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Медикам Уссурийска вручили награды за труд и профессионализм

21 Июня 2016, 17:40 | Приморье

В преддверии празднования Дня медицинского работника в Уссурийске прошел ряд торжественных мероприятий. Специалисты здравоохранения услышали не только слова поздравлений, но и получили награды за свой труд и высокий профессионализм, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Праздничные собрания прошли как в муниципальных учреждениях, так и в частных клиниках города. Торжественная церемония поздравления медработников с участием почетных гостей была организована и на станции скорой помощи Уссурийска. В мероприятии принял участие глава Уссурийского городского округа (УГО) Николай РУДЬ, а также представители Законодательного собрания Приморского края. Двух сотрудников учреждения наградили почетными грамотами от Министерства здравоохранения РФ. Кроме этого, некоторые работники станции скорой помощи получили грамоты и благодарности от Думы УГО и Законодательного собрания Приморского края.

Свою лепту в поздравление медицинских работников внес и краевой депутат Валерий Кан. Благодаря содействию парламентария почетные грамоты и благодарности получили 13 сотрудников сферы здравоохранения из Уссурийска.

- Мы не можем наградить всех, но, безусловно, каждый медработник заслуживает признания и самых высоких похвал за свой нелегкий труд. Слова благодарности в адрес врачей должны звучать не раз в году, а ежедневно. Спасибо всем медработникам за то, что стоят на страже здоровья наших граждан и делают мир лучше своим примером. Пусть счастье и радость наполняют дома всех врачей, а профессия - навсегда остается любимой, - пожелал Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Награжденные сотрудники с радостью принимали теплые слова поздравлений и делились своими впечатлениями.

- Работа врачей сложная и чрезвычайно ответственная. Когда много лет подряд отдаешь себя профессии, приятно получать награды и осознавать, что твои старания отмечены на высоком уровне. Буду продолжать работать с полной отдачей. Своим коллегам я желаю в первую очередь здоровья и меньше пациентов, как бы это парадоксально ни звучало, - отметила сотрудница КГБУЗ «Уссурийская центральная городская больница».

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: праздник  медицина 



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