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От Приморья ждут программы вакцинопрофилактики

21 Сентября 2011, 01:43 | Приморье

Система вызова врачей на дом морально устарела, а календарь профилактических прививок требует расширения, особенно в Приморье. Так считает Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА, профессор, директор НИИ профилактической педиатрии и восстановительного лечения, член Экспертного совета Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по социальной политике и здравоохранению, которая побывала во Владивостоке в рамках научно-практической конференции «Актуальные проблемы педиатрии».

Как известно, в нашей стране национальный календарь прививок защищает ребенка от 10 заболеваний. В странах Западной Европы и США этот показатель значительно выше. По мнению эксперта, ситуацию нужно менять. Причем сделать это в короткие сроки можно за счет регионов.

«К сожалению, государственная машина работает не так быстро, как нам хотелось бы, - говорит Лейла Намазова-Баранова. - Национальный календарь профилактических прививок РФ устанавливается отдельным федеральным законом, а это значит, что любое его изменение потребует трех чтений в Государственной Думе, а затем утверждения верхней палатой парламента и президентом. Но есть и другие пути: субъекты РФ могут разрабатывать собственные программы вакцинопрофилактики, дополняющие национальный календарь. Сегодня подобные программы работают в Москве и Московской области, Ульяновске, Екатеринбурге, Перми, Ханты-Мансийском АО, Якутии и других субъектах. Такой подход позволяет обеспечить более высокий уровень защиты с учетом региональных особенностей. К тому же успех региональных программ служит дополнительным стимулом для расширения национального календаря. Я надеюсь, что вскоре такая программа появится и в Приморском крае. По крайней мере, мы получили поддержку в данном вопросе со стороны депутатов Законодательного Собрания».

По мнению Лейлы Намазовой-Барановой, в Приморье особенно актуальной является вакцинация от ветряной оспы, гепатита А и вируса папилломы человека (ВПЧ), который вызывает рак шейки матки (РШМ) и другие онкозаболевания ано-генитальной области. Причем, по словам эксперта, вакцинация должна быть именно массовой – прививки в группах риска, как правило, не дают ожидаемого эффекта.

Автор: Елена Волкова
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