Мама, ты меня слышишь?

Многие родители испытывают затруднения в общении с детьми. Хочу поделиться своими наблюдениями и опытом, поскольку я работаю с детьми уже более 35 лет.

Разговаривайте со своим ребенком. Вам кажется, что это очень просто? Но на самом деле немногие умеют это делать.

Обратите внимание, какие вопросы мы чаще всего задаем. Каждый день миллионы детей слышат одно и то же: «Как дела в школе? Что ты получил? Чем кормили в столовой?» А в ответ: «Нормально. Ничего. Не помню». Дети отвечают так, потому что сам вопрос им неинтересен. Так зачем задавать такие вопросы, на которые отвечают либо «нормально», либо «ничего». Лучше спросить ребенка о том, что его действительно интересует.

Постарайтесь сломать барьеры между вами и ребенком, чтобы он не стеснялся выражать свои мысли свободно, не боялся говорить то, что чувствует. Что же это за барьеры?

Отрицание чувства ребенка

Успокаивая дочку, вы говорите: «Не может быть, чтобы эта ерунда тебя беспокоила!» Но если девочка об этом заговорила, значит, для неё это вовсе не ерунда.

Готовый рецепт на блюдечке

«Послушай, вот что бы я сделала на твоем месте, если он еще раз полезет к тебе драться…» Но вы не можете полностью встать на место своего ребенка. Вероятно, ваш рецепт в его ситуации окажется совершенно неприемлемым. Но вы могли бы помочь сыну разрешить его проблему, поощряя его рассказать вам как можно больше и о драчуне, и о других одноклассниках, и об учителе.

Поучительность

Ваш ребенок, придя из школы, заявляет: «Мам, у нашей учительницы лицо, как у крокодила». А вы ему в ответ: «Дружок, так не говорят о своей учительнице». С одной стороны, вы, конечно, правы. А с другой? Такими заявлениями вы отбиваете у сына желание делиться с вами своими мыслями.

Морализирование

«Я думаю, что тебе надо пойти к Саше, помириться и забыть обо всем, что произошло». Но, может быть, вы знаете об их отношениях столько же, сколько о горных формациях на Луне?

Угрозы

«Если ты ещё раз вздумаешь дразнить сестренку, то пожалеешь об этом!» Практика показывает, что угрозы мало влияют на поведение в будущем, хотя многие родители, кажется, свято верят в их пользу.

Взрослые, как правило, не разговаривают с детьми. Они говорят детям. Они дают непрошенные советы. Они повышают голос, читают нотации, командуют. Делая все это, они не замечают одной вещи: ребенок просто отключается, ребенок перестает их слышать. Этим объясняются многие трудности в общении. Вот один из примеров. Мать говорит: «Таня, я тебя два часа назад просила вынести мусор, а ты все еще этого не сделала! Что с тобой творится?» Ничего с ней не творится. Просто она отключилась еще два часа назад - мама просто упустила это, не проявив достаточной наблюдательности.

Главное, чему нам следует научиться, - это слушать своих детей. Начните делать это прямо сегодня, и вы увидите, это не только полезно, но и очень интересно.

Наталья БЛИЗНЮК, учитель начальных классов СОШ №14 г. Уссурийска

«Журнал здоровья».