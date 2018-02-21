Дальневосточники заждались онлайн-доктора

О первых шагах в продвижении телемедицины в регионе Деловой газете «Золотой Рог» рассказали ведущие представители телеком-отрасли

С 1 января 2018 года в России вступил в силу закон о телемедицине, который предусматривает возможность оказания медицинской помощи дистанционно. Фактически появилась возможность оказания медпомощи с применением телемедицинских технологий путем проведения консультаций и консилиумов, обеспечивающих дистанционное взаимодействие врачей между собой, врача и пациента, а также дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента. Данной отраслью уже давно не просто интересуются ведущие телекоммуникационные операторы, но и делают определенные шаги, в том числе на Дальнем Востоке, где остро стоит проблема квалифицированной медицинской помощи на отдаленных территориях.

Очень важно, что медучреждениям также разрешено использовать не только единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения, но и иные информсистемы. Теперь участники рынка ждут формирования правил игры, прежде всего определения условий интернет-консультаций с врачами и разрешения применять эти технологии фельдшерам.

В принципе, пациент уже сейчас может обратиться к врачу дистанционно – например, направить результаты анализов после очного первичного осмотра или проконсультироваться с известным специалистом из другого города по Skype. Проблема в том, что правовой статус таких консультаций до конца не определен. Пациент не может быть уверен, что врач понесет ответственность из-за неверного совета, а врачи не могут поставить диагноз или назначить лечение.





«Большие расстояния и низкая плотность населения - та реальность Дальнего Востока, в которой особо остро стоит вопрос дистанционного оказания медицинских услуг. Но в первую очередь необходимо обеспечить качественной и надежной телеком-инфраструктурой как можно больше населенных пунктов, включая те самые малочисленные и удаленные. Без наличия качественной сети связи сложно решить вопрос оказания телемедицинских услуг населению, проживающему в труднодоступных поселках Дальнего Востока. Только на основе партнерства между операторами связи и органами власти возможно строительство и эксплуатация сетей связи в таких районах», - говорит Антонина ПРОНИНА, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон».

Есть за что бороться

По оценке компании «Мобильные медицинские технологии» (ММТ), в 2018 году объем рынка телемедицинских услуг может вырасти до 3 млрд рублей, а в перспективе трех-пяти лет достигнуть 18 млрд рублей.

«Этот сектор (телемедицина – Прим. авт.) будет одним из самых динамично растущих. Через пять лет он сможет занять до 30% рынка частных медицинских услуг России и на десятки процентов сократить пациентов в амбулаториях и стационарах», - считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл ДМИТРИЕВ. Фонд уже заявил о вложениях в платформу «Доктис» (проект о медицине и здоровье с онлайн-сервисами).

Как следует из разъяснения Минздрава РФ, под телемедицинскими технологиями понимаются информационные технологии, обеспечивающие дистанционное взаимодействие медработников между собой, с пациентами, идентификацию и аутентификацию указанных лиц, документирование совершаемых ими действий при проведении консилиумов, консультаций, дистанционного медицинского наблюдения за состоянием здоровья пациента.

«Важная история - это образование и здравоохранение - очень важно для развития малых городов, потому что использование телемедицины той же самой - единственный де-факто способ серьезно повысить качество услуг медицины в удаленных и труднодоступных местах», - заявил на Гайдаровском форуме министр экономического развития РФ Максим ОРЕШКИН.

Министр здравоохранения РФ Вероника СКВОРЦОВА уверяет, что все российские регионы в той или иной степени уже работают с цифровой медициной.

Президент ПАО «Ростелеком Михаил ОСЕЕВСКИЙ на январской встрече с президентом России Владимиром ПУТИНЫМ пообещал в скором времени закончить работу по подключению медицинских учреждений России к высокоскоростным каналам интернета.

«Это более 14 тыс. медицинских учреждений. Сегодня уже более чем в 20 регионах активно развивается телемедицина, созданы архивы медицинских изображений. Сегодня человек может пройти обследование в своей районной больнице, томограмма или ангиограмма передается в областной или федеральный центр, где высококвалифицированные специалисты могут провести диагностику. Конечно, это существенно улучшает качество медицинского обслуживания. Мы планируем такие технологии развивать по всей России», - сказал глава «Ростелекома».

«МегаФон»

ПАО «МегаФон» приняло новую стратегию развития, которая заключается в развитии бизнеса за счет создания экосистемы услуг для цифровых клиентов. Начав с контентных и финансовых услуг, компания расширяет эту экосистему, в том числе и за счет медицинских услуг.

В прошлом году «МегаФон» запустил сервис видеоконсультаций «МегаФон.Здоровье». Приложение «МегаФон.Здоровье», разработанное совместно с компанией «Телемед Хелп», сейчас доступно в цифровых магазинах Googlе Play и AppStore.

После установки приложения на смартфон пользователь может через видеозвонок получить онлайн-консультацию врачей, загружать и хранить в медицинской карте документы и результаты исследований. В приложении представлены более 1 тыс. врачей 39 специальностей из 14 медицинских сетей. Это практикующие специалисты, которые совмещают дистанционное общение с очными приемами пациентов.

Сейчас сервис «МегаФон.Здоровье» доступен для клиентов столичного филиала компании. В 2018 году оно станет доступно по всей России, включая Дальний Восток.

В ходе III Восточного экономического форума в 2017 году «МегаФон» заключил соглашение о сотрудничестве в сфере развития инфраструктуры связи с администрацией Приморского края. А власти региона уделяют развитию телемедицины самое пристальное внимание.

МТС





Директор МТС в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА отмечает, что благодаря принятому закону о телемедицине, в России теперь дан «зеленый свет» дистанционному взаимодействию как медработников, так и пациентов по вопросам, связанным с профилактикой, диагностикой, обсуждением схемы лечения заболеваний, консультаций, мониторинга состояния здоровья и оценки необходимости очного приема.

МТС сейчас тестирует и готовит в ближайшее время к запуску в коммерцию сервис онлайн-консультаций пациентов, ключевым партнером станет крупнейшая в стране федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений МЕДСИ, благодаря чему пользователи сервиса из любого региона страны получат возможность проконсультироваться онлайн с одним из более 2 тыс. лучших российских медицинских специалистов разного профиля.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно будет установить мобильное приложение и зарегистрироваться, сервис также будет доступен через web-интерфейс. О каждом медицинском специалисте будет представлена подробная информация: должность, специализация, образование, трудовой стаж, профессиональные достижения, научная деятельность, сфера практических интересов и проч. Пациент сможет выбрать врача и удобное время консультации или получить срочную помощь онлайн у дежурных специалистов, а также, в случае необходимости, записаться на очный прием. Консультация в рамках сервиса будет осуществляться с помощью видеосвязи. Пациент также сможет общаться с доктором в чате и обмениваться фотоизображениями (например, отправлять фото предыдущих анализов и назначений). Врачи получат доступ к личным кабинетам пациентов с возможностью записи симптомов, назначений, а также предоставления профессиональных рекомендаций. Оплата будет осуществляться непосредственно из приложения, как с банковской карты, так и со счета абонента МТС.

«Телемедицинский проект позволит сделать доступнее качественную медицинскую помощь, что особенно актуально для отдаленных регионов страны, небольших городов, сельской местности, где очно можно проконсультироваться лишь с врачами общего профиля или с ограниченным кругом врачей базовых специальностей. Сервис также позволит сэкономить время на посещение клиники при повторных приемах для корректировки и уточнения назначенного курса лечения. Кроме того, телемедицинские технологии нацелены на предотвращение самолечения, а также обращения к непрофессионалам за советами и рекомендациями», - отмечает г-жа Сысоева.

«Ростелеком»

Уже работающая информационная система Ростелеком «ЦАМИ.Телерадиология» позволяет «виртуализировать» рабочие места врачей-рентгенологов, предоставляя широкий функционал для удаленной интерпретации изображений, позволяя решить вопросы кадровой напряженности и выравнивая доступность лучевой диагностики для населения; тем самым проводить и получать полноценные удаленные консультации высококвалифицированных специалистов.

Также, у «Ростелекома» стартовала разработка системы «Электронный доктор». Данная система представляет собой Интегральный ресурс для формирования полной информации о здоровье гражданина: данные из государственного сектора здравоохранения, частного сектора и введенные самим гражданином.

Инфосистема «ЦАМИ.Телерадиология» уже внедрена и успешно используется в трех регионах Дальневосточного федерального округа: в Приморском крае подключены 21 медицинское учреждение, в Республике Саха (Якутия) – 13, в Хабаровском крае – пять. В текущем году оператор планирует продолжить подключение новых медучреждений к ЦАМИ в регионах. Возможно, данный продукт внедрят также на Камчатке и в Магадане — это стало возможно после завершения строительства подводной ВОЛС.

В Хабаровском крае «Ростелеком» реализует совместный проект с правительством региона на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП).

«В рамках проекта появится «инфокиоск», подключенный к интернету. Это позволяет пациенту самостоятельно записаться на прием к врачу поликлиники. А регистратура может записать уже и в краевую поликлинику. Вводится услуга Wi-Fi для пациентов, сидящих в ожидании приема врача. Благодаря ей пациент может зайти на сайт госуслуги и заказать необходимую ему услугу или же получить информацию о каком-либо лекарственном препарате. Услуга «Видеокомфорт» (видеонаблюдение) - это обеспечение безопасности врачей и фельдшеров подстанции Скорой помощи», - отмечают в макрорегионе «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Раньше при проблемах в диагностике приходилось везти пациента в больницу, тратилось много времени, нагрузка на бригады скорой помощи росла. Теперь же, говорят врачи, можно нажатием одной кнопки переслать данные и в течение нескольких минут получить заключение.

«Большие успехи по развитию телемедицины делают в Якутии. Сегодня в самом большом субъекте России в ведущих медицинских учреждениях региона – Национальном центре медицины и Центре экстренной медицинской помощи — работают специализированные отделения, связывающие с «центром» пациентов из самых удаленных уголков республики. В прошлом году медики насчитали около 20 тыс. обращений за консультационной помощью из участковых и районных больниц», - отмечают в «Ростелекоме».

На сегодняшний день оператор подключил к новым услугам 201 лечебное учреждение в пяти регионах Дальнего Востока. В том числе 79 в Приморском крае, 47 в Амурской области, 36 – в Хабаровском крае, 30 – в Якутии, 9 – в Еврейской автономной области.





«Доступная медицинская помощь на территории всей страны – это качество жизни каждого из нас. Именно поэтому такое значение имеет принятый закон, и те шаги, которые мы уже делаем, обеспечивая интернетом Дальний Восток и внедряя телемедицинские технологии. Благодаря развитию инфраструктуры связи медицинские технологии приходят в самые отдаленные населенные пункты, и жители сел получают такие же услуги, как и горожане. Для нашего региона это особенно актуально в виду больших расстояний и низкой плотности населения», – отметил Александр ЛОГИНОВ, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Tele2

В Tele2 рассчитывают, что направление телемедицины будет активно развиваться, поэтому оператор уже рассматривает возможности для развития бизнеса в этой сфере.





«Проект телемедицины создан для того, чтобы пациенты, находясь в небольших населенных пунктах на всей территории России, могли получить необходимые рекомендации квалифицированных врачей из крупных городов. На сегодняшний день компания Tele2 реализует пилотные проекты в 4 регионах России – Московской, Ленинградской, Тверской и Новгородской областях. В дальнейшем планируется применять эту систему и в других регионах. Для реализации проекта компания использует специальную технологию LTE-450. В проекте по развитию телемедицины мы видим себя в качестве платформы для коммуникации. В перспективе хотим, чтобы клиенты, особенно в отдаленных районах, имели возможность консультироваться со специалистами. Мобильные технологии позволяют вести дистанционный мониторинг физических показателей пациентов в реальном времени, снизить потребности в госпитализации, улучшить уход за инвалидами и пожилыми людьми», - говорит директор приморского филиала Tele2 Андрей ШМАЛЕВ. Представитель Tele2 отмечает, что для развития телемедицины нужна качественная связь.

«И мы работаем над этим, запускаем технологию 4G в крае. В нашей сети становится все больше пользователей услуг передачи данных, это значит, что мы должны продолжать улучшение качества сети в Приморье, так как наши клиенты становятся все более требовательными. За прошлый год уровень потребления интернет-трафика абонентами увеличился в четыре раза. И эти показатели будут только расти», - сказал Андрей Шмалев.

Дело за законодателями

Все опрошенные Деловой газетой «Золотой Рог» участники рынка считают, что на данном этапе нужны дополнительные подзаконные акты и нормативные документы, определяющие правила игры на очень перспективном рынке. В конечном счете, это поможет и врачам, и пациентам, сделает телемедицину более прозрачной и доступной.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.