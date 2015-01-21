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Во Владивостоке иностранцы получают качественную медпомощь в больнице "Фальк"

21 Января 2015, 13:49 | Приморье
Во Владивостоке в очередной раз коллектив больницы "Фальк" показал слаженную работу в решении сложных задач по оказанию высококвалифицированной помощи иностранным пациентам.
 
В канун нового года во владивостокскую больницу "Фальк" обратился гражданин Республики Корея с оскольчатым переломом левого тазобедренного сустава. Пациент был нетранспортабельный и в связи с отягощающими обстоятельствами травмы (возраст 74 года, хронический сахарный диабет) было решено оперировать его только после стабилизации состояния. В качестве подготовки к операции пациенту была установлена система вытяжения скелета. 
 
Данная система позволила «выстроить» обломки кости в одну линию, а в ходе операции была произведена закрытая репозиция обломков бедра, осуществлен остеосинтез с проксимальным бедренным стержнем. Операция проводилась под общим наркозом, состояние пациента было удовлетворительным. Уже на третий день после операции пациент смог самостоятельно сидеть продолжительное время, а на пятый отправился домой. 
 
Помимо собственно травмы и невозможности вывезти пациента в Южную Корею, стояла задача преодолеть языковой барьер. Общение с пациентом было налажено с помощью переводчиков больницы "Фальк" и ему оказали оперативную помощь. 
 
Юрий РОГОВ.  ZRPRESS.RU, Владивосток.
 
Автор: Юрий Рогов
Теги: фальк  медпомощь 



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Комментарии

  • .......19:42, 21.01.2015#

    У. . . какая реклама. Почему тогда дипломаты из консульств лечатся в краевой больнице? Те же консулы из Ю Кореи и супруги?

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