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Уникальное медицинское исследование проводится в Приморье
Поликлиники Приморского края включились во Всероссийское исследование «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах РФ», которое проводится под патронажем Министерства здравоохранения РФ. Комплекс обследований, направленных на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых патологий стартует сегодня, 20 декабря, в поликлинике №3 Владивостока.
Как сообщили в департаменте здравоохранения, Приморье вошло в число 12 регионов России, где будет реализован этот проект. В нашем крае участие в исследовании примут около двух тысяч приморцев в возрасте от 25 до 64 лет. У жителей края оценят антропометрические данные, измерят артериальное давление, снимут электрокардиограмму и сделают им уникальный по меркам региона биохимический анализ крови.
Цель исследования - выявить распространенность и причины заболеваний сердечно-сосудистой системы приморцев.
«Жителям края, чьи адреса будут отобраны случайным образом, будет предложено пройти осмотр в поликлиниках по месту жительства. Во Владивостоке это поликлиники № 1, 3, 4 и 8, а также поликлиника на базе Надеждинской центральной районной больницы», - сообщили в департаменте здравоохранения.
В каждом лечебном учреждении обследования будут проводиться на протяжении 20 рабочих дней. Все результаты будут направлены в Москву - обработка крови, анализ анкет и кардиограмм пройдет в стандартизированных единых условиях в Центре профилактической медицины при Минздраве РФ. Регион, в свою очередь, получит все данные попавших в программу пациентов.
Отметим, что после централизованной обработки результатов и возвращения их на уровень поликлиники пациент будет знать, есть ли у него фактор сердечной недостаточности и получит возможность наблюдаться в динамике для оценки состояния своего здоровья.
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"Жителям края, чьи адреса будут отобраны случайным образом, будет предложено пройти осмотр в поликлиниках по месту жительства. Во Владивостоке это поликлиники № 1, 3, 4 и 8, а также поликлиника на базе Надеждинской центральной районной больницы"То есть те житли коих не отберут "случайным образом" не имеют никаких шансов проти подобное обследование? Самое "смешное" в этой ситуации, что ни какие деньги не помогут знать правду о своем здоровье.