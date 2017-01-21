Приморским гинекологам показали мастер-класс

Акушеры-гинекологи Приморья смогли повысить свою квалификацию в стенах родильного дома №3 Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Накануне здесь прошел мастер-класс «Современный взгляд на вакуум-экстракцию», ставший частью научно-практической конференции «50 лет – успехи и перспективы», приуроченной к празднованию полувекового юбилея учреждения.

Организатором мероприятий стал коллектив роддома и кафедры акушерства и гинекологии Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) при поддержке департамента здравоохранения Приморского края.

Лекцию и мастер-класс для коллег провела доктор медицинских наук, профессор, руководитель родильного отделения НИИ акушерства и гинекологии имени Отта РАМН, врач акушер-гинеколог высшей категории Татьяна Кузьминых (г. Санкт-Петербург). Она поделилась опытом своего медучреждения по оказанию акушерской помощи женщинам с применением вакуумного экстрактора и рассказала об особенностях использования нескольких моделей аппаратов нового поколения.

Продолжилась рабочая встреча мастер-классом от эксперта, после которого все желающие, используя муляжи, смогли выполнить вспомогательную манипуляцию и принять роды в искусственно созданных ситуациях. Приморские специалисты достойно справились с поставленной задачей и в ближайшее время получат соответствующий сертификат о прохождении обучения.

Отметим, мастер-классы Татьяны Кузьминых уже проходили в различных городах страны, включая Новгород, Петрозаводск, Бийск, Сыктывкар, Читу и целый ряд других населенных пунктов. Однако на Дальнем Востоке мероприятие такого формата стало первым. Не случайно интерес к нему проявили специалисты со всего Приморского края. Среди участников встречи, а их число превысило 70 человек, были представители нескольких учреждений родовспоможения из Владивостока, Артема, Дальнегорска, Лесозаводска, Партизанска и Надеждинского района. Кроме того, на мастер-классе присутствовали будущие профессионалы, которые сейчас проходят обучение в ординатуре на кафедре акушерства и гинекологии ТГМУ.

В завершении мероприятия Татьяна Кузьминых посетила с экскурсией родильный дом № 3 Владивостока. Она побывала в женской консультации, Центре сохранения беременности, акушерском стационаре и отделении реанимации. Эксперт высоко оценила техническую оснащенность приморского учреждения и отметила созданные здесь условия для комфортного пребывания женщин и новорожденных.

Ознакомиться с некоторыми достижениями, наблюдениями и наработками коллектива родильного дома №3 смогут и их приморские коллеги – в рамках основного мероприятия научно-практической конференции, которая проходит сегодня в Тихоокеанском государственном медицинском университете. Наряду со специалистами медучреждения, о современных аспектах работы акушерско-гинекологической службы расскажут сотрудники кафедры акушерства и гинекологии ТГМУ и кафедры перинатальной и репродуктивной медицины Иркутской государственной медицинской академии последипломного образования, а также КГБУЗ «Владивостокское патологоанатомическое бюро». Среди заявленных тем – анализ ведения беременных с резус-отрицательной кровью и особенности лапароскопических операций, тромбофилии в акушерстве и гинекологии и профилактика тромбоэмболических осложнений в акушерстве, морфологические особенности продолговатого мозга с учетом предлежания плода и анализ ведения новорожденных с врожденными пороками развития, морфологическая характеристика неспецифического эндометрита при невынашивании беременности, комбинированные оральные контрацептивы и репродукция, а также особенности ведения родов с вакуум-экстракцией.

Научно-практическая конференция «50 лет – успехи и перспективы», посвященная юбилею Владивостокского клинического родильного дома №3, проходит в большом зале главного корпуса ТГМУ (пр-т Острякова, 2). Регистрация участников – с 9.15 до 10.00, церемония торжественного открытия – с 10.00 до 10.40. Программа выступлений докладчиков доступна на сайте КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» - rod3.ru.