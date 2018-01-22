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Нефрологическая служба в Приморье выходит на новый уровень работы
Тяжелые больные в среднем стали жить дольше на шесть лет
Центр амбулаторного диализа Находки выходит на новый уровень работы. Нефрологическая служба южного Приморья намерена расширить свои возможности и организовать для тяжелых больных круглосуточный диализ при стационаре, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
«У нас почти втрое снизилось количество осложнений при проведении процедур заместительной почечной терапии (хотя их было менее 3%). Не менее значимый показатель – в среднем на шесть лет стали дольше жить больные, получающие в больнице лечение программным гемодиализом. Говоря медицинским языком, «показатель выживаемости» у некоторых больных сегодня от 13 до 20 лет, а это выше общероссийского в несколько раз», – отмечает главный врач Находкинской городской больницы Виталий Якушин.
Он подчеркивает, что приоритетной задачей развития нефрологической службы является повышение уровня выявляемости хронической болезни почек, контроля рисков её развития, замедление перехода ранних стадий заболевания в более поздние.
«Сегодня в рамках государственно-частного партнерства по Приморью открываются новые центры гемодиализа, при этом коммерческая медицина «закрывает» потребности амбулаторного диализа, а государственная берет на себя все сложные случаи», – говорит главный врач ЛПУ Виталий Якушин.
Сегодня в медучреждении проблем с записью к врачу-нефрологу на консультативный прием нет (запись ведется через регистратуры поликлиник или портал «Госуслуги»). Результатом такой диспансеризации становится выявление больных с серьезными заболеваниями почек на ранних стадиях, когда еще можно избежать заместительной почечной терапии или отсрочить ее. Ведь при вовремя начатом лечении в большинстве случаев болезнь отступает.
«Только за первую январскую неделю выявлено четыре новых пациента с хроническим заболеванием почек и с острой патологией, которые были направлены в Центр гемодиализа», – рассказывает заведующая Центром амбулаторного диализа Ирина Бондаренко.
Отметим, что у крупного медучреждения есть дополнительные возможности, главное – при необходимости нефрологи могут оперативно проконсультироваться с коллегами из других отделений. Например, совместно с реаниматологами они спасают людей, поступающих на «скорой» в крайне тяжелых состояниях, – с тяжелым сепсисом, панкреатитом или интоксикацией. Если несколько лет назад выживало 65% пациентов с отравлениями, то сегодня, благодаря внедренным методикам, – уже более 92 %. Только мультифильтрат (редкая для отечественных клиник система по очистке крови) помог спасти жизнь 24 пациентам.
Отметим, что Центр амбулаторного диализа в Находкинской городской больнице был открыт в 1996 году. Сегодня здесь работают восемь современных аппаратов искусственной почки, которые задействованы в три смены. Лечение заместительной почечной терапией в Центре получают более 40 пациентов из Находки, Большого Камня, Партизанского, Лазовского и Ольгинского районов.
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