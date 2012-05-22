Государство мешает подешеветь лекарствам

Усиление госрегулирования фармрозницы привело к тому, что доходность аптечного бизнеса снизилась. Некоторые аптеки вынуждены закрыться, другие сегодня балансируют на грани рентабельности с одной целью - выжить.

Но есть в Приморье и такие, которые вопреки государственному давлению открывают новые аптеки и в будущее смотрят с оптимизмом. Как это удаётся, - «ЗР» рассказывает Александр МОНАСТЫРЁВ, президент холдинга «Монастырёв и Ко», владеющего сетью аптек «Алекс Фарм».

Досье "ЗР"

В последние годы аптеки столкнулись с увеличением налоговой нагрузки, ограничением розничной наценки на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства (ЖНВЛС), усилением госрегулирования фармрозницы в целом (ограничение ассортимента, усиление контроля за отпуском наркотических средств, ужесточение требований к внутриаптечным производствам и пр.). На данный момент, по данным Минздравсоцразвития, список ЖНВЛС включает 500 международных непатентованных наименований, а это около 2000 торговых наименований и более 5500 лекарственных форм.

- Розничное направление в составе нашего холдинга появилось недавно - в 2008 году. Сначала компания была основана как оптовая, для снабжения аптек и медицинских учреждений медикаментами, БАДами, диетическим питанием, медицинской техникой и другими товарами для здоровья. Долгое время мы не занимались розницей, в основном из этических соображений - чтобы не отнимать хлеб у своих клиентов, но в какой-то момент обнаружили, что на рынке появилось так много аптек, что наши этические соображения уже потеряли смысл. Открывать аптеки стали люди, далёкие от фармацевтики и медицинского образования, с одной целью – побольше заработать.

В 2008 году мы вывели на рынок совершенно новый продукт - интернет-аптека плюс колл-центр. Эта идея возникла давно, я даже предлагал ее нашим клиентам - аптекам, но они предпочли работать по старинке. И тогда мы воплотили идею сами. Покупатель получил возможность сделать заказ по телефону или через интернет, причём круглосуточно. На следующий день он может забрать товар в любой из аптек нашей сети или заказать доставку на дом. Если вы делаете предварительный заказ (через интернет или по телефону), то автоматически получаете скидку 10%. Кроме того, в наших аптеках действует накопительная система скидок по дисконтной карте (до 10%) – в итоге розничный покупатель может получить скидку в 20%.

- Насколько востребована оказалась эта система?

- Очень востребована. Хочу отметить, что первую аптеку мы целенаправленно открывали в неудачном с точки зрения покупательских потоков месте, чтобы протестировать технологию. И технология сработала! Сегодня эта аптека, расположенная в здании завода «Варяг», в месяц обслуживает 17 тысяч покупателей. Весной 2011 года открыли вторую аптеку - в Находке, в конце года - третью, снова во Владивостоке, теперь уже в хорошем месте, куда проще добраться. В перспективе планируем открыть 4-5 аптек во Владивостоке и расширить сеть по Приморскому краю.

- Какие факторы, на ваш взгляд, являются самыми важными в успехе аптеки?

- Я считаю, что главный фактор успеха - это руководитель: он должен быть профессионалом своего дела, способным создать эффективно работающую систему. А в системе важно всё - и кадровая политика, и маркетинговые инструменты, и грамотно выстроенные бизнес-процессы... Это правило действует в любом бизнесе.

- Усиление госрегулирования фармацевтического рынка привело к тому, что многие аптеки, для того чтобы выжить, начали экономить - на зарплате сотрудников, на контроле качества медикаментов, кто-то сократил свой ассортимент и количество точек…На чем экономите вы?

- Во-первых, экономию нам дают грамотно выстроенные логистические потоки. Мы не «замораживаем» деньги на наших витринах, товар подвозится каждый день под заказ - и тут же реализуется. Это ведёт к сокращению затрат на хранение продукции. Во-вторых, используем современные компьютерные технологии, что даёт экономию трудовых ресурсов (в состав холдинга входит своя IT-компания). Не менее важно, что в рамках одного холдинга объединены оптовое и розничное направления - мы получаем скидки у крупнейших дистрибьюторов благодаря объёму закупок. За счёт больших оборотов получили возможность продавать лекарства с минимальной наценкой. Наконец, мы экономим... на прибыли. Поскольку у холдинга несколько направлений деятельности, у нас нет цели «выжать» из розничного подразделения максимум прибыли здесь и сейчас. Мы нацелены, в первую очередь, на развитие.

А на контроле качества медикаментов мы не экономим - это важная составляющая репутации аптеки. На персонале тоже не экономим. Когда руководитель бизнеса говорит: «Грянул кризис - надо сокращать персонал», - это неправильный подход. Мы говорим: грянул кризис - надо вкладывать в персонал ещё больше, поскольку кадры - самое ценное, что есть у компании.

- Значит, кадровой проблемы у вас нет?

- У нас нет проблемы с текучкой кадров, поскольку компания обеспечивает достойную зарплату, социальные льготы, профессиональное обучение, возможности для карьерного роста... Но есть проблема с подбором кадров, поскольку квалифицированных специалистов на рынке труда очень мало, и найти их порой сложно.

- Каким, по вашему мнению, должно быть госрегулирование розничного фармрынка?

- Минимальным. По моему глубокому убеждению, лучший способ регулирования бизнеса - это конкуренция. Как только государство вводит новый инструмент регулирования, все аптеки повышают цены - они вынуждены это делать, чтобы окупить возросшие затраты, а страдает, в первую очередь, потребитель. Мы стараемся донести эту мысль до руководства страны через нашу профессиональную ассоциацию, но пока не получаем отклика. Я уверен: если бы государство не так активно вмешивалось в аптечный бизнес, лекарства были бы дешевле.

Каждое нововведение влечет за собой дополнительные расходы для предприятия. Например, сейчас на аптеки возложена обязанность подавать государству отчёты по ценам и объёмам продаж ЖНВЛС, но их кто-то должен составлять и отправлять, значит, необходимы дополнительные трудовые ресурсы, а в конечном счёте, всё это отражается на цене. Если аптеки лишатся права работать по ЕНВД (а его отмена запланирована в 2013 году), неизбежно возрастут расходы на бухгалтерский учёт.

Ситуация с регулированием цен на низшую категорию лекарств (до 50 рублей), которые входят в список ЖНВЛС, и вовсе вынуждает аптеки отказываться от этого сегмента. Судите сами: максимально возможная розничная наценка установлена в размере 38% от отпускной цены производителя. Предположим, аптека закупает препарат по цене 5 рублей, это означает, что розничная наценка не превышает 1,9 рубля. Фармацевт же тратит на отпуск препарата клиенту в среднем минуту, которая стоит около 4 рублей, значит, предприятие несет убыток. А ведь есть еще затраты на доставку препарата, на аренду помещения и т. д. Считаю, что для данного ценового сегмента нужно устанавливать наценку не в процентах, а в рублях, тогда проблема будет решена. Но руководство страны, похоже, не намерено вникать во эти тонкости. Получается, что госрегулирование изначально нацелено на борьбу со сверхприбылями в аптечном бизнесе, а по факту от подобного регулирования хуже покупателю.

- Вы считаете, что при таком подходе из аптек постепенно будут исчезать дешёвые лекарства?

- Если государство не изменит свою политику, так и произойдет. И когда аптеки перестанут продавать тот же цитрамон, работать с которым просто невыгодно, пациент останется со своей головной болью без привычного лекарства - ему придется переходить на более дорогостоящие препараты.

- Можно ли спрогнозировать, как будет развиваться аптечный рынок в ближайшие годы?

- Некоторые аптеки будут закрываться, другие - открываться, но, на мой взгляд, резкого сокращения числа аптек не предвидится. Из розничного фармбизнеса будут уходить непрофессионалы, но это как раз для покупателя не страшно, скорее, наоборот. И если государство будет меньше создавать препятствий для бизнеса, то в будущем лекарства могут даже подешеветь.

Досье "ЗР"

Родился во Владивостоке 6 июля 1971 г. в семье моряка-подводника. В 1988 г. окончил знаменитую школу-интернат №2 под руководством народного учителя СССР Н.Н Дубинина. В 1994 г. окончил медицинский институт с дипломом врача-педиатра. Во время учебы работал в Детской городской клинической больнице, затем врачом спортклуба «Динамо». В 1994 г. начал работать менеджером в фармацевтической компании. В 1999 г. открыл собственную оптовую компанию по поставке лекарств в аптеки и больницы Приморского края. А.В. Монастырёв награжден Орденом царевича Дмитрия «За дела милосердия» Патриархом Московским Алексием II.

Елена ВОЛКОВА, «Золотой Рог».