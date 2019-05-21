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Автопоезд привозит здоровье
Мобильный диагностический комплекс продолжает свою работу в Приморье
Автопоезд «Здоровье» продолжает объезжать районы Приморья. В этом году автопоезд посетит все районы края. Так, 14 мая специалисты автопоезда провели прием жителей в поселке Штыково. Корреспонденту «Золотого Рога» удалось лично увидеть, как работает уникальный передвижной комплекс.
Мобильные диагностические комплексы оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения и медицинским оборудованием и могут применяться в любых климатических и географических условиях. Автопоезд добирается даже в самые отдаленные и северные районы края - Пожарский и Тернейский.
Состав автопоезда формируется из специалистов краевых поликлиник и медицинских учреждений города Владивостока.
По итогам 2018 года взрослый состав посетил 24 муниципальных района и девять городских округов, осмотрев население в 164 населенных пунктах. Бригада автопоезда находилась в пути 278 дней и проехала около 25 тысяч километров. В составе автопоезда «Здоровье» работают два врача терапевта, хирург, гинеколог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, стоматолог, врач ультразвуковой диагностики, фельдшер клинико-диагностической лаборатории.
Основная цель, которая стоит перед медиками, - выявить хронические неинфекционные заболевания, являющиеся основной причиной инвалидности и преждевременной смертности населения. Не менее важной миссией считается обеспечение ранней диагностики жителей.
Основной профиль работы бригады для взрослых - выявление онкологических заболеваний. Врачи автопоезда действительно выявляют патологии, о которых до этого момента не знал человек. Это позволяет начать лечение до обострения болезней или их перехода в критические формы. Анна ДРОБОТ, руководитель врачебной бригады автопоезда «Здоровье»: «Работа автопоезда направлена на выявление онкопатологий видимой локализации. По этой причине, граждане проходят всех специалистов. Самый желанный вид обследования - это УЗИ. У нас онконастороженность. При обследовании мы обращаем внимание на слизистые полости рта, кожу, молочные железы у женщин. Особое внимание уделяем УЗИ внутренних органов, например поджелудочной железы и почек. Гинекологические обследования также важны при выявлении таких заболеваний. У одной трети обследованных пациентов за годы работы автопоезда обнаружены новообразования. Не всегда они являлись злокачественными. Были и липомы, и кисты. Всех мы направляем на дообследование к онкологам, урологам или маммологам».
Выездные формы работы с населением находятся в числе приоритетных задач госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы. Чтобы попасть на обследование в автопоезд, необходимо иметь при себе только паспорт и полис. Жители поселка рады, что могут пройти обследование у узких специалистов. Дарья ГОНЧАРУК, пациентка автопоезда «Здоровье»: «Это очень удобно. Не у всех жителей поселка есть время и деньги, чтобы ездить к узким специалистам во Владивосток. Я посетила стоматолога в Артеме, он поставил мне не совсем корректный диагноз. Сегодня на приеме врач более подробно разобрал мою проблему и дал понятные рекомендации».
Мария ПУШКАРЕВА, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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