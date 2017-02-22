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График работы лечебных учреждений Приморья изменится в праздничные дни
Как сообщили в департаменте здравоохранения, во всех государственных медучреждниях края в четверг, 23 февраля, – выходной день, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Неизменным остается только работа экстренных медучреждений – дежурных врачей в больницах, родильных домов и травматологических пунктов, а также службы скорой медицинской помощи.
В детских и взрослых поликлиниках Владивостока и края 24 и 25 февраля – рабочие дни.
«24 февраля амбулаторно-поликлиническое звено работает с 8.00 до 20.00, а в субботу, 25 февраля, обычная дежурная служба – прием терапевта и обслуживание вызовов на дому», – пояснили в ведомстве.
Экстренную круглосуточную стоматологическую помощь в праздничные дни горожанам и жителям края окажут в городской стоматологической поликлинике (улица Уборевича, 14).
«Стоматологическая помощь будет оказываться в кабинете экстренной помощи. В случае необходимости наши врачи будут готовы принять и детей», – сообщил главный врач стоматологической поликлиники №1 Андрей Прокофьев.
В департаменте здравоохранения отметили, что все травмпункты Приморья работают в эти дни в круглосуточном режиме.
Напомним, что жители и гости Владивостока в случае травматизма могут обратиться за помощью в приемное отделение Владивостокской клинической больницы №2 (улица Русская, 55), более известной, как «тысячекоечная». Телефон отделения: 8 (423) 232-63-46.
При травме глаз необходимо обращаться в офтальмологическое отделение Краевой клинической больницы №2 на Русской, 53, более известной, как «больница рыбаков». Помощь здесь оказывают круглосуточно. Телефон отделения: 8 (423) 232-55-77. В этом медучреждении ежедневно в круглосуточном режиме также оказывают помощь в отделениях гематологии, инфекции, эндокринологии и отделении челюстно-лицевой хирурги.
Помощь при ожогах в круглосуточном режиме можно получить в ожоговом отделении больницы ДВОМЦ, которая расположена на проспекте 100 лет Владивостоку, 161. Телефон медучреждения: 8(423) 231-54-39.
Врачи настоятельно рекомендуют вызвать скорую помощь при всех перечисленных травмах.
Добавим, всю необходимую информацию о работе своих поликлиник жители Приморья могут также уточнить на сайтах лечебных учреждений или в регистратуре.
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