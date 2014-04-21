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В Дальнереченске откроется первое отделение паллиативной помощи

21 Апреля 2014, 16:19 | Приморье

Первое краевое отделение паллиативной помощи готовятся открыть в Дальнереченске. Здесь уже есть специалист по данному виду помощи, который в настоящее время проходит обучение.

Об этом вице-губернатору Павлу Серебрякову, в ходе его визита в Дальнереченскую центральную городскую больницу, сообщила главный врач учреждения Елена Писарец.

 «У нас очень мощная реанимация, полностью укомплектована служба среднего медицинского персонала. Раньше этих специалистов обучали на центральных учебных базах. В этом году наш медицинский университет разработал программу и также начал обучать таких специалистов»,- рассказала она.

Отметим, вопросы организации паллиативной медицинской помощи находятся под личным контролем у Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

В настоящее время решается вопрос о создании во Владивостоке краевого Центра паллиативной помощи. При департаменте здравоохранения создана и действует рабочая группа по организации в Приморском крае хосписа. Будущее учреждение сможет принимать не только онкобольных, но и пациентов с тяжелыми неизлечимыми на сегодняшний день заболеваниями.

Организация данного вида помощи сегодня является крайне непростой задачей, так как это не обычное медучреждение, а целая система оказания различных видов помощи тяжело больным, которые нуждаются не только в медицинской, но и социальной помощи, психологической и духовной поддержке, педагогическом и физическом уходе.

На сегодняшний день на базе лечебно-профилактических учреждений края в отделениях сестринского ухода и отделениях помощи безнадежно больным организовано 500 мест для таких пациентов. Ежегодно, не менее 4 раз год, департаментом здравоохранения организовывается работа выездных бригад врачей-онкологов для оказания методической, профилактической помощи не только лечебно-профилактическим учреждениям, но и населению края. В том числе по вопросу паллиативной медицинской помощи, которая призвана облегчить страдания больного.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: помощь  население  медицина  приморье  услуги  онкология  здраввохранение 



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