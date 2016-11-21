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К врачу-онкологу теперь можно записаться в любой поликлинике Приморья
Помощь онкологическим больным становится доступнее в Приморье. Теперь в регионе работает удаленная запись на прием к врачу-онкологу через специально выделенную систему. Допуск к ней получили все государственные медицинские учреждения, а также частные клиники, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как отметили в департаменте здравоохранения Приморья, такая система упрощает работу, как специалистам в краевых учреждениях, так и врачам в районных поликлиниках, а пациенту дает возможность без очереди попасть на прием к нужному специалисту краевой онкологической поликлиники.
На днях нововведение оценил и вице-губернатор Павел Серебряков, который продолжает инспекционные рейды по лечебным учреждениям Приморья.
Как рассказала главный онколог Приморья Людмила Гурина, благодаря введению удаленной электронной записи время ожидания сократилось почти в три раза.
«Пациент, которого записали на прием, меньше чем через неделю, уже попадет к врачу. Это делается по следующей схеме: на месте в любом населенном пункте лечащий врач самостоятельно записывает пациента к нужному специалисту нашей поликлиники. Ему выдают талон с указанием даты, времени приема и фамилией врача. Огромные очереди, пациенты, которые не раз жаловались на невозможность получить талон и посетить доктора – все это теперь в прошлом», – рассказала она.
Руководство краевой онкологической поликлиники уделило внимание и сервису – всех, кто обращается по старинке, самостоятельно, – встречает у регистратуры администратор.
«Наш администратор встречает и помогает сориентироваться пациентам, которые обращаются в основном вторично. То есть они были на приеме до введения электронной записи. Разъясняем, записываем, работаем с каждым индивидуально», – отметила главный врач поликлиники.
Павел Серебряков лично пообщался с пациентами и посмотрел, как организован сам прием пациентов.
«На первый взгляд, все делается, но есть к чему стремиться. Дан ряд поручений. Здесь организована неплохая система удаленной записи пациентов, что значительно разгружает очереди. Но она не всем понятна, поэтому мы договорились, что информация будет доступно доведена до всех пациентов», – подчеркнул Павел Серебряков.
Заместитель главы региона также поручил департаменту здравоохранения и руководству онкологической поликлиники подготовить памятку для пациентов, которая бы помогла им сориентироваться в действиях при обращении к врачам.
«Памятку нужно разместить в самых доступных местах во всех поликлиниках края», – дал указание вице-губернатор.
Отметим, что в онкополиклинике составлено и специальное расписание. Приём для пациентов из края ведётся с 8.00 до 14.00. Это сделано для того, чтобы у людей из глубинки была возможность скорее вернуться домой. С 14.00 до 20.00 врачи поликлиники ведут прием пациентов из Владивостока.
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