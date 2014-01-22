Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В России ввели новую обязательную прививку для детей
Национальный календарь прививок в 2014 году дополнился бесплатной прививкой против пневмококковой инфекции для детей первого года жизни. Как сообщили в департаменте здравоохранения, уже закуплено более 500 доз вакцины.
«Пневмококк дает тяжелое течение многих инфекционных заболеваний. Таких, как гнойный бактериальный менингит, внебольничная пневмония, заболевания лор-органов. Особенно это сказывается на здоровье детей раннего возраста», - пояснили важность прививки в краевом центре вакцинопрофилактики.
В настоящее время вакцинации подлежат дети до года, но также рассматривается возможность проведения вакцинации и для людей старшей возрастной группы, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Это позволит снизить риск распространения инфекции, особенно в периоды сезонного гриппа.
Во всем мире прививку от пневмококковой инфекции делают уже давно. В России зарегистрированы две вакцины: французская Пневмо-23 и американская Превенар. Отечественных аналогов пока нет. Прививка дорогостоящая: от 1 тысячи рублей.
Пневмококковая инфекция признается Всемирной организацией здравоохранения как одна из ведущих причин заболеваемости и смертности населения во всех странах.
Фото tvoelechenie.ru.
Новости тематики
- Как перестать себя жалеть
- Белояр возвращает молодость
- Более 860 миллионов рублей направлено с начала года на приобретение лекарственных препаратов для льготников в Приморье
- Во Владивостоке температура побила рекорды и подогнала к берегу акул и медуз
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Свет мой, зеркальце, скажи...
- Чего нельзя говорить мужчине
- Отцы и дети - вечный спор...
- Как научить ребенка плавать?
- Пальцы, "съеденные" заживо
Новости раздела
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Как можно лишиться всех денег при оплате банковской картой
- Сошел с дистанции
- Рожденный в ДФО летать не может
- Объединение усилий бизнес-структуры и правоохранительных органов на Дальнем Востоке позволило остановить мошенников
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Губернатором Приморья вновь может стать беспартийный
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу