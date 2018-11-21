Кожемяко поручил проверить больницу в Черниговке после многочисленных жалоб жителей района

Чернигововцы эмоционально пожаловались врио губернатора на главврача районной больницы

Ведомственная проверка в связи с крупной кредиторской задолженностью будет проведена в Черниговской центральной районной больнице по поручению врио губернатора края Олега Кожемяко, сообщает газета «Золотой Рог».

В департаменте здравоохранения Приморского края сообщили, что особое внимание будет уделено финансово-хозяйственной деятельности за последние два года. Ранее на встрече с жителями Черниговки в адрес губернатора поступили жалобы на работу руководства данного учреждения.

Врио губернатора Приморья побывал в Черниговской центральной районной больнице 11 ноября. Тогда были приняты ряд решений и даны поручения. В эту больницу уже определен новый аппарат для рентгена. Также до конца года поступят три новые машины скорой помощи,

Надо сказать, что оперативное реагирование на жалобы и проблемные точки в крае является отличительной чертой работы Олега Кожемяко. Так, решение о запуске смены власти в больнице он принял прямо во время встречи с жителями района, поэтому процесс завершится в любом случае в их пользу.

Кроме того, для Кожемяко тема здравоохранения остается одной из основных в его работе. Это проявляется не только в поиске с его стороны дополнительных источников финансирования (врио уже удалось в 2018 году найти на эти цели более 2 млрд рублей за счет федерального участия, а также 3,5 млрд. на последующие три года), но и лично погружается в проблемы, по его поручению уже принят закон о мерах дополнительной поддержке медицинских работников.

Черниговская районная больница будет включена в программу дооснащения оборудованием краевых лечебных учреждений. На это, по инициативе Олега Кожемяко, 500 миллионов рублей направит Минвостокразвития. Эти средства поступят на счета больниц до конца года, чтобы до конца декабря были объявлены закупки, а новое оборудование поступило уже в начале 2019 года.

По обращению врио губернатора Приморского края Правительство России направит региону 1,7 миллиарда рублей на ликвидацию закредитованности медучреждений. Первые 850 миллионов рублей поступят уже в ноябре этого года. Данные средства позволят погасить задолженности медицинскому персоналу, погасить задолженности по коммунальным платежам поликлиник и больниц.