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В Приморье откроются кабинеты для "особых" детей
В 2018 году в Приморье приступили к реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам. Предполагается, что в социальных учреждениях края появятся кабинеты, работающие по реабилитационной программе с «особыми» детьми до трех лет.
У нас увеличивается количество пациентов, и мы можем принимать больше: наполняемость нашего учреждения сегодня составляет 70% от максимально возможной. Вместо возможных 10 тыс. операций ежегодно мы выполняем только 7 тыс. Но, к сожалению, объемы субсидий не увеличиваются, и мы не можем оперировать больше.
О том, что такая работа нуждается в межведомственном взаимодействии, шла речь на круглом столе, который прошел в отделении «СемьЯ» социальнореабилтационного центра «Парус надежды». К дискуссии пригласили специалистов учреждений социального обслуживания семьи и детей, здравоохранения, общественных, некоммерческих организаций, работающих с семьями.
По словам директора СРЦН «Парус надежды» Натальи ПАНКОВОЙ, новый вид государственной помощи «Социальное сопровождение», включающий технологию ранней помощи семьям с детьмиинвалидами, практикуется в учреждении с 2016 года.
В 2017 году на базе отделения «СемьЯ» открылась Служба раннего вмешательства. Специалисты разрабатывают индивидуальную программу реабилитации, главный смысл которой – привить малышу различные навыки активности.
«С ребенком работают психологи, дефектологи, логопеды, педиатры и другие специалисты. Программа корректируется каждые три месяца и может быть продлена до трехлетия малыша. В дальнейшем такие детки с родителями приглашаются в специализированные группы «бережного развития», – делится Наталья Панкова.
Специалисты подчеркивают: главный смысл всех реабилитационных мероприятий с «особыми» детками – подготовить их к общению со сверстниками в дошкольных учреждениях.
«Лучший способ социализации – это общение наших подопечных со сверстниками, не имеющими проблемы со здоровьем. Поэтому мы будем рады, если найдем понимание в этом вопросе у коллег из дошкольных образовательных учреждений», – призвала участников круглого стола к взаимодействию директор «Паруса надежды».
Напомним, Комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи детяминвалидам, разработанный приморскими специалистами, получил грант федерального Фонда поддержки детей в трудной жизненной ситуации.
Задача нового проекта – максимальная помощь на раннем этапе родителям, у которых родился (усыновлен, взят под опеку) ребенок с инвалидностью. До этого с малышами, которым не исполнилось три года, работали только медики.
В 2017 году, кроме «Паруса надежды», Служба ранней помощи появилась в Арсеньевской «Ласточке». В департаменте рассчитывают, что в этом году подобные структуры будут созданы не только на базе организаций социального обслуживания, но также в учреждениях образования или здравоохранения.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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