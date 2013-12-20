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Уникальное медицинское исследование проводится в Приморье

20 Декабря 2013, 16:12 | Приморье

Поликлиники Приморского края включились во Всероссийское исследование «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний в регионах РФ», которое проводится под патронажем Министерства здравоохранения РФ. Комплекс обследований, направленных на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых патологий стартует сегодня, 20 декабря, в поликлинике  №3 Владивостока.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, Приморье вошло в число 12 регионов России, где будет реализован этот проект. В нашем крае участие в исследовании примут около двух тысяч приморцев в возрасте от 25 до 64 лет. У жителей края оценят антропометрические данные, измерят артериальное давление, снимут электрокардиограмму и сделают им уникальный по меркам региона биохимический анализ крови.

Цель исследования - выявить распространенность и причины заболеваний сердечно-сосудистой системы приморцев.

«Жителям края, чьи адреса будут отобраны случайным образом, будет предложено пройти осмотр в поликлиниках по месту жительства. Во Владивостоке это поликлиники № 1, 3, 4 и 8, а также поликлиника на базе Надеждинской центральной районной больницы», - сообщили в департаменте здравоохранения.

В каждом лечебном учреждении обследования будут проводиться на протяжении 20 рабочих дней. Все результаты будут направлены в Москву - обработка крови, анализ анкет и кардиограмм пройдет в стандартизированных единых условиях в Центре профилактической медицины при Минздраве РФ. Регион, в свою очередь, получит все данные попавших в программу пациентов.

Отметим, что после централизованной обработки результатов и возвращения их на уровень поликлиники пациент будет знать, есть ли у него фактор сердечной недостаточности и получит возможность наблюдаться в динамике для оценки состояния своего здоровья.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: здравоохранение  профилактика  исследования 



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Комментарии

  • Алексей13:31, 21.12.2013#

    "Жителям края, чьи адреса будут отобраны случайным образом, будет предложено пройти осмотр в поликлиниках по месту жительства. Во Владивостоке это поликлиники № 1, 3, 4 и 8, а также поликлиника на базе Надеждинской центральной районной больницы"То есть те житли коих не отберут "случайным образом" не имеют никаких шансов проти подобное обследование? Самое "смешное" в этой ситуации, что ни какие деньги не помогут знать правду о своем здоровье.

  • женщина13:40, 21.12.2013#

    Так недавно была информация про диспансеризацию. Как я поняла, было указание сверху, но нам простым смертным не объявили. В итоге кто случайно узнал, тот и поспел до 20 декабря.

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