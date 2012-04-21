Куда ушли двадцать килограммов?

В этой рубрике мы публикуем истории выздоровления, которые произошли когда-то и происходят здесь и сейчас с нашими читателями, их родными, друзьями и знакомыми. Если вам есть, чем поделиться, присылайте свои истории почтой по адресу: 690950, г. Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10, ОАО ИК «Золотой Рог» или на электронный адрес elenavolkova1@yandex.ru с пометкой «История». Вы можете также позвонить в редакцию (423) 245­03­98 и рассказать свою историю по телефону. Если у вас есть возможность дополнить историю фотографиями, будем только рады.

Правильно люди говорят: никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Хочу рассказать историю своей знакомой, которой я раньше очень сочувствовала, а теперь… просто не могу отвести от неё глаз. Это история похудения, ну и конечно, выздоровления, потому что лишний вес всегда несёт проблемы со здоровьем.

Со Светой мы три года проработали в одной компании, за соседними столами. В соседке мне нравилось всё, кроме лишнего веса. Такие люди всегда вызывают во мне сочувствие, и я искренне не могла понять, как же так получилось, что умница Света, такая милая, улыбчивая, добродушная, набрала двадцать лишних килограммов. Она рассказывала, что в школе занималась танцами, в институте аэробикой и представить себе не могла, что когда-нибудь столкнётся с проблемой лишнего веса. После окончания института вышла замуж, родила сына и вдруг через полтора года после родов начала стремительно набирать килограммы...

Вместе с килограммами пришли гипертония и одышка, Света с большим трудом поднималась на четвёртый этаж в офисном центре, где мы работали, а в верхнем ящике стола у нее всегда лежал тонометр. И ничего не помогало: ни диеты, ни занятия в спортзале, ни «волшебные» капсулы, чаи и таблетки... С большим трудом ей удавалось скинуть пару-тройку килограммов, максимум пять, но потом они возвращались снова. Света грустно пожимала плечами: «Наверное, у меня там внутри что-то поломалось и не работает».

Потом я сменила работу. Сначала мы со Светой переписывались по электронной почте, а потом переписка сошла на нет. Прошло около пяти лет, и вот однажды на площади во время праздника кто-то схватил меня за руку. Я обернулась и увидела девушку, как будто сошедшую с обложки журнала. Я долго не могла вспомнить, где мы с ней встречались: кого-то она мне напоминала, но вот кого? Тут девушка рассмеялась, я увидела знакомую щербинку между зубами и... не поверила своим глазам: неужели Света?

«Меня теперь никто не узнаёт, - радостно сообщила моя бывшая коллега и затараторила без передышки. - Представляешь, я взяла ипотеку. Ты помнишь, наверное, мы всегда мотались по съёмным квартирам, и вот решили купить пусть однокомнатную, но свою. У мужа зарплата «серая», ему ипотеку не давали, вот я и взяла на своё имя, а было это летом 2008 года. Начался кризис, зарплаты у нас уменьшились, директор уже начал намекать на сокращение штата, и я так переживала, что мы не сможем выплатить ипотеку, так переживала, что у меня начались истерики, скачки давления, и в один прекрасный день муж просто взял меня за руку и отвёл к психологу.

Мне понадобилось несколько сеансов, чтобы прийти в себя и понять: ничего страшного не происходит. Надо вытереть слёзы, взять себя в руки и идти вперёд. Я сильная, я справлюсь. В конце концов, я же не одна на белом свете. У меня есть любимый муж, любимая сестра, да и родители ещё живы и даже на пенсию уходить не собираются. И тут я почувствовала прилив сил: оказалось, что у меня столько энергии - даже горы могу свернуть! Нашла новую работу, вечером ещё подрабатывала, муж тоже старался, иногда брали взаймы у родных и друзей, и в конце концов, представляешь, мы всё выплатили в срок! А куда делись те двадцать килограммов - я не знаю, даже не спрашивай. Просто в какой-то момент обнаружила, что вся одежда на мне болтается, как на вешалке, а новую покупать не на что! Села за швейную машинку... Через полгода - опять проблема, тут уже с финансами полегче стало, сменила практически весь гардероб. А недавно нашла в шкафу у родителей платье, которое носила в институте на первом курсе - оно мне как раз!

Теперь у нас такая проблема: мой муж начал набирать вес, и ты знаешь - ничего не помогает. Я ему в шутку говорю: «Давай опять ипотеку возьмём, теперь уже на твоё имя!» А у него глаза загорелись: «Давай, - говорит, - возьмём. А то нам скоро совсем тесно станет! - Видит, что я смотрю на него удивлённо и ничего понять не могу. - Ты же дочку мне обещала? По-моему, уже пора!»

Анна СЕРГЕЕВА.

«Журнал здоровья».