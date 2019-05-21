Чтобы ЗОЖ не вышел боком

Растущая популярность здорового образа жизни привела к появлению большого количества мифов и заблуждений. Причем, часто весьма опасных…

Как утверждает ВЦИОМ, в 2010 году всего 17% россиян занималось спортом. А в 2018 году 60% жителей страны занимались спортом с разной периодичностью. По Приморью данные примерно те же. Наиболее активно тренируются респонденты от 18 до 24 лет (23%) и люди старше 60 лет (21%).

Растущая популярность здорового образа жизни привела к появлению большого количества мифов и заблуждений. Причем, часто весьма опасных. Люди советуют друг другу разные виды физических нагрузок, потому что «им они помогли». Мало кто задумывается о том, что существуют разные типы строения тела, разный уровень физической подготовки и разные потребности. Поэтому, прежде чем окунуться в спорт с головой, необходимо посоветоваться со специалистом.

«К оздоровительному спорту нужно подходить разумно, - рекомендует главный специалист Минздрава РФ по медицинской реабилитации и остеопатии по Дальнему Востоку Анатолий БЕЛЯЕВ. - Надо пройти обследование у врача перед тем, как начинать давать нагрузку мышцам. Посетите терапевта, пройдите анализы, сделайте кардиограмму, а потом отправляйтесь к врачу спортивной медицины. Вместе с ним вы сможете выбрать тип и интенсивность нагрузок, которые вам подойдут».

Выбирайте грамотного тренера

Надеяться только на тренера стоит не всегда. В интервью для газеты «Золотой Рог» один из владельцев крупной сети фитнес-клубов признался, что набирает людей по зову души. На вопрос об образовании таких кадров, он махнул рукой и сказал, что важнее человеческих качеств нет ничего. К счастью, не все разделяют его точку зрения.

«Как понять, что вы попали к хорошему тренеру? - объясняет инструктор тренажерного зала фитнес-клуба «Мастер Джим» Алексей КУЧЕР. - Инструктор должен спросить вас про травмы, болезни и уровень вашей тренированности. Ведь если вы никогда не занимались, то вам нужна одна нагрузка, а если перешли из другого клуба, где занимались без перерывов, то другая. Также вас должны спросить про цели и задачи тренировок и обязательно спрашивать про самочувствие в течение занятия, особенно, если вы новичок. Это очень тонкий момент, зачастую даже от незначительной нагрузки может стать плохо в любую минуту, например, от падения сахара. После тренировок вы должны чувствовать умеренную физическую усталость, которая не должна мешать вам полноценно функционировать. Мышечная боль в ближайшие два - три дня не должна доставлять дискомфорт».

70 % успеха - питание

Неправильное питание таит в себе немало опасностей. Еще более, скажем так, полная фигура - это не самое страшное, чем могут закончиться ваши эксперименты со своим здоровьем. Лишний вес, неправильное питание и отсутствие спорта могут спровоцировать развитие сахарного диабета, гормональных сбоев, нарушений в работе иммунной системы. Повышается риск болезней сердечно - сосудистой системы и онкологических заболеваний. «Роль питания в формировании здоровой и подтянутой фигуры трудно переоценить, - говорит Руководитель центра питания и ЗОЖ МЦ ДВФУ, врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна ГАРЦМАН. - Она даже более важна, чем роль спорта. Дело в том, что спорт решает, в основном, задачу наращивания мышечной массы или увеличения тонуса мышц. Немногие виды физических нагрузок подходят конкретно для сжигания жира. Если переусердствовать при занятиях спортом, появляется сильный аппетит. Человек думает, что он потратил больше энергии, начинает больше есть. Вместо снижения веса получает его рост, в частности за счет жировой ткани. Часто люди пытаются похудеть с помощью диет. Их опасность - в краткосрочности. После ряда жестких ограничений человек начинает срываться на «запрещенные продукты» еще быстрее. Смысл здорового питания - в его длительности и постоянстве. Питаться правильно нужно каждый день, а не три месяца в году».

Если вы хотите получить индивидуальную программу, то лучше обратиться к специалисту. Самостоятельный расчет будет дешевле, но вы не учтете некоторые факторы. Состояние здоровья, ваш ритм жизни, ваши пищевые предпочтения – это те вещи, от которых нельзя отмахиваться. Диетологи рекомендуют пройти обследование у врачей перед тем, как к ним обращаться. Уровень гормонов, скрытые заболевания и общее состояние организма – важные факторы, без учета которых будет сложно построить правильный рацион.

Еще одна ловушка, в которую попадаются начинающие зожники - это прием пищевых добавок. Женщины часто начинают использовать мочегонные чаи и отвары, чтобы увидеть заветные цифры на весах. Мужчины начинают покупать препараты для роста мышц. «Прием стимуляторов и жиросжигателей опасен. Есть пищевые добавки, которые помогают, и вы можете их употреблять без опаски. Например, L-карнитин. Если вы только начали заниматься спортом, то зачем вам вообще добавки? Продажа этих красивых бутылочек всем и каждому с первого занятия - все-таки маркетинг и бизнес. Не стоит сразу же скупать все с прилавка», - рассуждает Анатолий Беляев.

Не забывайте об отдыхе

Спорт продлевает здоровый, активный образ жизни. Он дает подвижность суставам, внутреннюю уверенность в себе, улучшает настроение. Но, только если вы подходите к нему разумно. В погоне за быстрым результатом люди не гнушаются семью силовыми тренировками в неделю, а по ночам нарезают круги по стадиону. Ни к чему хорошему это не приводит.

В качестве примера начинающие спортсмены выбирают профессиональных спортсменов и пытаются тренироваться по их программам, забывая о своем уровне подготовки. «Как правило, люди зрелого возраста, которые занимались спортом в юности, начинают требовать от себя прежних результатов, - рассказал Анатолий Беляев. - Они забывают о том, что подготовка уже не та, мышцы и позвоночник тоже не так гибки и упруги как в 18. Дают себе слишком большую нагрузку, может даже доходить до травм. В спорте важна умеренность и здравый смысл. Необходимо следить за частотой пульса, делать растяжку. Если занимаетесь игровыми видами спорта, такими как хоккей или футбол, то не стесняйтесь уходить на замену.

Совсем возрастные люди легко могут перетренироваться. Компенсаторные возможности организма уже не те. Признаки перетренировки: слабость, вялость, раздражительность, вспыльчивость, неприятная боль в мыщцах. Если пульс плохо восстанавливается, то вы перетренировались, стоит отдохнуть».

Медицинский психолог Наталья ШВАРЕВА рассказала об основных признаках того, что спорт перестал быть «для здоровья»: «Вы готовы пожертвовать юбилеем бабушки, свадьбой друзей, лишь бы не отказываться от заветной штанги. Спорт - на первом месте. Под него вы перекраиваете весь распорядок дня, отказываетесь от встреч с друзьями и других хобби. Никакая болезнь не воспринимается вами как повод пропустить тренировку. В особых случаях, люди испытывают головные боли, заметное ухудшение настроения и повышенную тревожность в дни без тренировок. Возможны перетренировки. Нужно бить тревогу, если на фоне занятий спортом появились бессонница, аменорея, голодные обмороки. К усиленным занятиям спортом добавляется жёсткий контроль калорий, что приводит к таким последствиям».

КСТАТИ

Начинающих зовут на курсы

Те, кто только познакомился с понятием «ЗОЖ», могут пойти на курсы подготовки инструкторов здорового образа жизни. Обучающая программа по подготовке специалистов ЗОЖ разработана и успешно применяется специалистами Владивостокского клинико-диагностического центра.

На курсах желающим рассказывают основные принципы ЗОЖ, знакомят с факторами риска хронических неинфекционных заболеваний, принципами рационального питания и подчеркивают значение двигательной активности для укрепления и сохранения здоровья. Главная цель проекта, созданного в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы, это - информирование населения о здоровом образе жизни с профессиональной точки зрения.

Самым популярным видом спорта среди россиян оказалась легкая атлетика, включая бег и спортивную ходьбу. Сейчас ей занимаются 37 % респондентов. Эксперты отмечают, что с 2013 года популярность этого вида активности возросла на 22 %. Если вы еще не готовы к серьезным нагрузкам в зале, то в рамках госпрограммы существует акция «Прогулка с врачом». Каждую субботу, в любое время года и любую погоду, по утрам на прогулку отправляются специалисты центров здоровья, психотерапии, медицинской профилактики, а также врачи офтальмологического и аллерго-респираторного центров. Каждый из них готов рассказать, как сохранить свое здоровье, что необходимо делать, чтобы долго быть активным. За семь лет на «Прогулке» побывало более 5 000 человек.

Мария ПУШКАРЕВА, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.