В России ввели новую обязательную прививку для детей

Национальный календарь прививок в 2014 году дополнился бесплатной прививкой против пневмококковой инфекции для детей первого года жизни. Как сообщили в департаменте здравоохранения, уже закуплено более 500 доз вакцины.

«Пневмококк дает тяжелое течение многих инфекционных заболеваний. Таких, как гнойный бактериальный менингит, внебольничная пневмония, заболевания лор-органов. Особенно это сказывается на здоровье детей раннего возраста», - пояснили важность прививки в краевом центре вакцинопрофилактики.

В настоящее время вакцинации подлежат дети до года, но также рассматривается возможность проведения вакцинации и для людей старшей возрастной группы, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Это позволит снизить риск распространения инфекции, особенно в периоды сезонного гриппа.

Во всем мире прививку от пневмококковой инфекции делают уже давно. В России зарегистрированы две вакцины: французская Пневмо-23 и американская Превенар. Отечественных аналогов пока нет. Прививка дорогостоящая: от 1 тысячи рублей.

Пневмококковая инфекция признается Всемирной организацией здравоохранения как одна из ведущих причин заболеваемости и смертности населения во всех странах.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото tvoelechenie.ru.