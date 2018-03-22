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В Приморье откроются кабинеты для "особых" детей

22 Марта 2018, 14:48 | Приморье

В 2018 году в Приморье приступили к реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-­инвалидам. Предполагается, что в социальных учреждениях края появятся кабинеты, работающие по реабилитационной программе с «особыми» детьми до трех лет.

У нас увеличивается количество пациентов, и мы можем принимать больше: наполняемость нашего учреждения сегодня составляет 70% от максимально возможной. Вместо возможных 10 тыс. операций ежегодно мы выполняем только 7 тыс. Но, к сожалению, объемы субсидий не увеличиваются, и мы не можем оперировать больше.

О том, что такая работа нуждается в межведомственном взаимодействии, шла речь на круглом столе, который прошел в отделении «Семь­Я» социально­реабилтационного центра «Парус надежды». К дискуссии пригласили специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, здравоохранения, общественных, некоммерческих организаций, работающих с семьями.

По словам директора СРЦН «Парус надежды» Натальи ПАНКОВОЙ, новый вид государственной помощи «Социальное сопровождение», включающий технологию ранней помощи семьям с детьми­инвалидами, практикуется в учреждении с 2016 года.

В 2017 году на базе отделения «Семь­Я» открылась Служба раннего вмешательства. Специалисты разрабатывают индивидуальную программу реабилитации, главный смысл которой – привить малышу различные навыки активности.

«С ребенком работают психологи, дефектологи, логопеды, педиатры и другие специалисты. Программа корректируется каждые три месяца и может быть продлена до трехлетия малыша. В дальнейшем такие детки с родителями приглашаются в специализированные группы «бережного развития», – делится Наталья Панкова.

Специалисты подчеркивают: главный смысл всех реабилитационных мероприятий с «особыми» детками – подготовить их к общению со сверстниками в дошкольных учреждениях.

«Лучший способ социализации – это общение наших подопечных со сверстниками, не имеющими проблемы со здоровьем. Поэтому мы будем рады, если найдем понимание в этом вопросе у коллег из дошкольных образовательных учреждений», – призвала участников круглого стола к взаимодействию директор «Паруса надежды».

Напомним, Комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям­инвалидам, разработанный приморскими специалистами, получил грант федерального Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации.

Задача нового проекта – максимальная помощь на раннем этапе родителям, у которых родился (усыновлен, взят под опеку) ребенок с инвалидностью. До этого с малышами, которым не исполнилось три года, работали только медики.

В 2017 году, кроме «Паруса надежды», Служба ранней помощи появилась в Арсеньевской «Ласточке». В департаменте рассчитывают, что в этом году подобные структуры будут созданы не только на базе организаций социального обслуживания, но также в учреждениях образования или здравоохранения.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: парус надежды 



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