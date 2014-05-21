В Приморье решаются проблемы здравоохранения

Краевые депутаты обсудили острые проблемы приморской медицины на выездном заседании в Артеме

Вопросы здравоохранения в Приморье обсудил комитет по социальной политике и защите прав граждан ЗС ПК на выездном заседании, которое состоялось на прошлой неделе в Артеме. На повестке дня стояло несколько ключевых вопросов: кадровое обеспечение здравоохранения в Приморском крае, организация медицинской помощи в сельских населенных пунктах, организация медицинской помощи проживающим в отдаленных районах Приморья.

Игорь ЧЕМЕРИС, председатель комитета ЗСПК, признался, что сейчас ситуацию с медициной в крае сложно назвать блестящей, но депутатское сообщество приложит все усилия для ее изменения в лучшую сторону.

- У нас есть ряд неурегулированных вопросов в области кадровой политики, обеспечении медикаментами, не до конца решенный вопрос с ФАПами, - заметил Игорь Чемерис. - Недавно мы провели совещание с вице-губернатором Павлом Серебряковым, на котором обсуждалось, как привлечь инвестиции в частный сектор здравоохранения, как удержать и закрепить выпускников медицинских учебных учреждений, чтобы они не уезжали. Хотелось бы получить предложения от главврачей, которых мы пригласили на сегодняшнее заседание.

Депутат Госдумы Эльмира ГЛУБОКОВСКАЯ заявила, что наиболее уязвимая часть краевой системы здравоохранения – ситуация с оказанием помощи жителям села. Этот вопрос поднял в своем выступлении Евгений МАХИНЯ, и.о. директора департамента здравоохранения Приморского края. Как стало ясно из его доклада, по большей части медицинские услуги жители села получают в фельдшерско-акушерских пунктах. Отметим, что за 2013 год было сооружено 130 модульных ФАПов, закрепленных за 26 медицинскими организациями Приморского края. 92 из новых ФАПов подключены ко всем коммуникациям (обеспечены водой, подключены к системам наружной канализации, подключены к сетям электроснабжения). 113 ФАПов получили лицензии на медицинскую деятельность, в том числе 2 пункта получили лицензии на фармацевтическую деятельность. Евгений Махиня сообщил, что в 2014 году будет установлено еще 100 ФАПов (составляется техническое задание с учетом недоработок прошлого года), и этого количества, по его словам, будет вполне достаточно для оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи:

- Заявка на строительство новых пунктов формировалась с учетом плотности населения. Естественно, больше медучреждений расположено там, где больше жителей. ФАПы ложатся экономическим бременем на те организации, к которым они приписаны. Таким образом, целесообразнее не ставить новые пункты, а укреплять кадровую и организационную работу в существующих, - отметил руководитель департамента.

Одной из проблем оказания медицинской помощи жителям сельских территорий является транспортная отдаленность ряда территорий. «Жители некоторых муниципальных образований жалуются, что медицинские услуги им недоступны, - сообщила депутат Эльмира Глубоковская. - Наша задача сегодня - усовершенствовать мобильную медицинскую помощь. Должны быть передвижные ФАПы, должны работать врачебные выездные бригады. Все граждане имеют равные права на доступную и качественную медицинскую помощь».

В своем докладе Евгений Махиня сказал, что в 2013 году для осуществления медицинской помощи жителям удаленных населенных пунктов было приобретено 100 санитарных машин УАЗ-315195, и бюджет Приморского края предусматривает почти 89 с половиной млн рублей на приобретение медицинского транспорта в текущем году.

Об обеспечении жителей края лекарственными препаратами доложила замдиректора департамента здравоохранения Екатерина ЕЛИСЕЕВА. По состоянию на май 2014 года гражданам, имеющим право на льготное получение медикаментов, выдано лекарственных препаратов по более чем 52 тысячам рецептов, в том числе по программе семи высокозатратных заболеваний. По словам Елисеевой, сейчас в крае действует 56 пунктов льготного отпуска лекарств.

- Сейчас мы готовим приказ с указанием провести работу по организации лекарственного обеспечения, наладить получение специалистами медицинских организаций дополнительного образования, ускорить процедуру подготовки к лицензированию фармацевтической деятельности и назначить лиц, ответственных за это, которые будут ежемесячно предоставлять отчеты о проделанной работе, - сообщила замдиректора департамента.

Еще одно направление, по которому департаменту предстоит развиваться, - информационное взаимодействие, которое сделает систему ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение) совершенно прозрачной и удобной для всех участников процесса: департамента, уполномоченной фарморганизации, медицинского учреждения и регионального склада. Этот информационный продукт будет регулировать работу всех участников. Внедрение этой системы позволит автоматизировать выписку лекарственных препаратов, анализировать проходимость и потребность в тех или иных из них, собирать заявки и в более ускоренные сроки проводить размещение.

- Надеемся, что в тестовом режиме фрагменты программы будут запущены через полтора месяца, а к концу года она заработает в полную силу, - сказала Екатерина Елисеева. - В конечном итоге это приведет к повышению качества медицинской помощи в этом сегменте.

Весьма злободневной проблемой здравоохранения в крае остается кадровое обеспечение. По состоянию на 1 января 2014 года приток молодых специалистов в краевые медучреждения за последние пять лет составил 643 человека из числа выпускников с высшим образованием, а выпускников медицинских колледжей пришло 1278 человек. Вместе с тем за последние 3 года отмечается сокращение численности медицинских работников: на 298 врачей и на 344 средних медицинских работников.

- На сегодняшний день власть понимает, что, если не будем мотивировать доктора, он просто уедет в другой регион, - заявил Игорь Чемерис. - Две основные мотивации – деньги и жилье. Все регионы борются за кадры. Их опыт пора брать на вооружение и нам.

Юлия ХАМАГАНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.