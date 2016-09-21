Свободному порту поставили клизму

В Свободном порту Владивосток появился необычный пока резидент - сеть детских медицинских клиник

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Центр Детского Здоровья» создаст в Приморском крае сеть современных многопрофильных детских клиник с широким спектром амбулаторно-поликлинических и стоматологических услуг, высококвалифицированными специалистами, с новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием. Инвестиции в проект составят более 60 млн рублей, будет создано 65 новых рабочих мест, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Проект предполагает открытие детских клиник в спальных районах города Владивостока и центрального многопрофильного детского медицинского центра с широким перечнем услуг. Основным приоритетом для клиник будет наблюдение за здоровьем ребенка с рождения и при необходимости оказание помощи с учетом индивидуальных особенностей пациента.

«Статус резидента Свободного порта дает нам возможность сократить финансовые издержки и направить высвободившиеся ресурсы на повышение качества и доступности медицинской помощи. Инвестиции в информационные технологии позволят обеспечить автоматизацию всех процессов в клинике - от записи до завершения приема и дальнейшего ведения пациента, а также дадут возможность получать дистанционные консультации в ведущих клиниках, в том числе за счет активного внедрения телемедицины с каждого рабочего места врача, - поделился генеральный директор ООО «Центр Детского Здоровья» Александр ШУМАТОВ. - Учитывая международный опыт и современные тренды в медицине, мы планируем обеспечить врачей доступом к современным медицинским информационным технологиям, международным протоколам терапии и активно внедрять современные методы диагностики и лечения заболеваний детского возраста, а также развивать персонифицированную медицину».

Напомним, что еще в 2014 году Минвостокразвития предложило идею создания и функционирования на территории Свободного порта Владивосток международной медицинской инфраструктуры, которую образуют иностранные медицинские организации. Ведомство даже внесло предложения в правительство России по дополнению ФЗ «О Свободном порте Владивосток» и внесению изменений в отдельные законодательные акты.

В ходе подготовки законопроекта были проведены переговоры с Министерством здравоохранения Республики Корея и Корейским институтом развития здравоохранения по привлечению медицинских организаций в Свободный порт Владивосток, в рамках которых иностранные партнеры выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. Также в начале августа министерство совместно с администрацией Приморского края провело совещание во Владивостоке с представителями региональных научных и лечебных организаций по вопросам создания медицинской инфраструктуры. Предложения, поступившие от региональных властей и медицинского сообщества, были в полном объеме учтены в проекте федерального закона.

Уточнить в департаменте здравоохранения администрации Приморского края, что это за предложения и кто из медицинского сообщества их выдвигал, «Золотому Рогу», к сожалению, тогда не удалось: руководство департамента для прояснения ситуации отсылает в Минвостокразвития. Опрос корреспондентом ведущих клиник города также не принес ответа, а разговор с приморскими врачами только породил новые вопросы.

Что будет представлять собой эта инфраструктура и на каких принципах строиться, пока остается без объяснения. Не сообщаются также и другие, крайне важные для всех заинтересованных сторон, подробности этой инициативы, такие, например, как возможности взаимодействия иностранных компаний с российскими медицинскими учреждениями. Все-таки создание любой инфраструктуры - это весьма затратное дело, очевидно оно потребует времени и больших инвестиций. В то же время в крае, как известно, имеется своя, уже сложившаяся, медицинская инфраструктура, которая, собственно, и обеспечивает сегодня все необходимые этапы медицинского обслуживания: профилактику, диагностику, лечение, реабилитацию.

- Развивать иностранную медицинскую инфраструктуру - это совсем не плохо, потому что у нас порой и денег-то нет на приобретение большого оборудования, - считает Валентина ФЕДИНА, главный врач ООО «Медицинский центр МЕЧНИКОВ Плюс», - но вопрос в том, в каком виде иностранные клиники здесь планируют существовать. Если они здесь будут диагностировать, а лечить отправлять в стационар в свою страну, то тогда они будут работать полностью самостоятельно. Но если они оставят нам, например, процесс профилактики и реабилитации, то тогда они должны работать с какими-то нашими клиниками в контакте. Массаж, физиотерапия, лечебная физкультура и т.д. - где это будет больной проходить?

Ответа на этот вопрос нет до сих пор, но в то же время в пресс-релизе сообщалось о планах предоставления иностранным организациям возможности осуществлять деятельность в полном соответствии с правом страны происхождения. Контроль за деятельностью таких организаций, а также вопросы качества предоставления медицинских услуг будут обеспечиваться соответствующими надзорными органами страны происхождения иностранной медицинской организации на основании специально заключаемого с иностранными компетентными органами международного межведомственного соглашения. Соглашение также регулирует порядок отзыва и приостановления допуска иностранных медицинских организаций, порядок подачи жалоб на качество оказания медпомощи и привлечения к ответственности в случае выявления нарушения в сфере здравоохранения.

Деловая газета «Золотой Рог» тогда предположила, что эти особые условия и права для иностранных компаний могут породить довольно странную ситуацию на рынке: работающие практически на одной территории медицинские компании будут конкурировать опираясь на разные правовые нормы. Кроме того, в пресс-релизе сказано, что медицинская помощь россиянину со стороны иностранных организаций не входит в полис обязательного медицинского страхования и оказывается в соответствии с его добровольным согласием.

Оценить последствия для рынка такой конкурентной среды тогда не взялся никто из его участников. Как известно, работа российских врачей как государственных учреждений, так и частных клиник и медицинских центров сегодня регулируется ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». И только в рамках действующего в России законодательства до сих пор конкурировали компании. При этом конкурентным преимуществом часто становится, прежде всего, квалификация врачей. «Пациент идет за врачом», - говорят участники рынка.

- Конкуренция в коммерческой медицине должна быть, - считает заместитель главного врача медицинского центра «САНАС» Наталья ЯНУШ. - Мы не знакомы с законодательством других стран, поэтому сложно оценить ситуацию. Но по закону РФ зарубежным докторам для того, чтобы работать на территории России, нужно в обязательном порядке подтверждать здесь свой диплом.

В Приморском крае есть опыт привлечения в российские медицинские компании иностранных докторов. Но все они проходили аттестацию в Москве, и, как говорят руководители пригласивших их компаний, процедура прохождения была для них довольно затратной как по времени, так и по деньгам. В общей сложности у каждого иностранного специалиста получение права работы в российских клиниках потребовало не менее 5 месяцев на сдачу ряда экзаменов.

Будут ли освобождены от этой нормы иностранные компании Свободного порта, пока неизвестно. В то же время предлагаемый подход, сказано в пресс-релизе, гарантирует соблюдение иностранными медицинскими организациями всех требований иностранного законодательства в сфере здравоохранений, а гражданам - надлежащее и качественное предоставление медицинской помощи в соответствии со стандартами, которые действуют в стране происхождения медицинской организации.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.