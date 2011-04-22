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В Приморье активировались клещи и уже зарегистрированы первые пострадавшие

22 Апреля 2011, 15:55 | Приморье

Больше всего укушенных регистрируется в районах Кипарисово, Надеждинская, Сиреневка, Соловей ключ - там, где дачные массивы вторгаются в лесную зону. Достаточно много клещей развелось в пригороде Владивостока (Седанка, бухта Лазурная, Ботанический сад, о.Русский). Были случаи, когда клещ переползал с сидящего рядом пассажира в общественном транспорте. А одна моя приятельница недавно принесла эту тварь домой вместе с букетиком первоцветов, который купила у подземного перехода.

Клещ встречается практически на всей территории края, редок лишь в малолесистых Ханкайском и Хасанском районах. Активизироваться начинает с марта, а заканчивает свой «сезон» ближе к ноябрю. Самый пик активности - со второй половины мая по середину июня.

Основной мерой борьбы с клещами в целом и переносчиками клещевого энцефалита в частности является противоклещевая обработка лесопарковых зон, кладбищ, мест проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий и т.п. Но власти давно уже не выделяют средств на эти цели, поэтому клещи из отдаленных лесных земель стали перебираться ближе к городам.

- Последний раз заказ от администрации Владивостока – на противоклещевую обработку кладбища на 14 км – мы получили шесть лет назад, - сообщил нам директор научно-практической фирмы «ЭКОСЕРВИС» Борис АЛЛЕНОВ. – Но за выполненную работу нам так и не заплатили.

Обработку территорий в основном заказывают владельцы детских оздоровительных лагерей - без этого им не получить разрешение на открытие летнего сезона. Не скупятся на подобные мероприятия и руководители санаториев, профилакториев, баз отдыха – престиж учреждения серьезно пострадает, если отдыхающих начнут атаковать клещи.

Что касается профилактики же клещевого энцефалита, то здесь самым эффективным средством является вакцинация. Но в национальный календарь вакцинации прививка от клещевого энцефалита не включена, поэтому вакцину приходится закупать за счет средств регионального и местных бюджетов. Это позволяет прививать бесплатно детей от 7 до 14 лет и пенсионеров.

Правда, в этом году не всем владивостокским пенсионерам и школьникам удалось привиться бесплатно, так как край выделил городу лишь 2500 доз вакцины.

- Владивосток получил большее количество вакцины, чем другие муниципальные образования края, хотя администрация города второй год подряд не выделяет средств на ее закупку, - заявила нам руководитель Приморского краевого центра вакцинопрофилактики Елена ИБРАГИМОВА. – При этом мы не отказываем горожанам, которые хотят сделать прививку бесплатно и обращаются в наш центр. Вот только время для начала прививок уже упущено. Но если человеку требуется сделать вторую прививку или пройти ревакцинацию, пожалуйста - бесплатная вакцина у нас еще есть.

ДОСЬЕ «ЗР»

Вакцинация (ревакцинация) заканчивается не позднее, чем за 2 недели до посещения очага клещевого энцефалита и, в зависимости от используемой вакцины, состоит из двух (трех) прививок с интервалом 1-7 месяцев, далее однократно весной (через 9-12 месяцев) обязательно первая ревакцинация и отдаленные ревакцинации - с интервалом 3 года. Оптимальная иммунная защита может быть достигнута, если выполнен полный курс вакцинации (плановая вакцинация) - первая и вторая прививки с интервалом 5-7 месяцев и третья (ревакцинация) - через 9-12 месяцев перед началом эпидемического сезона.

А как быть, если прививки не сделаны, а укусивший вас клещ оказался энцефалитным? Средство экстренной помощи - человеческий иммуноглобулин, содержащий активные антитела против вируса. Если укол сделан не позднее 4 суток после укуса (но чем раньше – тем лучше), заболевают не более 10% укушенных и болезнь проходит гораздо легче - без летальных исходов и последующей инвалидности. Вот только укольчик этот обойдется недешево.

Как сообщили нам в городском центре вакцинопрофилактики, стоимость одной ампулы иммуноглобулина на сегодняшний день составляет 585 руб. (в аптеках – дороже) и рассчитана она на 10 кг веса. То есть, если, весите, к примеру, 100 кг, необходимо 10 ампул. Вот и считайте!

Утешает лишь то, что далеко не каждый укусивший клещ является носителем опасного вируса. В прошлом году с жалобами на присасывание клещей обратилось 6986 жителей края, клещевым энцефалитом заболели 55 человек, 5 из которых них умерли.

Автор: Ирина Светланская
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