванная кислородным голоданием сердца, стенокардия чревата инфарктом миокарда. ЭхоКГ - это один из способов визуализации сердца при подозрении на пороки, ишемическую болезнь сердца, при котором оцениваются изменения в сердечной мышце, крупных сосудах и клапанах. Также ЭхоКГ необходимо проводить при регулярных спортивных тренировках и при постоянном эмоциональном напряжении, в детском возрасте - в процессе интенсивного развития и роста у ребенка.
- В обязательном порядке диагностика сосудов проводится при подозрении на заболевания сосудов головного мозга. Тревожные симптомы - гипертония, головные боли, нарушение зрения, шум в голове, снижение слуха. Повышенный уровень холестерина - одна из причин атеросклероза сосудов головного мозга. Это опасное состояние, которое влечет за собой инсульт.
- Обследование проводится, если у человека появляются симптомы заболевания сосудов ног. К признакам патологии относятся бледность кожи, похолодание нижних конечностей, боли при ходьбе. Эти жалобы возникают при выраженных поражениях артерий ног, например, при облитерирующем атеросклерозе.
- При атеросклерозе поражения сосудов артериальной системы могут быть различными. Атеросклеротическое повреждение сонных артерий приводит к развитию хронической ишемии головного мозга. Сужение артерий, питающих сердце, становится причиной ишемии и инфарктов, почечных артерий - причиной реноваскулярной гипертензии, плохо поддающейся консервативному лечению. Сужение или закупорка подвздошных артерий приводит к снижению половой функции, ухудшению кровоснабжения тазовых органов, у мужчин к снижению потенции. Поражение артерий нижних конечностей может закончиться ампутацией конечности.
- Поражения сосудов венозной системы чаще всего проявляются хронической венозной недостаточностью различной степени от небольших венозных звездочек до варикозного расширения вен, отеков и образования трофических язв. Стоит запустить заболевание - и мы неизбежно встретимся с последствиями варикоза. Тромбы, трофические изменения и язвы - таков исход болезни.
Примеры показывают, насколько важна диагностика сердечнососудистых заболеваний и своевременное определение показаний к лечению. Лечением болезней сердечнососудистой системы занимаются различные специалисты узкого профиля. Работа сосудистого хирурга возможна в медицинском центре, располагающем хорошей современной диагностической аппаратурой, высококвалифицированными узкими специалистами, который на основе комплексного клинического анализа и данных инструментальных методов обследования может поставить точный диагноз и определить программу и тактику последующего лечения. В арсенале медицинского центра «ДиаМед» более 60 методик практически по всем направлениям современной ультразвуковой диагностики, которые осуществляются на новых современных цифровых сканерах, обладающих высокой разрешающей способностью.
Е.А. КУЗЬМЕНКО, главный врач МЦ «ДиаМед», к.м.н.
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