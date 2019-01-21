Ирина Медведева: "Здесь оказывается большой комплекс услуг, а самое главное, здесь работают отзывчивые и добрые люди"



Врио вице-губернатора Ирина Медведева в ходе инспекционных поездок по медицинским учреждениям Приморья посетила краевой перинатальный центр, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.



В сопровождении главного врача центра Татьяны Курлеевой заместитель главы региона осмотрела родильные залы, палаты совместного пребывания матери и ребенка, познакомилась с работой сразу нескольких отделений центра – динамического наблюдения за детьми раннего возраста, акушерское отделение патологии беременных на 60 коек, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, а также отделение реанимации и интенсивной терапии для мам и новорожденных.



Из 18 палат-боксов отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных в настоящее время заняты восемь.



«Сейчас большинство маленьких пациентов, которые тут набираются сил, уже готовятся к выписке. В том числе и кроха, которого мы наблюдаем и сопровождаем уже четвертый месяц. Малыш появился на свет весом 700 граммов, а к сегодняшнему дню вырос почти до трех килограммов», – рассказал заведующий отделением Сергей Фиголь.



С начала работы отделения врачи выходили почти 2 тысячи малышей, рожденных с малой и экстремально низкой массой тела.



Ирина Медведева поблагодарила врачей за профессионализм и отметила, что во многом благодаря их работе Приморский край по показателям младенческой и материнской смертности – в числе тех регионов, где она одна из низких.



«Приморскому краю очень повезло, что у нас есть такой перинатальный центр. Он очень хорошо оборудован. Здесь оказывается большой комплекс услуг, а самое главное, здесь работают отзывчивые и добрые люди. И тот факт, что в крае один из низких показателей младенческой и материнской смертности, – во многом заслуга коллектива центра», – отметила вице-губернатор.



Ирина Медведева оценила и работу консультивно-диагностического отделения динамического наблюдения детей от 0 до 3 лет.



Детская поликлиника действует при Перинатальном центре и главные ее пациенты – малыши, которые появились в стенах медуреждения преждевременно.



Стоить отметить, что проект «Ранние пташки», который нацелен на выхаживание маловесных детей – одна из визитных карточек краевого перинатального центра. Этот проект медучреждение реализует при поддержке Владивостокской епархии. Священнослужители и в пятницу 18 января, в канун великого православного праздника – Крещение Господня, посетили медучреждение и провели обряд освящения воды и благословили будущих мам на роды.



Заместитель главы региона отметила, что семейные ценности и преемственность традиций – главные составляющие благополучия страны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.