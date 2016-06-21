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"Берег здоровья" продлят до Моргородка

21 Июня 2016, 18:20 | Приморье

Во Владивостоке продолжается работа над популярным у горожан проектом

В администрации Владивостока продолжается работа над проектом «Берега здоровья». Уже проработана схема второго этапа - от спорткомплекса «Олимпиец» до пляжа на Кунгасном. Началась подготовка документов для третьего этапа - от мыса Кунгасного до Моргородка.

На минувшей неделе в ходе выездного рабочего совещания специалисты профильных управлений доложили первому заместителю главы администрации Владивостока Алексею ЛИТВИНОВУ о том, как предлагается проложить маршрут тропы здоровья и в какой стадии находится оформление необходимой документации.

Напомним, что проект «Берег здоровья» представляет собой благоустроенную асфальтированную дорожку вдоль Амурского залива, предназначенную для пешеходных и велосипедных прогулок. Создается он по инициативе главы города Игоря ПУШКАРЕВА. «Берег здоровья» стал одним из тех проектов, которые были предложены мэром для обсуждения в ходе масштабного опроса летом 2013 года. Тогда за идею максимально открыть жителям морского города море - одну из самых ценных наших достопримечательностей - проголосовало более 40 тысяч владивостокцев.

Прошлым летом был сдан первый участок - от стадиона МГУ им. Невельского на Эгершельде до Спортивной набережной. Причем, как рассказали специалисты, на некоторых участках создание дорожки было достаточно простым, однако во многих местах пришлось сносить заборы, вести трудные переговоры с собственниками земельных участков, искать компромисс.

В итоге практически все поддержали замечательный проект. Тропа проходит в том числе по водной станции ТОФ, которая десятилетиями была закрыта от горожан, - таков хороший итог сотрудничества руководства города и военного ведомства. В перспективе планируется, что на многих участках дорожка будет расширена.

Словом, «Тропа здоровья» получилась, и она пользуется огромной популярностью у взрослых и детей, у спортсменов и людей почтенного возраста.

Теперь по поручению мэра специалисты проработали и изучили вопросы для создания второго этапа - от спорткомплекса «Олимпиец» до пляжа на Кунгасном: здесь также предстоит большая работа с собственниками земли, а также благоустройство территории. Началась работа и над схемой третьего этапа: Кунгасный - Моргородок.

В целом проект предполагает создание пешеходной дорожки от Токаревской кошки до Второй Речки.

Кроме того, как было сказано в ходе совещания,  помимо «тропы» планируется, что будут благоустроены, а в перспективе и заасфальтированы давно существующие участки дороги: сначала от «Олимпийца» до Кунгасного, а затем и от Кунгасного до Моргородка.

Светлана СМИРНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Светлана Смирнова
Теги: берег здоровья 



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